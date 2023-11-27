食客三千火鍋前身在錦西街經營十多年，因為都更搬遷到新址，交通更方便，從捷運行天宮站1號出口過來一分鐘就到~

平價消費、居然還免收服務費，擄獲中山區居民、上班族的味蕾，平日過來用餐生意強強滾，還有許多日籍、韓國客人遠到而來

食客三千火鍋湯底是一大賣點，老闆堅持真材實料熬煮的鍋底，剝皮辣椒清澈香醇，甜中帶辣很開胃、人氣麻奶鍋濃醇香，香辣過癮好夠味！

進口鮮甜牛小排、翼板牛、板腱牛、台灣彈牙梅花豬、尚青鮮甜干貝和蛤蜊、ＱＱ彈牙蝦蝦和小卷、厚實大片鮭魚和鯛魚，多款新鮮肉品、海鮮通通吃起來～

單點配料、蔬菜竟然只要38元起，尤其現在物價飆漲、來食客三千，花小錢就可以吃到喜歡的配料，真的太爽了！

最後一定要提到自助吧，多樣化飲品、香濃日系冰淇淋，熱騰騰白飯等，無限量供應吃到爽！省錢王超推薦這家高cp值火鍋，推薦大家一起來嚐鮮唷～

食客三千火鍋交通

剛剛有提到食客三千離捷運站超級近，我搭公車也很方便，附近還有行天宮、松江市場，來行天宮參拜的時候，也很推薦把食客三千納入行程～

我以前就在附近念高中，所以對食客三千周邊很熟悉，這幾年改變好多，越來越多企業進駐這邊，商圈變得更熱鬧，來這邊用餐真的很便利！

食客三千生意也太好了吧！用餐這天是平日周四，而且今天氣溫算有點悶熱，沒想到六點多一到居然座無虛席～

而且翻桌後還有第二波飢腸轆轆的客人，一問才知道，很多饕客都是老闆的鐵粉，從以前老店就吃到現在，

我還觀察到不少客人是公司同事下班後一起來聚餐、也有一些是附近居民，甚至還有外籍的旅客，可見食客三千的好滋味可以擄獲大眾的味蕾～

食客三千吧台

食客三千裝潢真的很厲害，大理石色系搭配很有質感的白光，挑高空間，提升用餐環境的質感～吧台座位設計單身族來用餐也很自在，真的很貼心的設計！

食客三千火鍋內用空間

一旁則是有許多多人座位區，也有小型包廂的空間，可以坐３－６人左右，很有設計感的燈光，點綴後讓整體環境更加舒適，明亮又舒服，打造清爽又高質感的食客三千

食客三千火鍋菜單

食客三千主餐298元起，食材相當新鮮、份量完全不手軟，飲品冰品自助吧吃到飽~也可以外帶生食回家自己煮喔！

食客三千火鍋雙人海陸套餐

食客三千支付方式

食客三千提供信用卡、LINEPAY、APPLEPAY等多元支付，劃單點餐簡單又方便，不收服務費，跟周邊同類型店家相比，來食客三千相當划算～

食客三千豐盛的好料，擺得滿滿一桌，色香味俱全品項好豐富，肉品、海鮮、鍋底、菜盤通通都有～還沒煮光用看的就口水直流

剝皮辣椒湯底$38

香醇的剝皮辣椒湯底，一入口辣椒香氣湧現，先甜後辣，不會過於嗆辣，在口中滋味相當溫潤～

煮蔬菜、海鮮都相當適合，剝皮辣椒微微的辣度，能刺激味蕾，讓食材吃起來更加美味！

麻辣牛奶湯底+起司$78

賣到翻天的食客三千麻辣牛奶湯底，香麻帶勁的滋味，牛奶的香醇、麻辣的辛辣，兩者互補的好滋味同時在口中蔓延開來～

