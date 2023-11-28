廖嬌米粉湯（西門店）

台北市萬華區成都路93號

週一~週日 11:00-04:00

02-2381-8316

用餐日期:2023/10/21(六)

西門町的廖嬌米粉湯位於國賓大戲院對面，

是間幾十年有的老店，而且營業到凌晨四點，吃宵夜的好去處!

店裡的生意很好，走廊跟店內有一些內用座位，自己找位置～

牆上有餐點的品項及價格，櫥窗也有一些小菜。

當天點了一碗雞魯飯和米粉湯，再切了粉腸跟魚蛋沙拉，

不過小菜沒有標價，當日點餐前詢問跟最後結帳的價錢不一致，

或許切多了點，結帳後發現有點貴（點小菜三思）。

雞魯飯(小) $45

廖嬌米粉湯的魯肉是帶肥肉的那種，膠質感滿滿，

第一次吃魯肉跟雞肉飯的組合，意外不錯，

帶點肥肉的魯肉油油香香，滷汁拌著雞肉絲，飯就扒著扒著就精光。

米粉湯 $35

廖嬌米粉湯的米粉湯是粗米粉，

清甜的湯頭放些芹菜提味，這碗熱熱的米粉湯正適合剛喝完酒的我，

不過對於重口味的朋友來說應該覺得清淡了些。

粉腸$70／魚蛋沙拉$150

姑且不評論這樣的小菜價格是否合理，至少當日是吃得挺滿足挺開心的，

蘸著醬油配點薑絲的粉腸好吃，沒有怪味或不新鮮，

魚蛋沙拉也是印象中在辦桌會吃到的前菜～美乃滋一定要擠好擠滿！