若常看阿發食記的朋友應該都知道，我們家算起來還蠻常跑桃園龍岡吃米干的，也介紹過這的十多家米干店。最近假日，我們又再次前往龍岡，不過這次探訪的不是米干店，而是間超人氣的眷村小吃店「龍德小館」。這除了有高CP值的牛肉麵、水餃與酸辣湯外，還有很大片又具傳統香酥味，當地居民們大推的〝炸排骨飯〞~
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▲店外觀
「龍德小館」位在龍岡忠貞市場的外圍，
龍游營區旁的龍德路上。
店外懸掛的招牌，
其店名字體淡到已幾乎看不見，
感覺是間很有歲月的老店~
▲在地人氣小吃陸續上桌
我們點了牛肉麵、排骨飯、水餃、酸辣湯、小菜、滷雞腿
▲排骨飯，95元
在地人大推的排骨飯～
炸的酥香脆的排骨，
真是不小的一大片！
▲排骨飯，排骨
具很傳統裹地瓜粉台味的炸排骨，
表皮十分酥香脆，
肉厚實，
整體吃起來，
很有自己在小時候，
所吃到的那種美味懷念感～
▲酸辣湯（小）50元
酸辣湯，
也是在地人大推在這必點的餐點。
阿發在現場，
看看幾乎桌桌都有點，
而且不少桌還是點大碗的，
真是超大一碗公！
雖然很想點大碗的來拍，
但實在太大碗了，
絕對喝不完，
還會剩很多，
於是我們只點小碗。
但說這是小碗，
卻也不小碗！
湯裡的蛋花看起來頗多～
▲酸辣湯，特寫
雖是酸辣湯，
但喝起來不會過於酸辣，
味道很溫和，
不喜太酸辣的也能喝。
湯料中不僅是蛋花多，
還有不少的肉絲、金針菇、豬血、木耳...等，
CP值頗高，
食量不大者，
光喝完這一整碗，
應就很有飽足感～
▲滷雞腿
在櫃台點餐時，
看到一旁的小菜櫥中，
這很美味的模樣，
好像一直向我招手，
於是就加點了來嚐嚐。
上桌後，
我覺得應該要店家不要切，
直接拿來咬應該會更過癮！
▲留影
在龍岡忠貞市場及周邊，
最聞名遐邇的美食莫過於米干，
但這家可是除了米干店外，
受到不少在地人們所喜愛，
擁有頗高人氣的小吃店。
雖然吃起來說不上很出眾，
卻有著一股讓人懷念，
眷村簡單小吃的滋味。
餐點價位很平價，
CP值算高，
特別是，
#幾乎桌桌都有點的酸辣湯。
另外，
還有不少在地人大推，
且說是#龍岡必吃的排骨飯，
其炸排骨不僅大片，
也很具小時記憶中的古早酥香味~
【營業時間】11：30～14：30，17：00～20：00；週一店休
【地 址】桃園市平鎮區龍德路63號（忠貞市場外圍，龍游營區旁）
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