宛如上演一場精采的管絃二重奏，相當推薦煮蛋絞、丸子、肉片等食材，吸附香麻湯的好味道，不用沾醬直接吃就超好吃！

食客三千加湯

親切店員隨時加湯，食客三千特製湯頭，堅持不使用化工調味粉，使用天然食材熬煮的湯頭，喝完也不怕口乾舌燥，香醇的滋味深得我心！

美國無骨牛小排choice 套餐5oz$498

我看很多評論都推薦這個無骨牛小排，簡單涮個幾秒就好，肉色粉粉嫩嫩，肉質軟嫩不會乾柴～

口中充滿牛肉的香甜滋味，吃起來相當涮嘴，一片接著一片，下次來我想直接典大份量8OZ，吃起來更爽、更過癮！

美國安格斯翼板牛(美國黑牛) 套餐5oz$438

美國安格斯翼板牛的肉色相當漂亮，深紅色簡單煮一下，就能吃到滿滿的肉汁，牛肉濕潤的口感，肉質不會乾柴～

看看這個很漂亮的肉纹，放入奶麻鍋、剝皮辣椒鍋內，涮個幾秒，吸附湯頭的好滋味，牛肉吃起來好幸福喔！

美國板腱牛 單點$138

美國板腱牛彈牙超有咬勁，牛肉相當有咬勁，非常紮實的口感～加點蔥蒜增添風味，吃起來更有層次感！

台灣頂級究好梅花豬 單點$98

吃完來自美國的美味牛肉，緊接著來吃台灣本土的豬肉，梅花豬肉口感頗彈牙，肉質不會乾澀，也不會油膩～

豬肉不會有腥味，吃起來不會怕怕的，厚度抓得剛剛好，推薦愛吃豬肉的朋友一定要點，單點一大盤只要98元超划算！

海鮮雙人盤

草蝦、天使紅蝦、干貝、鯛魚片、鮭魚、蛤蠣、小卷

蛤蠣、小卷、干貝、鯛魚片

沒有痛風不回家！新登場的雙人海鮮拼盤，多款海鮮一次吃個夠，份量十足、食材新鮮、巨無霸海鮮拼盤吃爽爽～

干貝煮到半身熟剛剛好，軟嫩口感鮮嫩絕妙滋味～鯛魚肉相當厚實，煮麻奶鍋好適合，軟嫩細緻肉質沒有魚刺，大小朋友都喜歡！

蛤蜊飽滿又多汁、小卷彈牙爽脆，煮過海鮮的剝皮辣椒湯頭，除了甜辣滋味，還多了一股鮮味，令人回味無窮的夢幻級湯頭

草蝦、天使紅蝦、鮭魚

食客三千的海鮮大小比一般火鍋店大上許多，超大尾天使紅蝦肉質飽滿，草蝦肉質格外彈牙、Ｑ度十足～

鮭魚超大一片，肉質很細緻，惱人的魚刺都已經除掉了，直接大口開吃鮭魚肉，推薦愛吃海鮮的朋友，絕對要來食客三千朝聖

食客三千蔬菜/配料

吃了這麼多大魚大肉，當然不能少了翠綠蔬菜，以及大小朋友都愛的火鍋配料～我還加點許多新鮮蔬菜，一盤只要38元，以現在貴桑桑的菜價相比，真的好划算~

土雞蛋餃 單點$38、牛肉肉丸 單點$38

手工製作的土雞蛋餃，外皮頗有厚度，一咬下內餡湧出湯汁，吃起來相當紮實的口感~

牛肉丸相當彈牙，裡頭還有滿滿湯汁，比起一般豬肉貢丸，更加有咬勁，超級喜歡這兩款單點配料，推薦大家一定要嚐嚐

食客三千菜盤

菜盤份量十足，蔬菜品質很好，清洗得很乾淨！配料頗豐富，數一數超過十種以上，擺盤相當精緻，光吃下這一盤就相當飽足，

高麗菜 單點$38、花椰菜 單點$38

外食族最需要注意蔬菜等纖維素攝取，來食客三千我特別加點很多蔬菜，尤其最近菜價好高，平常都不太捨得買～

來食客三千38元就能可以加購喜歡的蔬菜，補充滿滿蔬菜纖維，促進身體循環，對健康相當有益處！

南瓜 單點$38、絲瓜 單點$38

雙瓜也是我超愛的蔬菜，鮮甜滋味大小朋友都喜歡，下次若帶小朋友來想點牛奶鍋，南瓜跟絲瓜煮牛奶鍋，更加鮮甜美味～

