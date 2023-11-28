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全台首波草莓+甜點+麻辣火鍋吃到飽只要699元起！加價可升級日澳美三大和牛。金色三麥啤酒。海鮮鮑魚吃到飽！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

2023-11-28 12:00:00 踢小米 人氣：104
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窩客好文

踢小米

發表篇數：1100篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：巴適經典麻辣鍋竹北店
phone03-6688-246
place新竹縣竹北市成功一街22號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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巴適經典麻辣鍋草莓季登場！大湖草莓、草莓系列甜點吃到飽只要699元起 

加價升級還有日澳美三大和牛、金色三麥、百威啤酒、嘉士伯啤酒通通無限暢飲，當日壽星另外招待日本北海道干貝，想吃真的要手刀預定喔！

除此之外美國自然Prime雪花牛、安格斯黑毛五花牛、九孔鮑魚等頂級肉品海鮮，匈牙利紅酒和牛肉醬等副餐，哈根達斯冰淇淋、皇室御用的TWININGS高級茶包、新鮮現拉生啤酒等等都是吃到飽喔

湯底新增泰式冬蔭功湯，濃濃南洋風味讓小米挺驚豔的！

還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。

PS.因預約人數眾多，小米提醒一定要提前線上訂位，以免撲空喔！

線上訂位：https://reurl.cc/rZKDWx

 

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

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👉閱讀很方便

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👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

 

👉巴適經典麻辣鍋位置及停車方式

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巴適經典麻辣鍋 竹北店位於遠百附近的成功一街上。

開車的朋友，可以停在自強南路全國電子附近的路邊停車格，也可以停在竹北國民運動中心，再走過來，路程約5分鐘左右

 

👉巴適經典麻辣鍋環境介紹

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餐廳內部是巴洛克宮廷風，充滿低調奢華的風格，說是竹北最美的火鍋吃到飽餐廳一點都不為過

餐廳共有兩層樓，座位以4到6人為主，木製的座椅質感非常的棒！

每桌的抽屜除了備有濕紙巾跟面紙，還有設置USB充電及電源插頭，再也不怕手機用到一半沒電了，真正揪甘心

兩層樓皆設有自助吧，有醬料、茶飲、咖啡、汽水等飲品，還有大家最愛的哈根達斯冰淇淋吃到飽

飲料部份，有可爾必思和烏梅汁外，還可以自己特製黑糖波霸奶茶耶，喜歡珍奶的朋友直接喝到飽了！

但小米強烈提醒，來吃到飽肯定還是要把肚子留給美味又高級的食材，其他的酌量就好 XD

來自新加坡的超人氣飲品這裡也喝得到喔

全自動咖啡熱飲機和現拉生啤酒當然少不了。

皇室御用的TWININGS高級茶包，飯後來一杯皇家貴婦品茶也挺不錯的 

小米最愛汽水配火鍋了，現在還有無糖氣泡水，解渴又低熱量~

副食有特製匈牙利紅酒和牛肉醬，使用澳洲和牛肉製作，酸甜的肉汁超下飯的！

加些蔥花、洋蔥和雞蛋，就變成了匈牙利紅酒和牛肉燉飯，是不是很有創意呢

泡麵種類非常多，有韓國、泰國及印尼泡麵，還有台灣生產的寬冬粉、蒸煮麵及關廟麵等，用來煮火鍋很適合

 

👉巴適經典麻辣鍋吃到飽收費方式

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《巴適店內消費方式》
經濟方案719元 現金價699元
商務方案1019元 現金價999元
奢華方案1219元 現金價1199元
尊榮方案2089元 現金價1989元
銀髮65歲以上 85折
國小 85折
4～6歲 100元
0～3歲 free
*超過88種頂級食材吃到飽
*10%清潔費另計、可接受刷卡服務
*歡迎自帶酒水、飲料、免開瓶費
*用餐時間110分鐘（自第一人進場起計時）
*限2人以上開鍋，一人用餐酌加收100元
*巴適總共可容納58位貴賓
 

