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法漾法式餐廳-台中南屯法式料理推薦，精緻高貴但不貴的預約制私廚餐廳，隱藏在巷弄私宅老饕才知道的無菜單料理

2023-11-24 18:18:02 Cindy Chen 人氣：103
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窩客好文

Cindy Chen

發表篇數：101篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 南屯區

造訪商家：法漾法式餐廳
place台中市南屯區文心南六路21巷30號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中法式料理推薦/台中南屯法式餐廳推薦

喜歡法式料理又怕吃不飽的人

隱藏在台中南屯巷弄私宅裡的法漾法式餐廳

可是許多在地老饕私藏的無菜單料理口袋名單

低調的門面，如果沒有朋友帶路

完全不會發現在這精華住宅區裡

藏了一家無菜單法式料理

自開幕以來，全面採預約制

所以想要前來品嘗的客人記得一定要先預約喔!

法漾法式餐廳的主廚來頭可不小

曾經當任過台中知名法式料理餐廳的主廚

為了要讓客人有著更頂級

如私廚法式餐廳的用餐享受

所以就在南屯的私宅裡創立了法漾法式餐廳

法漾法式餐廳的菜單主打無菜單料理

目前有$1580、$1980、$2980三種價位

素食$980的無菜單料理

因為是無菜單料理

所以當日提供的餐點以當天主廚採買的食材為主

每次來都有可能吃到不一樣的主廚私廚料理喔!

法漾法式餐廳停車交通資訊

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鄰近豐富公園文心秀泰法漾法式餐廳

就坐落在文心南六路的巷弄裡

騎機車或是開車來享用美味精緻的法式無菜單料理

店家本身就有專屬的停車空間

大約可以停放10台汽車

所以就算店家隱藏在巷弄裡

有專屬的停車場真的是非常方便

法漾法式餐廳環境

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位在文心南六路巷弄的法漾法式餐廳

是一棟四層樓的透天別墅

門口的法漾招牌低調又不失奢華

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停好車在進門之前還能看到門口前的庭園造景

可惜我們是晚上來用餐

有機會白天來再來好好欣賞老闆的庭園囉~

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一進們首先在玄關區中可以看到收藏的字畫

桌面還有提供消毒酒精

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別於以往吃過的法式餐廳浪漫的氛圍

在這裡給我的是一種帶點高雅的感覺

一進到用餐空間，桌與桌之間的距離非常寬敞

座位數也沒有非常的多

尤其靠窗的空間搭配柔和的燈光更是超浪漫

用餐空間有如開放式的文藝空間

牆上更是掛了幾幅老闆有人的藝術畫作

如果對畫作有興趣的人

也可以詢問現場的工作人員喔~

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另外店內也有提供投影布幕及投影機

想要在這裡慶生、求婚或是家庭聚會都超適合

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所以人數較多也有提供包場服務喔~

另外如果想在用餐時有更多的私人空間

也有提供包廂有8人的方桌及16人的圓桌

所以有包廂空間需求

可以在預約的時候先告知

這樣店家就可以準備合適的餐桌椅

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法漾法式餐廳-台中南屯法式料理推薦，精緻高貴但不貴的預約制私

(此圖取用於法漾粉專)

法漾法式餐廳菜單價格

•酌收10%服務費

•採預約制，無接受臨時客

法漾線上預約請點我/電話預訂

法漾提供三種價位套餐及素食套餐可選擇

預約時店家會先詢問要提供什麼價位的套餐

也會詢問客人是否有特別想吃或不想吃的食材

然後再經由主廚當天採買的食材做搭配

法漾法式餐廳評價推薦

今天我跟友人點的是$1580及$1980的套餐

餐前酒-蘋果醋氣泡飲

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入座後只要點套餐都會有一杯蘋果醋氣泡飲

冰涼的蘋果醋氣泡飲

微酸微甜帶點淡淡的蘋果香氣

喝起來還有帶點氣泡的口感

不管是單喝或是搭配菜品一起享用都超適合

開胃小品

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哈密瓜慕斯跟以往吃到的綿密慕斯不太一樣

吃起來有著香甜的果香還有空氣感

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煙燻鮭魚底下搭配酥脆的法式麵包

上面則是吃起來鹹香軟嫩帶點煙燻香氣的鮭魚片

一口吃下還蠻有層次的

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一口大小的松露泡芙

烤的金黃酥鬆的小泡芙搭配裡面的松露奶油醬

讓泡芙更是多了法式風味，我還蠻喜歡的

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法式麵包佐堅果奶油

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以往吃到的法是麵包都是給片狀麵包

法樣是直接給大家一整顆小圓法麵包

麵包都是現烤的

單吃的時候可以吃到外層的香酥

整體麵包的口感吃起來更是Q彈有嚼勁

搭配附上的堅果奶油醬

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讓麵包更是多了一股堅果及奶油的香氣

吃完一整顆麵包

真的覺得已經有3分飽的感覺了

前菜-炙燒鮪魚佐青醬 ($1580套餐)

