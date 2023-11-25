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<一分鐘短評>

入圍第60屆金馬獎七項大獎提名，拿下最佳男主角大獎桂冠榮耀的馬來西亞電影《富都青年》描述一對沒有身分證個性迥異的異姓兄弟，與有著同樣生活在富都社會底層的貧困人群，困在人間悲憐輓歌，哥哥從小一手挑起養護照顧弟弟的責任，看似兄弟同心其利斷金，卻因為一件突如其來的意外，在兩人的平靜生活中掀起了巨大的波瀾，也有了急轉直下的轉折。

全片劇本高潮起伏，配樂與攝影十分動人，片中飾演貧困兄弟的吳慷仁與陳澤耀，與飾演跨性別者Money姐的鄧金煌，三人在片中演出真情流露，自然而動人心弦，也讓人關​注生活在社會底層人們的真實情誼。



即將於2023年12月1日在台上映的馬來西亞與台灣合資，在馬來西亞拍攝的電影《富都青年》(Abang Adik)，由金馬影后李心潔監製，是王禮霖執導首部長片，故事講述一對從小在馬來西亞富都相依為命相互扶持，生活在社會底層的兄弟，因故無法取得身份證明，生活十分受限，只能仰賴市場打零工，辛苦過活，兩人個性迥異，瘖啞哥哥勤奮踏實努力賺錢，深受鄰居同事稱讚肯定，但常因沒有合法身份證與不能說話的關係，飽受職場剝削與欺壓，另一方面，反倒是聽說正常的弟弟本性雖不壞，卻不務正業愛走偏門，大小麻煩不斷，常常是哥哥幫忙收拾解決。

電影探討非法移工與出生在馬來西亞當地，卻因沒有合法身份證的黑工的日常生活困境，許多人躲躲藏藏想盡辦法賺錢，卻飽受中間代理多層剝削，甚至是收錢不辦事，而故事就從生活在富都社會底層的貧困青年兄弟所經歷的貧困生活與意外突襲的人生轉折。



2023年12月1日在台上映，馬來西亞與台灣合資，在馬來西亞拍攝的電影《富都青年》(Abang Adik)中文預告，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=c5aT_KZNocE





電影《富都青年》(Abang Adik)幕後花絮，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=gp6tsTEVxuI&t=22s

「人都會死，我也會死，你我現在都還能在這裡呼吸活著，活著，就要好好地過活。」--- 監獄教化師。

「你叫我不要放棄，繼續生活下去，但我不行，你知道我活得很辛苦嗎?

我從出生就沒有父母照料，我沒有家人，我只能一個人靠自己長大，我天生啞吧，沒有父母來疼我，我也想有人愛，但不能；我也想説話，但我不能。

我明明就出生在馬來西亞的土地上，卻因為父母雙亡，出生證明又被火燒掉，無法申請ID，沒有身份證，我整天提心吊膽，活得警醒緊張，隨時怕被抓，隨時準備要逃，這樣的生活你體驗過嗎？

你能理解嗎？如果你不能，就別跟我講這些不切實際的人生哲理。」





2023年12月1日在台上映的馬來西亞電影《富都青年》(Abang Adik)

由台北電影獎影帝吳慷仁與馬來西亞男星陳澤耀領銜主演，更邀來音效大師杜篤之擔任後製，本片在第37屆瑞士佛瑞堡影展作世界首映，不僅橫掃國內外影展9項大獎，包括

--- 第37屆瑞士佛瑞堡影展「普世評審團獎」與「觀眾票選獎」

--- 第25屆遠東電影節「最佳新導演」、「觀眾票選金桑獎」與「黑龍影評獎 」

--- 紐約亞洲電影節「突破新視野最佳劇情片獎」

--- 中國第17屆西寧FIRST青年電影展「最佳演員」

--- 2020年金馬創投會議「FPP前瞻視野獎」與「鏡文學潛力故事獎」



，更入圍第60屆金馬獎提名包括「最佳新導演王禮霖 」、「最佳男主角吳慷仁」 、「最佳男配角陳澤耀」、「最佳新演員鄧金煌」 、「最佳攝影 Kartik Vijay」 、「最佳造型設計黃菊清」與「最佳原創電影歌曲黃淑惠(詞)、片山涼太(詞/曲/唱)<一路以來>」7項大獎，與金馬影展觀眾票選排行榜持續蟬聯冠軍，吳慷仁更憑此片已勇奪中國第17屆西寧 FIRST青年電影展影帝寶座。

電影《富都青年》(Abang Adik)主題曲「一路以來」(On The Road)，由片山凉太一手包辦詞曲演唱，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=SuA3rKH-1nI

馬來西亞男星陳澤耀這名字最近常在台灣影壇出現，因為他之前在另一部電影《我和我的賽車老爸》裡與溫昇豪合作，在片中飾演天才車手阿駿，遭逢車禍意外後意志消沉，直到遇見温昇豪與陳少卉演出的父子檔，才帶給他重返賽道的力量。

