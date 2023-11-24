前陣子在因緣際會之下，同事送給我一份塔香口味肉夾饃，那天下班後前往娘家蹭飯，於是就跟家人們分享，豈料剛滿四歲的姪子阿哲吃了一口喊說辣辣，沒多久又跑過來要再吃！哈！其實沒那麼辣，因為阿哲平常不太能吃辣，如果晚餐吃薑母鴨之類的微辣料理，嫂子還會先過水再給他！這天身為小吃貨的阿哲居然主動碰辣食，可見這間肉夾饃專賣店的調味有打進他的心坎裡！XD

週末假日，揪了小叮噹從新市衝去西港踩點，大約20分鐘車程，要把沒吃過的口味也一併拿下！

「林記變臉肉夾饃」的總店位在台南市中西區，這間西港區的分店近期剛誕生，坐落於慶安路上，日十早午餐店的隔壁，鄰近西港慶安宮。

營業時間14:00至23:00，提前完售就打烊，目前固定每週一公休，額外的店休日會預先公告於FB粉絲頁。

我們順利將汽車停放在對面路旁，停車算是相當方便。

肉夾饃是大陸陝西著名特色小吃，不同的店家品牌接連問世，當然餅皮、餡料方面是各有千秋，話說狡兔的家鄉最近也開了一間肉夾饃專賣店，但價格讓我裹足不前，CP值太低⋯⋯（傻笑）

這裡的包餡肉夾饃有三種口味：招牌塔香、酸辣、醬燒，均一價只要60元！

另售白吉饃40元，也就是單純的素食餅皮，可以買回家隨意夾蛋或夾肉來吃！

聽說某顧客覺得老闆有一張明星臉，長得像陳勢安！狡兔很想跟他點一首天后來聽聽（誤），也很想偷拍他製作餐點的過程，但我怕被人家當作怪怪的女顧客，還是隱忍住了！後來獲得對方同意拍攝了三種餡料口味的照片，帶蓋的容器既衛生又能保溫。

外袋藏著亮點！好一句「唯有美食與愛情不可辜負！！」

紙袋上面貼心標註口味，老闆還妥善封好袋口，防止餡料脫逃！

外觀呈現可愛漩渦狀，恰似蝸牛殼！老闆接單後現做，會用烤盤將餅皮兩面都煎烙至微焦形態，再夾入餡料，遞給顧客熱呼呼的肉夾饃！

狡兔在車子後座拍起來，突然覺得爆料的肉夾饃有點危險，深怕萬一弄髒車子會讓牡羊噹變臉，決定回家後再繼續拍。

這模樣真的很誘人耶！份量對一般女生來說足以當作一餐！

餅皮口感外酥內軟，市面上有些店家採用更為酥脆的千層餅皮，那種好吃歸好吃，其實是用不少油煎過再烤，無形中又攝取更多熱量；相較之下，林記變臉肉夾饃的餅皮顯得乾爽健康些，口感也不賴！

若跟狡兔一樣有選擇障礙，三種口味全包也不會太傷荷包！

<塔香口味>

招牌塔香口味就是泰式打拋豬！老闆豪邁塞入餡料！豬肉末經過拌炒後，完全吸附醬汁，搭配九層塔、辣椒，鹹香夠味屬小辣等級！

狡兔沒辦法像小叮噹那樣一餐吃下兩個，所以我把塔香口味先置入冰箱冷藏，隔天再放鐵盤上面用電鍋乾蒸復熱，這樣也很OK！

<酸辣口味>

那天我的晚餐就是酸辣口味肉夾饃！話說光看這名稱難以預知餡料是什麼，但它最讓我感到驚豔呢！

偏白的外觀有點吃虧，咬下去卻不平淡，令人欲罷不能！白蘿蔔比例頗高，特有的氣味撲鼻而來，爽脆可口！

調味酸甜微辣很耐吃！其中偏條狀的具體豬肉也絕非濫竽充數，而且是鮮嫩易嚼的瘦肉，老闆極注重食材品質。

<醬燒口味>

這款我偷吃一口！忌辣的饕客可優先考慮不辣的醬燒口味肉夾饃！如果愛吃壽喜燒的話，點下去準沒錯，前提是必須對洋蔥不挑食！哈！

洋蔥烹煮入味卻保持著驚人的鮮脆度！豬肉被醬汁全面侵襲，滋味鹹中帶甜，是個穩妥的安全牌！原以為它添加黑胡椒是重口味，連帶餅皮一起吃卻不會有油膩感、負擔感。

住在附近的看倌不妨參考一下，它是個不錯的下午茶、晚餐、宵夜選項！其實我們那天從西港外帶回新市，肉夾饃仍是溫熱的，多買的話再加熱也不影響風味，若大量訂購請提前向老闆預約喔！

新上市！泰式打拋豬肉實在太下飯，進一步推出假日限定的打拋飯！

**個人心得文，僅供參考**

↓ 林記變臉肉夾饃 (西港店) ↓

臉書：https://www.facebook.com/61552177082398

地址：台南市西港區慶安路29號

電話：0975-310512

營業時間：14:00~23:00 (週一公休)