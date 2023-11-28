假日匆匆趕在山海What's life甫開店的時候抵達

整面霧面黑色調冷寂感非常時尚

跟一旁的住宅區與公園有著強烈對比

果然才剛開始營業店內已經幾乎座無虛席

差點就需要在外寒風中候位了

門口的圖像裝置藝術非常精緻有質感

漂浮的雲朵與山稜之間太陽月亮的意象很詩意

若不是寒風刺骨否則戶外也是個很舒服的空間

室內的整體空間色系全都維持很單純的黑色

都會時尚風格很幹練簡潔

靠牆邊的沙發區域部分有提供插座可以使用

內部空間燈光以黃光為主不算明亮

白天的時候也有種昏暗的幽微感

鐵架上有許多自家烘焙的咖啡豆

包裝也很有高級品牌感精緻漂亮

連自由拿取的衛生紙也是黑白色系處處細節都很完美

櫃檯的所有咖啡機器設備也都是透著專業感的黑色型號

唯一特別突出的莫過於春節喜慶的春聯

特別以店貓本人為造型超級可愛

跟整體成熟大人味的空間風格截然不同

貓咪本人出現的時候很高傲優雅

自帶清冷的氛圍讓人只能遠觀不敢褻玩

主要的飲品菜單有不少咖啡跟茶飲

單品豆跟特別飲品直接是一整本冊子選項豐富

單品手沖價位中高約莫落在150元至200元之間

冰飲價格會略貴一些

除了各個產區豆之外也有店家自己的配方豆

以淺中焙為主沒有提供深焙豆子

不定期可能會提供季節限定飲品

像是難得見到的香料熱紅酒等

營業到晚上10點的山海What's life有幾款含酒精的特調

適合下班後或晚上的時間

來自世界各地多國的啤酒菜單蠻特別的

像是科西嘉島的接骨木啤酒就令我很有興趣

喜好比較分明的黑啤酒也有兩款選擇

特別是巧克力櫻桃口味很獨特有趣

每日提供的甜點品項以櫃檯手寫菜單為準

除了款式超多之外連口味都很多款令人難以選擇

特別是達克瓦茲跟司康都有不少創意特殊的口味其他地方難得一見

冷藏糕點部分直接放在玻璃櫃中呈現

山海What's life的甜點偏向法式精緻路線

模樣華麗精緻但價位也相對高

草莓杯杯2.0 TWD400

當初就是被第一版吸引才會有這次行程

升級的2.0雖然要價不斐但真的超級大杯

滿滿粉紅色草莓盛宴對草莓控來說實在不能不被誘惑

店內人潮洶湧加上現場製作時間讓我等了一小時左右食物才終於上桌

不過從外觀跟味道來說這個等待還算值得

頂層造型很像香菸的其實是酥脆的蛋白霜餅

撒上草莓粉末更增加香氣

紅色薄餅則帶點鹹味非常特別

整杯層次非常豐富多變

雪酪沙沙的口感非常優異爽口而且酸度夠酸

草莓牛奶冰淇淋則截然不同有著濃郁的奶香偏甜

中間隱藏了創意的肉桂醬提味

酒漬櫻桃讓人在尾韻嘗到微醺的酒香

底層還有柔軟濕潤的奶餡單吃容易膩建議一匙到底連配料一起品嘗更平衡

草莓季限定 橙草2.0 TWD200

看到草莓季限定荷包就不受控制失守

整體架構很豐滿有沙布列餅乾、草莓巧克力蛋糕體、鮮奶油、柑橘醬到新鮮草莓

吃起來有著莓果的微酸但仍然偏甜

底部的沙布列餅乾奶油香氣明顯吃起來很酥脆

主幹的草莓巧克力蛋糕口感對我來說有點太紮實不是那麼合我口味

不過有特別加入的自釀草莓乾果粒很加分

蛋糕體跟鮮奶油之間有著柑橘抹醬

只是我覺得如果Topping的鮮奶油可以改成更清爽的淋醬之類味道會更平衡

整體吃完覺得有點太厚重

口味有點偏向單一甜度為主少了層次變化

冰滴咖啡 TWD160

每日限量的冰滴咖啡這次喝到的是哥斯大黎加蜜處理的豆子

整體喝起來發酵感蠻重酒香濃醇

很順口甘甜不太有酸味

底下的托盤會吸住桌子不好移動杯子容易碰撞灑出需要留意

離開的時候貓咪總算願意賞我一個正臉

本貓非常修長以咖啡廳遇到的貓咪來說算是苗條的高挑貓

精緻華麗的糕點的山海What's life在台北超多家咖啡廳中的確有記憶點

適合喜歡層次豐富華麗的甜點的客人

而且還有漂亮貓咪可以療癒身心!

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/02/04

花費: TWD760(草莓杯杯+橙草+冰滴各1)

山海What's life

FB粉絲團/IG/蝦皮

13:00-22:00

公休日: 週二

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (假日客滿2小時)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 104 台北市中山區松江路431巷26-1號



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