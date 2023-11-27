古早味挫冰學堂，位在 苗栗三義廣盛老街 附近的冰品小吃店。主打剉冰、豆花、仙草等甜湯飲品，逛老街逛累了，適合來這裡放鬆一下吃個甜品豆花。店內環境整理得不錯，空間舒適也乾乾淨淨，個人滿喜歡的一間小店。

古早味挫冰學堂

地址:苗栗縣三義鄉中正路165號

電話:0937-135-267

時間:11:00~20:00(周一休息)

粉專:請點我

早上去苗栗銅鑼拍完了邱家杭菊，順路回到三義找點吃的順便休息，在廣盛老街附近看到這間古早味挫冰學堂，看店面感覺還滿新的，就來這邊吃碗豆花吧~

簡約白色跟木色系搭配，環境舒適乾淨，有二十幾個座位，還有電視可以看，老街逛累了可以順路來吃個豆花休息一下

櫃台前超過十幾種配料，想吃什麼自己選

主打剉冰、豆花、仙草等，可以任加自己喜歡的配料，價格還可以不算太貴

跟朋友們點了一碗三種冰跟三種豆花來吃，還加了一顆布丁，滿滿料好滿足

花生煮得很軟爛，是我喜歡的口感

豆花口感香甜滑順，搭配糖水真是好吃，天氣熱還可以加點碎冰，更好吃

QQ的粉粿是我的最愛

珍珠粉圓口感也都很Q很彈牙，吃碗吃下來甜而不膩又有飽足感，滿推薦的小店分享給大家

店家資訊

古早味挫冰學堂

地址:苗栗縣三義鄉中正路165號

電話:0937-135-267

時間:11:00~20:00(周一休息)

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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