湯頭則是九選二，有招牌御膳香辣湯、四川紅辣子湯、仲夏水果雞湯、養生白味湯、南洋椰奶雞湯、肉骨茶湯、柚子鹽湯、素食蔬菜湯及泰式冬蔭功湯，選擇性還挺多的。

👉巴適經典麻辣鍋用餐心得分享

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來開動吧！

今天真的很嗨，跟小彤、廣宇一家人草莓吃爽爽，小米還學會用板子開汽水和啤酒，真的帥一波 XD

吃到飽有經濟、商務、奢華、尊榮共4個方案可以選擇。

草莓控想吃草莓及肉肉的話，建議可以選經濟方案699元！ 

699元起的草莓祭除了每日新鮮限量的大湖草莓吃到飽以外，還有草莓相關甜點，像是草莓泡芙、草莓起司磚、草莓慕斯蛋糕、草莓鮮奶酪等多種選擇

快呼叫你身邊的草莓控衝一波吧！

大湖草莓每日新鮮直送，現在是11月第一批，雖然偏酸但有濃郁的草莓香氣

不太能吃酸的朋友，可以跟店家要白糖搭配，酸酸甜甜有戀愛的滋味~

小米分享一個少女吃法，搭配草莓口味的哈根達斯冰淇淋，真的超滿足的

廣宇的女兒超愛草莓的，她們吃的很滿足

PS.整籃草莓在冰箱可以自行取用，如果沒有了可以跟店員提醒喔！

接下來草莓甜點登場啦！

每桌會先送上九宮格草莓甜點，搭配著乾冰出場真的很夢幻，草莓控快衝一波吧

草莓泡芙酥脆的外皮，搭配鮮奶油內餡和新鮮草莓，香甜不膩有戀愛的滋味喔

精緻可愛的草莓馬卡龍這裡也有耶！

不會過於甜膩，小米挺喜歡的

滑嫩口感的奶酪，搭配香甜草莓很幸福

草莓起司磚和草莓慕斯蛋糕表現都很不錯~

草莓乳酪蛋糕、草莓派，光是看到上面滿滿的果醬和果肉就快讓人受不了了 XD

接下來酒鬼們注意！

現金價699元的方案就有百威啤酒、嘉士伯啤酒也是無限暢飲

奢華方案現金價1199元就有金色三麥無限暢飲了！、

聽說上次園區工作的朋友來這裡一個人就喝掉五瓶，一瓶市價100多元加上和牛吃到飽，要回本應該不難

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

湯頭小米今天選的是泰式冬蔭功湯泰式椰奶雞湯 

泰式冬蔭功湯屬於小辣的口味，酸酸辣辣的滋味、鮮香濃郁，涮食材不需要額外沾醬汁，直接吃就很夠味了~

不吃辣的朋友可以點泰式椰奶雞湯，有椰奶甜香，適合涮海鮮和豬肉

接下來肉肉登場了！

只要699元就可以享有大湖草莓、草莓系列甜點吃到飽，另有安格斯黑毛牛、1855嫩肩板腱牛等肉品，小資族也可以享受火鍋吃到飽的樂趣

安格斯黑毛梅花牛帶一點油花，不會太油膩，有嫩中帶嚼勁的口感~

喜歡油花多一點的話可以點安格斯五花牛

升級尊榮方案可享日、澳、美世界三大和牛等多款頂級肉品吃爽爽

日本鹿兒島A5雪花和牛建議涮3分熟帶粉嫩色澤，有入口即化的口感

澳洲黑毛和牛油花不會太多，絕對要吃個夠本喔！

SRF極黑和牛屬於油花較多的和牛，吃起來有油脂的甘甜，還挺不錯的。

頂級菲力牛油花的比例很完美，肉甜味十足~

嫩肩莎朗油花不多，適合不愛吃太油的朋友，記得也別煮的過熟，免得肉質太柴

不吃牛的朋友選擇性也不少。

伊比利雪花豬有濃郁油脂的甘甜是小米的最愛 （尊榮方案）

黑豬上肩肉肥瘦比例適中，口感軟嫩甘甜。

台灣梅花豬油花沒那麼多，涮白湯最適合

A級松阪豬有脆度的口感，適合喜歡油花的朋友 （商務方案）

尊榮方案還有九孔鮑魚、紐西蘭鮭魚、台南虱目魚肚等海鮮，選擇性豐富

九孔鮑魚肉質飽滿，爽脆又鮮甜，海鮮控快衝一波吧

大白蝦肉質鮮甜彈牙，愛吃蝦子的朋友可不容錯過。

當日壽星全桌招待日本北海道干貝乙份/人！

其他配料就給大家參考啦

以上是我們的心得分享，巴適經典麻辣鍋吃到飽草莓季登場

大湖草莓、草莓系列甜點，加上日澳美三大和牛等頂級肉肉海鮮、金色三麥啤酒通通無限暢飲，快趁著生日聚會、公司團體聚餐來嚐鮮吧！

👉巴適經典麻辣鍋營業時間地址

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店家資訊：竹北巴適經典麻辣鍋
地址：新竹縣竹北市成功一街22號
電話：03 668 8246
營業時間： 11:00–22:00
粉絲團：巴適經典麻辣鍋 竹北店
線上訂位：https://reurl.cc/rZKDWx


📍巴適麻辣鍋林口店 
電話取餐：03-3280084
地址：桃園市龜山區文化三路318號
取餐時間：11:00-22:00

📍澎湖1號店｜巴適麻辣鍋
🏠 澎湖縣馬公市六合路19號
☎️ 06-9261666
⏰ 11:00-15:00、17:00-22:00

📍澎湖2號店｜巴適經典麻辣鍋
電話取餐：06-9269968
地址：澎湖縣馬公市中華路329號
取餐時間：11:00-14:00、17:00-22:00
粉絲團：巴適麻辣鍋

.
📍台北1號店｜辛巴適麻辣鍋
🏠 台北市信義區松壽路12號5樓
（ATT 4 FUN百貨5樓）
☎️ 02-77379784
⏰ 11:00-22:00（下午不休息）

.

📍台南｜初巴適麻辣鍋
🏠 台南市東區中華東路一段88號1樓
☎️ 06-2086565
⏰ 11:00-15:00、17:00-22:00

 

👉竹北遠百吃什麼？➡️

2022竹北遠百美食吃什麼？一起吃爆各種新竹獨家品牌美味料理！(中式料理.日本料理.港式料理.泰國料理.甜點.飲料應有盡有)

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

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新竹潤物苑按摩舒壓。高級環境舒適享受腳底按摩。全身指壓油壓！心靈雞湯身心都舒暢(達龍商旅.深層精油.五倍卷優惠價格營業時間地址電話好停車)

 

 

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

 

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