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第一次吃到鮪魚跟青醬結合的菜品

炙燒過的鮪魚肉質吃起來緊實鮮美

搭配底下的青醬還有新鮮的生菜

然後淋上巴薩米可醋

讓整體的味道非常的豐富有層次

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前菜-海鮮高湯蒸土雞蛋鱒魚卵 ($1980套餐)

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這一道一上桌就是直接相機先吃了

因為整個擺盤真的是美到像一個藝術品了

綿密的蒸蛋有著香氣十足的土雞蛋香氣

搭配鹹香的鱒魚卵

一起入口還有著逼逼啵啵的口感

讓簡單的蒸蛋吃起來又多了一股高級感

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沙拉-雞肉凱薩沙拉 ($1580套餐)

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簡單調味過的雞胸肉煎的軟嫩不乾柴

搭配烤至金黃的法國麵包丁、鮮脆的蘿蔓生菜

還有多汁的小番茄及熟度剛好的水煮土雞蛋

淋上濃郁的凱薩沙拉醬並灑上現刨的濃郁起司

吃起來蠻美味的，一整盤吃完也不會覺得太膩

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沙拉-軟殼蟹沙拉 ($1980套餐)

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這一份軟殼蟹沙拉的份量其實蠻多的

軟殼蟹炸的金黃微酥

底下的沙拉有萵苣、蘿蔓、小番茄

鹹香Q軟的乳酪條及新鮮的焦糖無花果

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淋上主廚特製的海膽醬及油醋醬

讓軟殼蟹吃起來也算清爽不會太過油膩

這一份的份量還蠻建議可以跟朋友一起分食享用~

湯品-南瓜濃湯搭香煎干貝 ($1580套餐)

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如果很喜歡吃南瓜製品的一定會非常喜歡

因為一入口整個南瓜的香氣非常的濃郁

而且還能喝到特殊的南瓜皮香氣

裡面的香煎干貝熟度蠻剛好的，吃起來鮮美Q彈

湯品-奶油海鮮濃湯 ($1980套餐)

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以白醬為基底搭配裡面滿滿的海鮮配料

有鮮蝦、花枝、干貝及海瓜子

海鮮的熟度都煮的蠻剛好的，不會過熟或是過硬

湯頭喝起來不僅有濃郁的奶香還有海鮮的鮮甜

比起南瓜濃湯我更愛這一碗海鮮濃湯

主菜-櫻桃鴨胸佐莓果醬 ($1580套餐)

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櫻桃鴨胸煎至表面酥脆呈現金黃色澤

表皮還能吃到微脆的鴨皮口感

鴨肉本身肉質口感緊實還能吃到鴨肉的鮮甜

佐上微酸甜的濃縮精華莓果醬

讓鴨肉吃起來風味更加豐富有層次感，也很解膩

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主菜-美國肋眼佐紅酒醬 ($1980套餐)

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主廚選用prime等級的美國肋眼牛排煎至五分熟

外面帶點微焦的表皮

中間粉色的色澤吃起來鮮嫩多汁

讓每一塊牛排的肉質軟嫩之中又不失口感

佐上香氣十足的紅酒醬，讓人忍不住一塊接著一塊

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另外也可以沾旁邊附上的海鹽享用

讓牛肉的甜味又更加提升了

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兩種主菜都還有附上烤蔬菜當配菜

尤其酥烤馬鈴薯吃起外酥內綿密口感

真的是我吃過最喜歡的配菜之一

甜點-焦糖烤布蕾 ($1580套餐)

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法樣的烤布蕾還蠻好吃的

上面有烤到微焦糖色的薄脆糖片

底下的布蕾則是吃的到有著淡淡的蛋香

甜度本身也不會太高，我自己是非常喜歡

份量也給的非常有誠意呢!

甜點-起司蛋糕 ($1980套餐)

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我自己很喜歡吃法式料理

就是因為每一道主廚都是有著精美的擺盤

法漾到最後面的甜點擺盤也完全不馬虎

起司蛋糕吃起來起司味道還蠻濃郁的

搭配上層的鮮奶油或是周邊的淋醬也都滿好吃的

飲品 冰紅茶/冰美式

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微甜的冰紅茶喝起來非常順口

喜歡喝美式咖啡的我

吃完主餐來杯冰美式真的超完美

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法漾法式餐廳的用餐環境到桌邊服務都蠻用心的

真的是會讓人有賓至如歸的感覺

餐點上不管是食材或是擺盤也能感受出主廚的用心

而且每一道料理也沒有過多的調味

就是要讓每一位客人在享用精緻的法式料理

也能充分吃到食材的原味

如果想來感受有如私廚餐廳的法式料理

法漾法式餐廳我非常推薦給大家

 

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✩ 店家資訊 ✩

法漾法式餐廳

【地址】：台中市南屯區文心南六路21巷30號

【電話】：0938-845050 (採預約制)

【時間】：11:30~15:00；17:30~21:30 週三公休

法樣法式餐廳粉絲專頁

法樣法式餐廳線上訂位
 


檢視較大的地圖
 

以上為個人體驗感受，僅提供參考

實際餐點、價格、營業時間請依店家公告為主

歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載

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