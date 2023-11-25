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【三重/美食】喜氣洋洋的麻辣火鍋店！鴨血豆腐無限量供應｜不收服務費｜有停車場｜囍麻辣 三重店

2023-11-25 13:15:00 愛吃又不想胖 人氣：100
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窩客好文

愛吃又不想胖

發表篇數：321篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：囍麻辣
phone02-8982-3888
place新北市三重區三民街199號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.50
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吃鍋的季節又到來，熱呼呼的湯頭、大口吃肉真的很過癮！

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這次來介紹一家在三重的麻辣火鍋，他們家的鴨血豆腐可以無限量供應，湯頭不錯，是屬於可以喝的麻辣湯！

囍麻辣是家連鎖的麻辣火鍋，在淡水、桃園龍潭都有分店，總店位於淡水，這次則是來到離家近的三重分店。

三重分店有提供停車場，開車的朋友可以安心吃飯~

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他們家的裝潢很喜氣，不管是平日來聚餐或是過年時大家團聚，都還滿適合~

一進到店裡就覺得很熱鬧！

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牆上還有不少藝人的簽名

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醬料區，這邊居然沒有沙茶醬！！不過他們家的湯頭本身已經很有味道，不加沙茶醬也是很可以啦~

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附上湯頭的目錄，有小、中、大份可選擇，人數不同就選擇不同的價位！

湯頭選擇滿多的，還有素食鍋可以選，吃素的朋友也可以一起聚餐~

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這次我們選擇原味麻辣跟酸白菜鍋，兩種湯頭都不錯，麻辣鍋的辣屬於小辣，可以入口的那種，

帶點中藥香，愈喝愈涮嘴！

一旁的酸白菜鍋酸度則是還好，不過愈煮愈香，喝膩了麻辣湯也可以加點酸白菜湯，兩種綜合也很不錯喝！

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裡頭的鴨血豆腐通通無限量供應，我個人喜歡他們家的豆腐，軟嫩口感吸滿麻辣湯汁，一口咬下還會爆汁的那種，

想著想著又想吃了~

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酸白菜鍋滿滿的酸白菜，用料也很實在！

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肉品的部分這次總共點了三種，牛肉部分點了板腱牛跟雪花牛，單價在3百多塊左右，切的厚度很夠，

原本以為會不夠3個人吃，但吃下來還挺滿足，有厚度的肉片咬起來果然讚，口感超棒！

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松阪豬300元，一樣是有厚度，吃起來是脆口的！

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有肉也要有蔬菜，茼萵這盤要70元份量不多，11月初還是火鍋季的剛開始，就不要求太多，能吃到茼萵的味道已滿足~

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黑鑽蝦，隻數不多，單價在220元，吃起來新鮮度不錯，但建議擺盤可以再更好一點，

至少擺整齊，這樣會花錢花的比較開心一點。

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上海手工蛋餃

厚實的蛋餃裡頭肉超多，它的蛋皮是屬於薄款，著重裡頭的肉餡，味道不錯。

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虎皮豆捲，很可愛的名字就點來看看，豆皮類總是火鍋類的常客，這咬起來挺有口感。

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綜合老滷，這份250元，加在麻辣湯裡愈煮愈好吃，每次吃麻辣鍋都一定要出現的好朋友！

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手打花枝漿、手打蝦仁漿，他們家的漿類挺強的，漿本身吃起來甜甜的，裡頭是一整隻蝦仁跟實實在在的花枝，

每咬一口都吃得到料，這個列為來這必點的火鍋料之一！

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一整隻大蝦仁吃起來好過癮！

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用餐期間大約加了二、三次鴨血豆腐，服務人員也沒有不耐煩，態度很好，重點是~~不收服務費啊！

真的很佛心！

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飯後供應免費的冰沙來解膩，吃完熱呼呼的火鍋再來點冰的，很過癮，渾身舒服！

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囍麻辣光在整體的裝潢上氣氛就很加分，再加上餐點都有一定的品質、湯頭也很棒，

重點是鴨血豆腐無限量供應，還不收服務費，難怪吃過的鄉親們都大推，

下次聚餐不仿考慮一下這家很喜氣的麻辣火鍋哦！

【囍麻辣 三重店】
地址： 241新北市三重區三民街199號
電話： 02-8982-3888
營業時間：17:00–23:00
週二休息
*三重店提供停車場​

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