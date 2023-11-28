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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 國賓飯店旁的深夜美食，營業到凌晨四點的廖嬌米粉湯（西門店）

國賓飯店旁的深夜美食，營業到凌晨四點的廖嬌米粉湯（西門店）

2023-11-28 19:59:17 三重菜菜子 人氣：102
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窩客好文

三重菜菜子

發表篇數：388篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：廖嬌米粉湯
phone02-2381-8316
place台北市萬華區成都路93號
作者本次評價：
3.75
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.00
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[台北萬華]廖嬌米粉湯（西門店）｜營業到凌晨四點的老店，油香

 

廖嬌米粉湯（西門店）

台北市萬華區成都路93

週一~週日 11:00-04:00

02-2381-8316

 

[台北萬華]廖嬌米粉湯（西門店）

 

用餐日期:2023/10/21(六)

西門町的廖嬌米粉湯位於國賓大戲院對面，

是間幾十年有的老店，而且營業到凌晨四點，吃宵夜的好去處!

 

[台北萬華]廖嬌米粉湯（西門店）｜營業到凌晨四點的老店，油香

[台北萬華]廖嬌米粉湯（西門店）｜營業到凌晨四點的老店，油香

[台北萬華]廖嬌米粉湯（西門店）｜營業到凌晨四點的老店，油香

 

店裡的生意很好，走廊跟店內有一些內用座位，自己找位置～

牆上有餐點的品項及價格，櫥窗也有一些小菜。

 

[台北萬華]廖嬌米粉湯（西門店）｜營業到凌晨四點的老店，油香

 

當天點了一碗雞魯飯和米粉湯，再切了粉腸跟魚蛋沙拉，

不過小菜沒有標價，當日點餐前詢問跟最後結帳的價錢不一致，

或許切多了點，結帳後發現有點貴（點小菜三思）。

 

雞魯飯(小) $45

[台北萬華]廖嬌米粉湯（西門店）｜營業到凌晨四點的老店，油香

 

廖嬌米粉湯的魯肉是帶肥肉的那種，膠質感滿滿，

第一次吃魯肉跟雞肉飯的組合，意外不錯，

帶點肥肉的魯肉油油香香，滷汁拌著雞肉絲，飯就扒著扒著就精光。

 

米粉湯 $35

[台北萬華]廖嬌米粉湯（西門店）｜營業到凌晨四點的老店，油香

[台北萬華]廖嬌米粉湯（西門店）｜營業到凌晨四點的老店，油香

 

廖嬌米粉湯的米粉湯是粗米粉，

清甜的湯頭放些芹菜提味，這碗熱熱的米粉湯正適合剛喝完酒的我，

不過對於重口味的朋友來說應該覺得清淡了些。

 

粉腸$70／魚蛋沙拉$150

[台北萬華]廖嬌米粉湯（西門店）｜營業到凌晨四點的老店，油香

[台北萬華]廖嬌米粉湯（西門店）｜營業到凌晨四點的老店，油香[台北萬華]廖嬌米粉湯（西門店）｜營業到凌晨四點的老店，油香

[台北萬華]廖嬌米粉湯（西門店）｜營業到凌晨四點的老店，油香

 

姑且不評論這樣的小菜價格是否合理，至少當日是吃得挺滿足挺開心的，

蘸著醬油配點薑絲的粉腸好吃，沒有怪味或不新鮮，

魚蛋沙拉也是印象中在辦桌會吃到的前菜～美乃滋一定要擠好擠滿！

 

文章標籤

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我是三重菜菜子， 很開心能在窩客島和各位美食愛好者一起分享交流～ 這是我的部落格－菜菜子的美食手札
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