食客三千副餐

吃火鍋當然不能少了附餐，食客三千提供免費白飯吃到飽，其他主食也只要銅板價，尤其我覺得食客三千湯頭超讚，煮王子麵、冬粉都格外適合喔

白飯免費吃到飽、雞蛋 單點$15、冬粉 單點$10、王子麵 單點$15

單點主食只要15元起，冬粉Q彈吸滿湯汁、王子麵煮麻奶鍋越吃越涮嘴~不想吃澱粉也有雞蛋可以選擇喔~

食客三千佐料

衛生乾淨的佐料，蒜末、蘿蔔泥、辣椒、蔥蒜、沙茶醬、胡麻醬、黑醋、醬油等通通都有，不過食客三千本身湯頭就好吃，我個人建議吃原味就很讚

食客三千飲品/冰沙

飲品有冰沙、冬瓜茶、開水等選擇，雖然不是很多樣化，但都是我很喜歡的口味，義豐冬瓜茶甜而不膩，荔枝及芒果冰沙酸甜消暑，搭配熱騰騰火鍋超退火~

食客三千Niseko冰淇淋

吃飽喝足後，總覺得還少了甜點，貼心的食客三千引進日系高品質冰淇淋，選用北海道十勝乳源，香濃夢幻滋味好滿足~

尤其有我超愛的抹茶口味，令我更加雀躍不已，一不小心多吃了兩球XD 劃下來食客三千用餐最棒的句點，下次還要再訪這家好吃的食客三千唷！

食客三千火鍋專賣 6大特色

1.捷運行天宮站新開幕火鍋，捷運行天宮1號出口1分就到，位置更方便、裝潢更時尚，老闆累積十多年火鍋資歷，繼續在新址大展身手，不論單身貴族用餐，或三五好友相聚，來食客三千都是相當適合喔！

2.火鍋靈魂湯頭超好喝，非常用心熬煮，真材實料連老闆小孩都愛喝，剝皮辣椒甜中帶辣很溫順、奶麻湯頭超濃郁～好的湯頭讓肉品、海鮮、配菜吃起來更好吃，下次還想喝看看其他口味的湯頭～

3.肉品新鮮，價格划算單點98元起～高人氣美國無骨牛小排肉質超嫩、美國安格斯翼板牛滿滿肉汁、台灣頂級究好梅花豬Q彈沒有腥味、美國板腱牛相當彈牙肉質紮實，愛吃肉的朋友菜盤也可以換肉，也可以加價升級8oz，不用花大錢就可以吃得很過癮

4.單點配料蔬菜竟然只要38元起，現在菜價、食材成本越來越高，高麗菜、絲瓜、南瓜、牛肉丸、土雞蛋餃，喜歡的配料通通點起來！菜盤品項豐富，擺盤很精緻，補充外食族缺乏的纖維素，吃上一大盤全身通體舒暢

5.新上市海鮮拼盤料好實在～超大尾天使紅蝦、草蝦、進口干貝軟嫩鮮甜、鯛魚片及鮭魚都超厚超大片、蛤蠣肉質飽滿多汁、爽脆小卷肉質好Q！煮完海鮮的湯頭爆炸好喝，海鮮控們一定會喜歡

6.價格相當親民，竟然還免收服務費！自助吧義豐冬瓜茶、水果風味冰沙、多樣化佐料、熱騰騰白飯、香濃日系冰淇淋，無限量供應吃到爽！省錢王超推薦這家高cp值火鍋，推薦大家一起來嚐鮮唷～



💭店家資訊 食客三千火鍋專賣

🏠地址: 台北市中山區民生東路二段137號

🚌交通: 捷運行天宮站1號出口1分鐘

☎️電話: (02)2541-5658

⏰時間: 1130-2330

😪公休: 無休

💰消費: 現金、信用卡、LINE PAY、APPLEPAY

💬IG: https://www.instagram.com/3000_hotpot/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406721429

👇👇👇🗺地圖👇👇👇



檢視較大的地圖