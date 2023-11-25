龜山在地經營十年的老字號麻辣鴛鴦火鍋店。老闆堅持每日自己現熬湯頭、炒製辣醬。招牌麻辣鍋和養生白味鍋都是店裡的鎮店人氣湯底！新推出的螺師粉湯底超級道地！酸筍、泡椒和酸豆角和油潑辣子都讓湯頭酸辣過癮。另外還有麻辣串串、四川酥肉也都很推

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環境介紹

▼舞之椒在地經營已經有十年啦！林口人一定對這間不陌生～店家就位在龜山區文化三路上。坐捷運的話可以到A8長庚醫院站走路大概15分鐘。附近有華亞科技園區，這裡也是許多工程師們下班後的愛店

▼店裡裝潢很有中國風，雕花窗框、燈籠都很有氛圍。

▼每一桌用餐空間桌面都很寬敞

▼飲料有提供厚奶茶和茉香綠茶

▼也有提供白飯無限續唷！

▼醬料區應有盡有～你想得到的都有

餐點介紹

▼之前男友還在林口華亞科技園區上班的時候，我們兩個就很常跑來這裡吃鍋。這次回來吃味道還是ㄧ樣讚～而且還有新推出的「螺螄粉湯底」 也必須推！！

▼老闆堅持每日現熬湯頭。湯頭滴滴精華，絕對喝得出老闆的用心，這次喝的三款湯頭都好喝到不行！害我從開火到關火喝了不知道幾百碗，光喝湯就飽到不行。連離開都要打包鍋底才肯善罷甘休。身為湯控真的要幫老闆豎起大拇指了啦！

湯底-招牌麻辣鍋

▼鍋底是店家自己炒製的麻辣醬，香油、辣油和多種秘制辛香料以及蘋果，辣中帶麻、麻中帶嗆、還有一些果香，相當有層次。這款湯底涮肉真的超好吃～

▼而且辣度、麻度、鹹度都可以調整。鴨血豆腐也可以再續唷！就是這個湯底讓我愛上這間店的！

湯底-養生白味鍋

▼這款同桌朋友完全零負評～深得我心！雞湯長時間熬煮到呈現乳白色，還加入了蟲草、蕈菇以及枸杞和多種中藥材，溫潤濃郁的香氣喝起來甘甜順口，讓人停不下來！

湯底-螺螄粉的湯底

▼本月新推出就讓人驚艷！ 湯頭酸中帶點微辣，但又不會過於重鹹～單喝也不會有過多的負擔感。柳州酸筍、四川泡椒、酸豆角還有店家自己做的油潑辣子，小心喝了會上癮捏！裡頭也有加鴨血，和湯頭也很搭喔。喜歡吃螺獅粉的人一定要給他點下去～

優質雪花牛 $538/大

▼這一大板排著滿滿的肉一送上桌所有人都驚呆了！大概是互看三秒都說不出話的程度（心裡邊想著等等吃得完嗎XD）殊不知其實超快就被我們清盤（哈哈哈哈哈。

▼牛五花的油花較多，下鍋後肉質相當軟嫩～一次刷一排肉下鍋煮真的只有爽快啊

美國頂級去骨牛小排 $688/中

▼同樣也是很吸睛的擺盤，當然是相機先吃！把肉片掛起來怎麼有種曬衣服的既視感XD

▼去骨牛小排肉片油脂就沒有牛五花這麼多，口感扎實Q彈，帶點筋的口感我跟朋友們都超喜歡！

胭脂蝦 $298/ 9隻、脆花枝 $228、鱸魚 $198

北海道生食級大干貝 $248/4顆

▼舞之椒的食材都用得很好，光用看的就可以知道海鮮都很新鮮閃閃發光～這次點的都非常好吃、肉質也都很Q彈！品質完全對得起價格，海鮮控點起來

▼海鮮一定要點胭脂蝦！！以前沒有吃過胭脂蝦，沒想到他這麼頂誒～沒吃過的人很推薦一定要點來吃看看

▼胭脂蝦煮熟後肉質依舊還是超級軟！我真的此生沒吃過這麼軟嫩滑口的蝦子！甚至是有點微微像豆腐的口感～吃完還會意猶未盡XD

▼除了胭脂蝦之外，脆花枝我一吃到真的也很驚艷！Q脆的口感實在讓人耳目一新，和一般印象中的花枝絕對不一樣，大家也一定要點來試試看

現烤四川酥肉 $108

▼酥肉本身就有用香料醃漬酥炸過，單吃就很香！這個也可以丟進湯頭裡煮，會有肉羹的口感唷

麻辣串串 $288

▼這一盤一送上桌也是超級吸睛！有豬肉串和牛肉串兩種，搭配青蔥、洋蔥、蒜頭更增添風味。串串本身就有先炸過，所以可以直接吃唷～

▼串串本身單吃就很好吃了！另外老饕吃法也可以泡進湯頭裡，讓串串吸附湯汁。根據你嚕進的湯頭讓串串分別有了不同的風味，多了不同的層次感～兩種吃法我都喜歡

▼另外老闆來有附獨門灑粉可以沾取，一種串串三種風味！賺

油條 $58

▼吃麻辣鍋我的標配絕對是要點一盤油條！我自己就可以嗑完三四條XD 先不管熱量了，油條泡軟後吸附湯汁就是吃麻辣鍋的精髓啊～軟中帶些油條本身的脆度，真的讓我原地放棄減肥

菇菇聯合國 $168 、娃娃菜 $108

▼菇菇聯合國包含鴻禧菇、香菇、金針菇。蔬菜都很新鮮翠綠而且沒有出水

酸辣粉每人招待一份

▼特調靈魂醬汁是店家自己做的油潑辣子，辣度大概小辣而已，應該是大家都可以接受的辣度唷！涼粉Ｑ彈彈的口感吸附滿滿醬汁，搭配一點花生碎增添口感，這一小碗是也非常好吃

手釀烏梅汁招待

▼最後再來杯去油解膩的手釀烏梅汁冰沙～酸的夠勁真的又瞬間開胃！最上面還有一顆梅子，沾進去烏梅汁裡酸酸甜甜簡直不要太快樂啊啊啊～而且喝不夠還可以續杯喔！我今天就喝了兩杯XD

▼還有店家招待的水果～今天是火龍果和蘋果，連擺盤都用心！

▼本來都已經飽到不行了～結果店員又送上冰棒！果然甜點又是另一個胃沒錯XD 用冰品當完美ending結束這回合～今天在舞之椒品嘗到了人生酸、甜、苦、辣的百態XDD

菜單

點我看菜單

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資訊＆其他

◼️100公分以下免費 ◼️100-140每位湯底$168 ◼️140以上 每位$138

◼️收一成服務費 ◼️低消$400/小朋友低消$149 ◼️用餐時間2小時 ◼️禁止攜帶外食

◼️湯底為鴛鴦鍋，可任選兩種湯底，每位湯底$138。

◼️升級賓士鍋，每位湯底$138，一鍋再加$120

【舞之椒頂級麻辣鴛鴦鍋】

地址：桃園市龜山區文化三路368號

交通：捷運A8

電話：(03) 327-0255

營業時間：11:30-13:30(六日到14:00)、17:30-21:30/ 週一二17:30-21:30

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