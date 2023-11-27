這家店其實很低調，但默默的累積了將近幾千多則好評，原來因為鄰近高爾夫球場，所以專接待政商名流跟藝人朋友，是就連彭于晏也愛吃的客家菜。

這間百年三合院很有特色，除了百年古厝、庭園、埤塘還有客家菜以及隱藏版咖啡廳，老闆更是性情中人來著，聊的開心還會請你喝咖啡呢。重點是這家客家菜也真的很好吃，不然這6,700多則評價還有4.8顆星是怎麼來的，真的不是靠打卡送東西來的喔。

八方園百年三合院景觀客家餐廳｜交通位置

八方園百年三合院位於揚昇球場附近，不少球友會打完球直接來這用餐，所以說是政商名流最愛名店真的也不為過，而且這裡佔地頗大，專屬停車位、大片綠草地，還有小庭園埤塘湖景。

我對三合院其實很不陌生，畢竟老家苑裡多的是三合院

但能保存到這麼完整，而且後山就是樹林的其實不多見，這真的佔盡地理優勢。

就是被綠林草地包圍的百年老厝，這環境真的超棒的。

這裡現由第二代經營，還特別開發了伴手禮跟咖啡廳專區，雖然也是沒很認真在天天營業啦！但老闆心情好也是會邀請客人到隱藏版咖啡廳喝上一杯咖啡。

桃園真的很多這種小埤塘，店家還為這埤塘社了一個觀景步道與涼亭。吃飽喝足還可以來這裡散散步，但夏天的話要小心有小黑蚊，只能說這根本是一座小公園來著。

隱藏版咖啡館就在這裡

因為目前其實沒有正式營業，純粹看老闆心情決定開或不開XD

被大樹庇蔭著的咖啡廳

這裡環境真的也維持的有夠好，喜歡。

這裡還有八分園的手禮舖，但看起來也是隨性要開不開吧。

咖啡廳走美式奔放風格



擺放著小老闆的收藏品

落地窗旁就是寧靜的埤塘

終於等到吃飯時間到了

我們回到三合院古厝準備用餐去

小時候住過三合院，但印象不深

其實對於這個冬暖夏涼的矮房子，印象是偏陰暗

不過其實只要裝潢得好，還是非常好住的。

二代應該是有重新裝潢過

外觀雖然偏復古，但裡面裝潢很中式時尚風格。

餐點還是以合菜為主，如果要用餐的話，也是有單點的選項。

環境真的是很中式古色古香的裝潢，然後賣的是客家菜這樣。

精品咖啡體驗/獨家豆腐乳/客家料理

三大重點，一個也不要錯過喔，尤其是豆腐乳確實好吃。

免費熱茶、蕃薯飯提供，自助取用。

八方園百年三合院景觀客家餐廳｜MENU

人多就點合菜吧！人少就選擇單點。

據說這裡的主廚都是上了年紀的老師傅，從第一代老闆做到現在

所以這裡應該不會有什麼口味上的差距，畢竟師傅一直都是一樣的一群人。

我們5個人用餐，選擇了3000A，該有的都有挺划算的。

蕃薯白飯是免費取用的

這個愛吃客家菜的應該不陌生，甜甜的蕃薯很加分。

八方豆腐

其實吃起來就是老皮嫩肉，只是放大版本這樣。

也像蔥燒豆腐，就總結就是很好吃也夠下飯，醬汁調的很好。

野菜

今天的季節時蔬是皇宮菜，

聽說對腸胃很好，那就得多吃一點啦。

客家小炒

可能二代有改良，這家客家小炒不油膩，清爽不死鹹

就算單吃不配飯也可以，而且還帶點甜味，特別好吃，接受度超高。

梅干控肉

雖肥但不膩口，肥肉部分燉煮到軟嫩入口即化變成膠質，鹹香入味但真的不死鹹！醬汁跟梅干都不會像一般客家菜這麼又油又鹹，調味調的剛剛好，單吃不配飯也很可以。

八方牛鍋

加了牛筋、牛腩、白菜燉煮最後灑上香菜，湯頭更是燉煮到濃稠還帶膠質，可能是白菜的關係，整體湯頭風味偏清甜口感，牛筋牛腩更是燉煮到入口就化開，那湯頭膠質滿滿更是不容許錯過。

八方悶鴨燉菜

這道是必點的功夫菜，很耗時費工，全鴨下鍋燉煮五小時，鴨子裡頭還塞了蓮子，底下有吸飽湯汁的寬冬粉再加上香菇等配料，每一滴雞湯都是精華啊。

而且裡面的蓮子真的好多

全都吸飽湯汁的精華，咬下去軟嫩多汁。

肉質更是燉煮到軟嫩，輕輕一撥就骨肉分離，肉質更是柔軟好咬。

雖然湯汁本人是有點油啦，但真的很香，淋上一點配飯吃真的是銷魂。

這樣一大桌3000元，五個人吃不完還要打包，很是超值。

客家年糕

後面這部分就是老闆招待啦！大概是因為我們拍照太認真，被發現是部落客，所以老闆就熱情招待幾樣小菜讓我們試吃看看。

客家年糕真的好久沒吃，這裡的紅豆年糕中加了花生，沾點薄粉油炸熱燙燙上桌真的好吃到不行欸！真的建議可以單點這個，讓我想起我的阿嬤，她以前很常做這道料理。

雙椒炸蛋

炸過的青紅辣椒配上厚切荷包蛋，很有創意的組合

而且意外的超好吃不違和，有著荷包蛋的香氣還帶點辣味，很可以。

店家招牌豆腐乳，鹹香甘甜我喜歡。

吃完也差不多傍晚了

點燈後的三合院更復古更有味道。

老闆邀請我們到咖啡廳喝咖啡

老闆說年底會重新開幕這家咖啡廳

但目前還是以看老闆心情決定要不要招待為主

反正我們今天是有喝到了，吃飽喝足，開心的回家。

是一次很完美的客家菜料理聚餐，是我們目前心目中桃園第一名！

八方園百年三合院景觀客家餐廳

地址：桃園市楊梅區校前路580號

電話：03 4784735

時間：11:00–14:30、16:30–20:00｜每週一公休

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