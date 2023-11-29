圍事小哥,我家肉粽刈包,羅東小吃,宜蘭羅東美食,全酒麻油雞,黑糯米糕,麻油雞腿,公正國小美食

這家專賣肉粽刈包跟油飯的我家啊～就在圍事羅東的教室旁邊，我覺得他們家刈包挺不錯吃的～我常常下樓去買個熱騰騰的刈包當點心。然後他們家的小妹妹超可愛的啦～我常逗著她說話呢。十一月中我去上課前想先買個刈包，發現他們竟然在內部裝修，老闆娘說因為冬天到啦～所以她們準備稍微增加一些冬季限定的餐點以及現炒的客家炒粄條啊～（超期待

我家肉粽·刈包

039553277

宜蘭市羅東鎮中華路44號 請點我開始我家肉粽刈包導航

06:00~21:00，每週一固定店休～若有其他臨時營業變動請依店家公告為準。

停車資訊：公正國小地下停車場，往羅東夜市方向出口走上來就在你的1點鐘方向！

剛打完招呼坐下就看到大姐在努力把一鍋黑黑的飯分裝到盒子裡…咦？黑黑的飯？？？大姐說這可是她的拿手好料，在羅東市場賣了超過六十年的黑糯米糕！沒想到圍事太太一聽見有黑糯米糕就吵著要吃，點吧點吧都點起來吧！

年輕的老闆正忙著把米酒倒進裝了中藥材的瓶子裡，這當歸酒可是四神湯的靈魂吶！

菜單品項

新的菜單大家參考一下吧，早餐限定（06:00~10:00販售）的有客家炒麵，客家炒粄條還有味噌鮮魚湯，重點是粄條跟炒麵都是老闆娘現炒的喔！然後剛剛去買刈包的時候有跟老闆娘再確認過，炒粄條跟炒麵因為顧客的熱烈要求，所以販售時間有延長到售完為止，下午想吃的話最好先打電話來確認一下，然後現炒的粄條跟炒麵只有星期三～星期日才有供應喔！

客家炒粄條：60元

肉絲炒得差不多後加入雞蛋，接著灑上油蔥等佐料～

再來在鐵板上放上大把的粄條！加上特製的醬汁後只見老闆娘兩隻煎鏟上下飛舞～香氣瞬間飄了出來。

等等加上豆芽菜就可以上桌啦。

現炒的粄條真的非常好吃～口感Q彈！而且份量很夠啊這樣一大碗公60元很可以吶。

大會報告！大會報告！吃辣的同學們請記得拿起桌上的辣椒醬加一點，美味程度瞬間翻倍！這個也是大姐親手炒的辣椒醬，我跟老婆去吃的時候她剛做好一大鍋正在放涼，就放在我背後的桌子上，然後我的後腦勺就一直覺得有陣陣的辣意襲來啊ＸＤ

麻油雞腿：200元

使用放山雞的雞腿！全酒煮成的麻油雞腿真的好好吃啊～因為燉煮的夠久，所以雞腿的筋也煮得非常柔軟，吃起來口感非常棒。然後湯非常好喝～溫和的麻油混合著米酒的香氣，在冬季喝來特別的舒服啊～然後因為是全酒去煮的所以才喝了幾口我老婆的臉就紅了ＸＤ

黑糯米糕：50元

紅棗，枸杞，加上一點點的二砂來調味，香香甜甜的黑糯米糕聽說是許多人冬天養生滋補的料理，我老婆超愛吃的。

刈包：50元

他家的刈包是我補充體力的首選，因為份量夠而且就在樓下而已超方便的。大把的香菜再灑上花生粉，肉雖然可選肥肉瘦肉，但我一定是選肥肉啊！吃起來油油嫩嫩的超棒。

真的覺得教室樓下就有這麼好吃的小吃店真不錯，畢竟應付這麼多孩子是很費心力的，需要很多的肉類來補充體力啊ＸＤ

店家/景點資訊

店家名稱：我家肉粽·刈包

所在地址：臺灣宜蘭市羅東鎮中華路44號

營業時間：日 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：039553277

評價：★★★★★

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