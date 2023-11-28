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宜蘭壯圍【阿國海鮮】預約制無菜單海鮮餐廳 炭火黑糖桂圓粉圓明星最愛 宜蘭壯圍餐廳

2023-11-28 17:45:05 紫色微笑 人氣：104
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紫色微笑

發表篇數：1281篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 壯圍鄉

造訪商家：阿國海鮮
phone03-9303-720
place宜蘭縣壯圍鄉濱海路六段215巷6號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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宜蘭壯圍阿國海鮮預約制海鮮餐廳，隱身在巷弄之中的餐廳。不管是熱炒或是海鮮份量充足，口味偏重，甜點是(炭火)黑糖桂圓粉圓，免費吃到飽!餐廳約10桌常滿座，地方不大但生意很好，魚蝦蟹小捲等海鮮超新鮮很好吃，一人約400~500元，要來之前記得打電話來預約！

本文章重點(快速連結)

阿國海鮮 店家資訊

  • 地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路六段215巷6號
  • 電話：03-9303720
  • 營業時間：11:30–13:30, 17:00–19:30 週二公休日
  • 收現金無發票

阿國海鮮 交通停車

自行開車：Google導航輸入【阿國海鮮】即可到達

停車場：有附設免費停車場，開車來很方便

從頭城往宜蘭的台二線濱海公路上(照片夠清楚了吧)
過了竹安國小，小心點別錯過

阿國海鮮 空間環境

雪山隧道開通後，來宜蘭的遊客吃海產都直奔南方澳
嘿嘿嘿~我們當地人現在都跑頭城、大溪漁港避開人潮
來宜蘭吃最鮮的，別忘了臨海附近的海產店
又鮮又便宜才是宜蘭饕客的宗旨

一轉進來，還真的是現撈的工廠

不是啦~是在隔壁這間民宅前鐵皮屋搭建的餐廳

老闆請吃尾牙，原本選擇一間外觀典雅的餐廳，但經過試吃後，挑了一間讓大家能放心的海鮮料理-阿國海鮮。

之前聽過很多明星專程來宜蘭這間大啖海鮮，也是宜蘭人口中所說的最”鮮”海鮮餐廳之一，難得有機會跟大夥一起享用簡單又最新鮮的海味大餐，相機準備好了，一起來瞧瞧唄…

有哪些明星來過呢?

藝人小S、副總統蕭萬長、立法院長王金平、陳定南…等影劇政商名流，都來過囉

衝衝衝也來過了

餐廳不大，約容下十大桌

聽說還有二樓，當天有客人看被我們包場，好像心有不甘

前面被我們隔成小舞台

沒有菜單，冰箱裡都是當天新鮮漁獲

都是老闆清晨到大溪漁港精挑細選的「現撈」

價目表一目了然

冰箱裡的海鮮，只冷藏不冷凍

我最喜歡吃的海蛤~好大顆

有蟹老闆就有派大星~試跳中(老大扮的)看舞台會不會垮(可惜沒塌)

阿國海鮮 菜色評價

第一道~土雞(熱門之一)

宜蘭正港土雞，肉質軟嫩不材

配上蒜辣醬~有點油脂的皮，帶出鮮甜美味

第二道~蒜味小捲

大火快炒後，吃到新鮮的的肉質清爽口味
發現老闆特愛蒜頭加小辣椒調味，更能展現新鮮海味特色

第三道~水煮甜蝦(必點之一)

我不能吃蝦，Ben說很鮮甜

第四道~炒麵

是該出來了，不然每盤一下子就空了
該墊墊肚子先，不會很油膩，吃了三碗

第五道~魚刺湯

我大概生平第一次看到連皮的魚刺
(Ben說我以前吃的都是假魚刺)

第六道~煎魚

我老媽也愛煮的一道家常菜

外酥內嫩，焦香氣味十足

就在這時候，看見別桌已經有傳說中的~炭火黑糖粉圓可吃了

這一大鍋自己來舀盛的炭火黑糖粉圓~吃到飽

(平日中午沒有提供傳說中的粉圓湯喔!)

Ben說很懷念這種小時後的口味

炭火熬煮的和市售的粉圓不一樣，多了一種香氣

黑糖粉圓加上桂圓，濃郁的黑糖香+Q軟的粉圓

真的非常、非常、非常好吃

我們各吃了4碗，宜蘭真的找不到這味道，聽著Ben說著小時候懷舊的感覺…

回到位子時，我最愛的海蛤快被喀光了

第七道~九層塔海蛤(不吃會後悔之一)

一點點小辣味，九層塔這樣搭配最對味

鮮甜肥美，難怪最搶手
獨缺白飯配醬汁^^”

第八道~清蒸紅皮刀?

因為新鮮所以清蒸

肉質鮮嫩，無腥味

第九道~炒四季豆

有魚有肉，別忘吃點青菜
一樣由蒜頭和小辣椒提味

鮮甜的青脆的口感，一口咬下就知道

第十道~麻油烏魚鰾(必點之一)

麻油味道很重，魚鰾柔嫩口感很棒

第十一道~炒曼波魚(讚到爆之一)

難得的新鮮海獲，花蓮名產宜蘭也有呢

富含膠質的曼波魚Q彈可口，而且營養豐富
一整魚可吃到不同的口感，這道一定要點喔!

真材實料的【阿國海鮮】，沒有華麗的擺盤，沒有誇張的菜名
就是美味新鮮的家常菜，海鮮整體很新鮮，甜湯黑糖珍珠好吃!

阿國餐廳 附近景點美食

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