他最早從歌舞劇起家，後來與郭曉東組成男團「東于哲」出道，在馬來西亞發行過多張專輯，也拍過電視劇，但後來歷經合約與音樂版權問題後，暫時無法繼續發展音樂事業，他也曾經簽約來台發唱片，成為温嵐、張棟梁、吳克群等人的師弟，但卻又因為經紀公司內部問題鎩羽而歸，但「當上帝為你關了一扇門，同時會幫你開一扇窗」，也因此陳澤耀人生轉彎，重新回歸演員身分，戲劇邀約也跟著一部部接著來，在電影《富都青年》(Abang Adik)片中的精采演出，也順利入圍了金馬獎最佳男配角。

在11月20日中午在京站威秀影城舉辦的電影《富都青年》(Abang Adik)特映會前，主配角吳慷仁與陳澤耀一起出席，陳澤耀也解釋了片名的起源，原來「Abang 」與「Adik」在馬來語就是「哥哥」與「弟弟」的意思，因為電影說的就是這對兄弟之間所發生的種種動人故事，所以導演就決定直接引用當成片名，而吳慷仁也分享了他遠赴馬來西亞拍攝這部電影的經歷與感受，讓人更進一步了解電影的內涵。

之前看吳慷仁的電影已經是2011年，他拍的第三部影片《河豚》，當時他才出道三年，年僅29歲，演技還很生澀，但這些年經過了影視劇的磨練，顯然已經開竅，41歲的他在片中挑戰瘖啞人的角色，在演出前從體重到角色都做足了功課，還要學習國際手語，片中最令人動容的一段演出，是他面對監獄教導師時，靠著臉部表情與手語，傳達出身為一位沒有身分證，又不會說話，在社會底層討生活，從小到大遭受的歧視、欺騙佔他便宜等等的孤獨與困苦，可說是演技大爆發，也成功入圍了金馬60最佳男主角，在2023年11月25日今晚揭曉的第60屆金馬獎頒獎典禮中脫穎而出，第一次入圍就得獎，榮獲金馬60最佳男主角的桂冠肯定。

片中除了吳慷仁與陳澤耀雙要角外，另一位表現十分出色是在《富都青年》中飾演照顧吳慷仁兩兄弟的跨性別者Money姐的鄧金煌，在片中他和主配角吳慷仁與陳澤耀飾演的角色，有著近乎家人的相互扶持的親密關係，透過劇場演員出身的馬來西亞演員鄧金煌，自然平實內斂而動人的演繹，讓人感受到愛無國界，跨越了性別、年齡與身分的藩籬，也入圍了本屆金馬獎最佳新演員的提名。

入圍本屆金馬獎七項大獎提名，獲得最佳男主角大獎的榮耀肯定，請鎖定2023年12月1日在台上映的電影《富都青年》(Abang Adik)，一起來感受社會底層人們悲喜交錯的歲月人生。



<電影本事>

沒有公民身份證的阿邦(由吳慷仁飾演)和阿迪(由陳澤耀飾演)，在混雜外勞聚居的富都巴剎老社區裡苟且偷生。



他們無法享有一般國民福利，無法申請護照，連銀行戶頭也開不了。



哥哥阿邦天生啞巴，任勞任怨也認命，只求一份安定生活，弟弟阿迪則不甘向命運低頭，從而違法販賣假證件，他一心只想賺到錢就帶著哥哥離開這個厭惡的地方。



原本就過著不平等生活的兩人，因為社工佳恩(由林宣妤飾演)的熱心，並自願協助追查原生父母和出生證明的資料，但她的好意卻導致一場意外發生，同時也讓阿邦跟阿迪再次陷入水深火熱的命途。

富都青年 Abang Adik

出品國家 : 馬來西亞與台灣合資，馬來西亞拍攝

電影語言 : 華語、粵語、馬來語與英語

電影片長 : 1時55分

上映日期 :

2023年12月1日(臺灣)

2023年12月7日(香港)

2023年12月14日(馬來西亞)

電影發行 : 甲上娛樂( 台灣)/高先電影(香港)/MM2 Entertainment(馬來西亞)

電影製作 : MM2 Entertainment/Cinema Inutile/彼演員多媒體有限公司大元娛樂有限公司/星娛音樂/JW SAB & Partners

電影監製 : 《念念》《夕霧花園》李心潔

電影製片：張煒珍與林佩儀

電影編導 : 王禮霖

電影配樂 :片山涼太（Katayama Ryota）

電影攝影 : Kartik Vijay

領銜主演 :

《模仿犯》吳慷仁飾演哥哥陳亞邦阿邦(Abang)

《我和我的賽車老爸》陳澤耀飾演弟弟張文迪阿迪(Adik)

鄧金煌飾演Money，照顧兩兄弟的變性人

林宣妤飾演社工李佳恩，一心想幫助兩兄弟

周雪婷飾演緬甸女子，阿邦暗戀的對象

博朗 · 帕拉雷飾演黑幫頭目

《我沒有談的那場戀愛》《模仿犯》吳慷仁飾演哥哥阿邦(Abang)

《分貝人生》《我和我的賽車老爸》陳澤耀飾演弟弟阿迪(Adik)

鄧金煌飾演Money姐，照顧兩兄弟的變性人

林宣妤飾演社工佳恩，一心想幫助兩兄弟

周雪婷飾演緬甸女子，阿邦暗戀的對象

博朗 · 帕拉雷飾演黑幫頭目

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