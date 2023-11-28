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﹝桃園市平鎮﹞龍德小館　超人氣高CP值眷村小吃店，在地人大推必吃的排骨飯&酸辣湯　／龍岡忠貞市場美食／龍岡必吃排骨飯

2023-11-28 13:59:29 阿發的簡單幸福 人氣：124
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：906篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：龍德小館
phone03-4569-194
place桃園市平鎮區龍德路63號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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龍德小館all.jpg
若常看阿發食記的朋友應該都知道，我們家算起來還蠻常跑桃園龍岡吃米干的，也介紹過這的十多家米干店。最近假日，我們又再次前往龍岡，不過這次探訪的不是米干店，而是間超人氣的眷村小吃店「龍德小館」。這除了有高CP值的牛肉麵、水餃與酸辣湯外，還有很大片又具傳統香酥味，當地居民們大推的〝炸排骨飯〞~
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龍德小館01-店外觀.jpg
▲店外觀
「龍德小館」位在龍岡忠貞市場的外圍，
龍游營區旁的龍德路上。
店外懸掛的招牌，
其店名字體淡到已幾乎看不見，
感覺是間很有歲月的老店~

龍德小館02-店環境.jpg
▲店環境
假日下午一點多，
店內還是座無虛席～

龍德小館03-隔壁用餐區.jpg
▲店隔壁還有一間用餐區

龍德小館04-價目表.jpg
▲價目表
餐點有牛肉麵、水餃及常見的麵飯類。

龍德小館05-在地人氣小吃上桌.jpg
▲在地人氣小吃陸續上桌
我們點了牛肉麵、排骨飯、水餃、酸辣湯、小菜、滷雞腿

龍德小館06-水餃.jpg
▲水餃
每粒6元，
外觀粒粒飽滿的模樣。

龍德小館07-水餃剖面.jpg
▲水餃，剖面
水餃皮Q
韭菜肉餡札實味脆鮮。

龍德小館08-小菜.jpg
▲小菜
油豆腐、豆干、海帶、滷蛋

龍德小館09-排骨飯-大排骨.jpg
▲排骨飯，95
在地人大推的排骨飯～
炸的酥香脆的排骨，
真是不小的一大片！

龍德小館10-排骨飯-配菜.jpg
▲排骨飯，配菜
配菜份量也不少

龍德小館11-排骨飯-排骨.jpg
▲排骨飯，排骨
具很傳統裹地瓜粉台味的炸排骨，
表皮十分酥香脆，
肉厚實，
整體吃起來，
很有自己在小時候，
所吃到的那種美味懷念感～

龍德小館12-酸辣湯小.jpg
▲酸辣湯（小）50
酸辣湯，
也是在地人大推在這必點的餐點。
阿發在現場，
看看幾乎桌桌都有點，
而且不少桌還是點大碗的，
真是超大一碗公！
雖然很想點大碗的來拍，
但實在太大碗了，
絕對喝不完，
還會剩很多，
於是我們只點小碗。
但說這是小碗，
卻也不小碗！
湯裡的蛋花看起來頗多～

龍德小館13-酸辣湯-特寫.jpg
▲酸辣湯，特寫
雖是酸辣湯，
但喝起來不會過於酸辣，
味道很溫和，
不喜太酸辣的也能喝。
湯料中不僅是蛋花多，
還有不少的肉絲、金針菇、豬血、木耳...等，
CP值頗高，
食量不大者，
光喝完這一整碗，
應就很有飽足感～

龍德小館14-滷雞腿.jpg
▲滷雞腿
在櫃台點餐時，
看到一旁的小菜櫥中，
這很美味的模樣，
好像一直向我招手，
於是就加點了來嚐嚐。
上桌後，
我覺得應該要店家不要切，
直接拿來咬應該會更過癮！

龍德小館15-滷雞腿-特寫.jpg
▲滷雞腿，特寫
腿皮油亮誘人，
肉質鮮嫩含肉汁，
不錯吃～

龍德小館16-牛肉麵.jpg
▲牛肉麵
一碗105元，
感覺真是便宜～

龍德小館17-牛肉麵-肉與湯.jpg
▲牛肉麵，肉與湯
以百元來說，
看起來CP值還不錯～

龍德小館18-牛肉麵-特寫.jpg
▲牛肉麵，特寫
整體口感溫和，
有著兒時眷村味的紅燒牛肉麵。

龍德小館19-留影.jpg
▲留影
在龍岡忠貞市場及周邊，
最聞名遐邇的美食莫過於米干，
但這家可是除了米干店外，
受到不少在地人們所喜愛，
擁有頗高人氣的小吃店。
雖然吃起來說不上很出眾，
卻有著一股讓人懷念，
眷村簡單小吃的滋味。
餐點價位很平價，
CP值算高，
特別是，
#幾乎桌桌都有點的酸辣湯。
另外，
還有不少在地人大推，
且說是#龍岡必吃的排骨飯，
其炸排骨不僅大片，
也很具小時記憶中的古早酥香味~

【營業時間】1130143017002000；週一店休
【地　　址】桃園市平鎮區龍德路63號（忠貞市場外圍，龍游營區旁）

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