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(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Forest」/大份量澳式酪梨早午餐/生火腿布里歐激推

2023-11-28 14:44:59 胖樺 人氣：984
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窩客好文

胖樺

發表篇數：527篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 平鎮區

造訪商家：默野森林 Moye Forest
phone03-4665-640
place桃園市平鎮區中正一路24號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Fo

▲在桃園發現一間有美味早午餐的好店，風格清新自然，擺設也相當有品味。

一吃成主顧，好喜歡這間店。

 

店名默野森林 Moye Forest

地址：324028桃園市平鎮區中正一路24號

 

(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Fo

▲位於平鎮的默野，近期在社群上相當有名。

餐點跟環境都太適合拍照了。

 

(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Fo

▲週日下午來訪竟然有位子，好幸運。

 

(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Fo

▲店店內也有販售咖啡豆。

朋友後來有帶一包走。

 

(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Fo

▲帶大家看看雅致的小角落。

 

(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Fo

▲就算自己來這邊使用筆電也覺得很愜意。

 

(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Fo

▲乾淨明亮的咖啡台上，放著果乾。

 

(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Fo

▲茶水自取(但還是需要收服務費)，看到奈良美智的畫我立刻就知道這間咖啡廳絕對重我心。

好品味！

 

(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Fo

▲熱愛植栽的朋友，你還等什麼(招手)。

 

(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Fo

▲桌距夠，略為美式復古的家具好重我。

 

(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Fo

▲超愛這沙發。

 

(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Fo

▲三人來訪，約兩千元的消費。

吃很滿足，咖啡也有水準。

 

(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Fo

▲照片跟實品相符，推。

 

(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Fo

▲早午餐可以加套餐，我們升級了兩份套餐。

今天點了三分大盤子澳式早午餐加一份布里歐吐司。

 

熱拿鐵

(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Fo

▲有拉花，濃郁好喝。

 

馥列白

(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Fo

 

蜂蜜肉桂拿鐵

(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Fo

▲好漂亮的飲品。

 

升級套餐的濃湯

(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Fo

▲朋友覺得還好，我個人還滿喜歡拿套餐麵包來沾的。

 

煙燻鴨胸(NT. 390)

(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Fo

▲色彩繽紛，兼具外觀以及營養的一份澳式大早午餐著實沒讓人失望，看到照片食慾整個又上來。

除了調味得當、柔嫩粉紅的鴨胸、清炒五色蔬菜、炒菇以及炒蛋，旁邊還附上焗豆以及堅果優格。

非常豐盛，在家自己做這樣一盤根本不可能，而且每個元素味道都很好。

 

香蒜安格斯牛(NT. 420)

(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Fo

▲厚厚又蓬鬆的布里歐吐司真是我的心頭好，粉嫩的牛排一點都沒有嚼不爛的困境，配上炸蒜片，肉食者不能錯過。

酪梨的微甜搭配優格剛好，炒蔬菜微微的調味也很舒服。

 

德式肉腸(NT. 350)

(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Fo

▲我吃得乾乾淨淨，一口都沒留下。

 

爐烤絲綢乳酪生火腿(NT. 230)

(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Fo

▲雖然我很愛他們家大盤子早午餐系列，但這個生火腿布里歐才是我心目中第一名。

半熟蛋流洩到布里歐上，點綴以生火腿的鹹香以及義式番茄紅醬，配酒或咖啡都是一百分。

 

(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Fo

▲享受美味的早午餐，大聊一波，好一個美好的午後時光。

 

(胖樺食記)桃園平鎮推薦雨林咖啡廳「默野森林 Moye Fo

▲伯爵茶棒蛋糕讓這餐畫下完美句點，這真是一間桃園寶藏好店。

氣氛好食物好吃，絕對會再訪耶！

 

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文章標籤

桃園美食 桃園咖啡廳 默野森林 澳式早午餐 酪梨吐司 生火腿布里歐
 
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