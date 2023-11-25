難得早起出門覓食，這天來到最近網路社群上很夯的早午餐店：Eat here 吃這炭火土司早午餐。滑臉書或IG時也一直被店家的廣告吸引，這裡主打中西式早餐皆有，像是台灣人常吃的麵線早餐或是美味可口的西式早餐，在這裡都吃的到。事不宜遲趕緊看今天吃了哪些東西！

Eat here 吃這炭火土司早午餐-店面外觀

店是在平鎮區南京路上

位於京戀社區大樓一樓轉角位置

附近有機車停車場

汽車則是有收費停車場

（停車資訊：桃園市平鎮區惠州街14巷1號）

用餐環境

用餐環境有分成室內及戶外

這天我們到訪時幾乎是全滿的狀態

幸好還剩最後一桌可內用

如果當天戶外風不大的話

剛好又是不怕曬太陽的人

也可以坐在戶外區

曬曬太陽吃早餐

別有一番風味

Eat here 吃這炭火土司早午餐-菜單

進到店內後

店員會幫忙安排座位

接著就是開始點餐了

內用點餐大部份都是掃碼點餐

如果不會用掃碼點餐

可以請店員協助

Eat here 吃這炭火土司早午餐

販售的早餐品項很豐富

口味也很多元

可以單點

或是升級成套餐

甚至是還有大份量的共享餐

算是都幫大家搭配好了

玲瑯滿目的菜單選項

還有附上一些招牌菜色的餐點照片

讓人每種都想吃看看

用餐須知

用餐須知

1. 可使用紙本或掃碼線上點餐

2. 請勿自行更換位置

3. 禁帶外食及飲料

4. 內用低消點一份餐點或飲料

5. 若客滿用餐時間限1小時

6. 最後點餐時間為12:45

Eat here 吃這炭火土司早午餐-餐點分享

今天來用餐的人數總共是2人

所以先點一些來吃看看

順便試試水溫

如果好吃再繼續加點

我們點了套餐及單點小東西

銷魂奶酥炸雞套餐

附餐飲料是大杯紅茶

沙拉的醬料則是凱薩醬

目前店家有做GOOGLE評論活動

五星好評附上照片及文字

可獲得冰奶茶一杯

因為這天的用餐體驗還不錯

所以我們也參加了這項活動

一上桌就能聞到濃濃的炸雞香味

而且視覺震撼也很驚人

炸雞真的很大塊

幾乎都快比麵包大了

換個角度再欣賞這個炸雞

是不是超級大塊

愛吃肉的先生對於這塊炸雞讚不絕口

鹹香酥脆

咬下去還會噴汁

炸雞有先醃漬過

所以吃起來的味道很棒

套餐附的生菜沙拉

有撒上堅果與些許果乾

生菜的量如果再多一點會更好

炸物則是稍微油了一點

建議油可以瀝乾一點

這樣吃起來才不會膩口

九層塔粉漿蛋餅

我們已經很久沒吃古早味蛋餅

看到菜單上面有賣

當然要點來吃看看

而且像這種有同時販售中西式早餐的店就是很棒

能滿足想吃不同小東西的胃

尤其是女生應該會比較常碰到這個問題

因為女生胃口比較小

會常常想吃點不一樣的小東西

店家的粉漿蛋餅是軟嫩型的

喜歡吃軟嫩型的人應該會很喜歡

推薦可加特製辣椒醬

更加提味好吃

薯餅歐姆蛋

這項餐點吃起來就像是薯餅蛋塔

只是這裡的蛋皮厚度再更厚

內容物有再加一點起司

所以吃起來是更豐富的口感

喜歡吃薯餅的人可以點來吃看看

是一個好吃又不占胃的小點心

來到這裡當然要吃看看店家的招牌餐點：炭烤土司系列

肉鬆芋泥炭烤土司 (加起司)

這道餐點味道吃起來還不錯

只是內容物有點單薄

如果再更多

應該會更滿足

用餐心得

今天用餐感覺普通

沒有到非常驚豔的地方

也或許是我們沒有點到店家的招牌餐點部份

不過炸雞套餐是真的超級好吃

早餐能吃到這麼美味的炸雞

真的很幸福

那個銷魂炸雞

吃過就難忘

這次的嚐鮮體驗先告一段落

希望改天再去能吃到更驚豔的餐點

Eat here 吃這炭火土司早午餐-店家資訊

名稱：Eat here 吃這炭火土司早午餐

地址：桃園市平鎮區南京路78號

營業時間：6:30-13:00

公休日：店家有事才公休

電話：03-4392225

粉絲頁：https://www.facebook.com/eathere4392225

IG：https://www.instagram.com/eathere11/

Line@線上訂餐：https://lihi2.com/5jTLe

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