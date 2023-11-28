營業超過50年的平價熱炒店「有有1969」你們吃過嗎？店內比賽冠軍滷肉飯絕對不要錯過，當天每道菜幾乎無雷，隨便點隨便好吃！

這間「有有1969」快炒店的滷肉飯竟然有得過比賽冠軍？重點是這裡的餐點價格平價又好吃，更棒的是每人只要$399元，九能享現拉18天台灣生啤、日本進口梅酒、清酒無限暢飲！「有有1969」已經在地營業超過50個年頭，前陣子重新翻修後，整體用餐環境大大升級！來這必點榮獲過全台北市第一名的冠軍滷肉飯，還有桌桌必點的爽脆水蓮炒肉絲以及超大鍋用料實在的剝皮辣椒雞湯，當天每道菜吃下來幾乎都無雷，隨便點隨便好吃，下次有來台北遼寧夜市的話，不妨來「有有1969」試試！

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「有有1969」就位在遼寧夜市一帶，搭乘捷運從文湖線或松山新店線南京復興站下車，2號出口步行過來約5分鐘左右即可抵達，附近也有不少收費停車場、路邊停車格，停車還算方便。

全新的日式裝潢店面，白色招牌還以日式書法字體寫著「有有1969」，象徵著職人精神，店內走簡約木質裝潢路線，座位很有燒烤店的設計及氛圍感，二樓還有隱密的包廂可以預約，可容納約14人。「有有1969」顧名思義就是1969年創立的，至今已有54年，為了傳承媽媽的好手藝，最近將店面全面翻修，還換了個好記的名字，前身名為「冇𠕇有麵擔」，整體菜單也有大大升級，只賣你好吃的品項，來這隨便大膽的點想吃的就對啦！

▲有有1969菜單價格

🔺松阪豚 $280

🔺惹娘燒蛋 $120

🔺老皮嫩肉 $180

🔺嫩煎豬肝 $180

🔺百花油條 $220

🔺水蓮炒肉絲 $150

🔺剝皮辣椒雞湯 $380

🔺冠軍滷肉飯(小) $30

這黑金黑金的「冠軍滷肉飯」真的很銷魂！

滷肉是以肥肉為主，入口即化且帶有膠質感，重點是完全不油膩，滷肉也給的非常夠，讓你每一口白飯都吸飽滷汁～

重點是白飯也煮得粒粒分明，完全不濕軟，推薦各位一定要加點手炒辣椒醬，真的有夠香、有夠好吃，下次我要點大碗的，才吃得過癮～

「惹娘燒蛋」是煎至半熟的雞蛋，淋上鹹香的家常味醬汁，蛋白的地方還有煎至焦香酥脆，蛋黃則是流心狀態，也是非常下飯的一道，搭配滷肉飯享用，真的是白飯小偷耶！

🔺喝到飽 (生啤、梅酒、清酒) $399/人

吃熱炒無酒不歡的朋友看過來！「有有1969」現在有喝到飽活動！現拉18天台灣生啤酒、日本進口梅酒、清酒通通讓你喝到飽，外面梅酒隨便一杯都要破百，這裡$399元隨便你喝，而且這三款酒類都不是隨隨便便的，都有挑選過，CP值很高，週末下班後小酌來這準沒錯。※喝酒不開車，開車不喝酒！

※喝酒不開車，開車不喝酒！

「老皮嫩肉」也是必點！放入嘴裡幾乎是入口即化，調味上是鹹香帶點微辣，真的非常下飯。

「水蓮炒肉絲」幾乎是桌桌必點！加入肉絲、黃豆醬下去快炒，炒得鑊氣十足，火侯掌握恰恰好，同時吃得到水蓮的爽脆以及肉絲彈牙的口感，真的會讓你一口接一口。

「百花油條」將油條中間灌入花枝蝦仁漿，再下鍋油炸至金黃，最後再以糖醋醬下去大火快炒，咬下去是外脆內Q，酸酸甜甜的滋味也是非常開胃下飯，是道好吃又有特色的功夫菜。

有有1969的「松阪豚」有夠大片，整片松阪豬大片薄切，一口賽真的有夠滿足，表皮烤的金黃焦香，裡頭還保有多汁的脆彈口，單吃、沾糊椒鹽都很好吃，也是推薦必點！

「嫩煎豬肝」以醬燒方式料理炒至入味，最後撒上白芝麻點綴，吃起來略微紮實，幾乎沒有什麼腥味，也是道鹹香下飯的一道菜。

「剝皮辣椒雞湯」拜託一定要點！超大一鍋用料真的超實在，大概可供3～4人分享，裡頭有份量超多的溫體去骨雞腿塊、大顆飽滿的蛤蜊以及剝皮辣椒，再以蒜頭、薑絲下去調味，辣度非常溫和，加上蛤蜊、雞肉帶來的鮮甜滋味，真的有夠好喝!店家很貼心附上卡式爐，讓你每口湯都是熱熱的。

「有有1969」真的是間有水準又平價的快炒店，不管是冠軍滷肉飯、水蓮炒肉絲、百花油條、剝皮辣椒雞湯等等，每道菜都深得我心，加上全新翻修的用餐環境，完全會讓你跳脫對快炒店的印象，下次有來遼寧夜市的話，不妨可以先來「有有1969」填飽肚子。