為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北中山區吃到飽燒肉推薦｜馬太郎燒肉｜豪華頂級極上套餐，CP值極高❗獨家傳授烤肉技巧，節慶過年尾牙聚餐首選❗

台北中山區吃到飽燒肉推薦｜馬太郎燒肉｜豪華頂級極上套餐，CP值極高❗獨家傳授烤肉技巧，節慶過年尾牙聚餐首選❗

2023-11-29 18:11:06 Claire Young 人氣：115
share
窩客好文

Claire Young

發表篇數：45篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：【馬太郎燒肉】台灣中山店
phone02-2521-8822
place台北市中山區中山北路一段81號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

年末將近，好多朋友或客戶都開始在約聚餐了，最近就突然很想吃個燒肉過過癮，但台北的燒肉吃到飽那麼多家，之前也是踩雷了不少，這次終於找到一家服務好、食材優良的店了(感動~❤️)。馬太郎燒肉是位於台北捷運中山站附近的店，從中山捷運站走過去還滿方便的，這家我其實之前就觀望很久了，覺得似乎在這裡營業很久了，還屹立不搖，想必一定有它的厲害之處👍🏻

店門口就放了菜單，上方呈現三種價位，分別是$718元、$819元、$908元（另收10%清潔費），可以依照自己的喜好選擇，在台北不到1000元就可以盡情享受肉質好的燒肉放題，滿佛心的，這次人都來了當然要選擇最高檔的「豪華頂級 極上」套餐✨❗多了不少頂級肉呢(居然還有和牛漢堡排跟我最愛的伊比利黑豬與牛舌💘)

店員很貼心地幫我們介紹菜單，我們選好後，店員會先幫你上個調味沾醬及配菜，覺得滿特別的，因為滿少見的，有赤胡椒鹽、蔥鹽、蒜頭片、香菜；沾醬則是泰式酸辣醬（這沾豬肉超搭的🐖）、辣椒醬（不會太辣、香氣十足），至於配菜有和風洋蔥沙拉、豆芽菜、韓式泡菜。

還有一道是舒肥牛肉，吃起來軟嫩好吃，搭配洋蔥及特製醬料，吃起來清爽好入口，是一個非常好的開胃菜喔👍🏻

接下來店員陸續上了豪華大拼盤以及海鮮拼盤，有包含各式各樣的必吃肉品，如厚切熟成牛排、極上特選熟成嫩肩牛、厚切大理石紋優質注脂牛、上等翼板雪花牛、牛舌、舒肥雪花牛、特製和牛漢堡排、伊比利黑豬、雙色起司牛腹肉、義式香料雞腿、豬腰內肉、德國香腸、戰斧豬排等等…種類超多👍🏻

還有各式蔬菜，營養均衡～🥬

海鮮盤則是有蒲燒鯛魚、鮭魚下巴味噌煮、透抽、椒鹽扇貝、特選草蝦🪸

這樣一桌擺起來好壯觀喔 

和其他燒肉店比較起來，馬太郎的的燒烤爐是真的使用炭火的，現在台北好少這種真正用炭火烤的燒肉店，雖然火侯確實比較難控制，可是有加上那種炭火香氣烤出來的肉才好吃啊~~~

但是這裡的店員人都好好，願意花時間教你如何烤肉，像我自己在烤肉的時候會急著想翻面，店員就告訴我急著翻面的話妳都還沒等油跑出來，肉會很容易撕裂沾黏在烤網上，後來我就等久一些的時間，讓肉片外觀出汁並縮水時再翻面，真的就不會沾黏、熟度也剛剛好🔥

還有一點是店內的抽風做得很好，當天吃完，頭髮跟衣服其實沒什麼燒肉味（不用洗頭了🤣🤣🤣）

這個和牛漢堡排看起來好罪惡，我怕自己烤壞了，就拜託店員幫忙，他們整個超專業，熟度perfect，吃起來軟嫩香氣十足💘

這是店員推薦的吃法，生菜包肉，以大片燒肉夾上新鮮的生菜及辣椒醬與香菜，乍看簡單，但吃起來覺得層次豐富、好讚❗辣椒不會太辣🌶️，反倒是香氣十足又不會搶了燒肉本身的味道，好吃又過癮🐖，也很推薦夾上韓式泡菜一起吃喔

我發現他們牛肉的雪花紋路都好漂亮，我還和店員學到，如果在烤比較厚的牛排，兩面烤完後可以先放在盤子上靜置個幾分鐘，讓肉汁鎖在裡面，再回烤，真的是多汁又好吃，感覺自己也變烤肉達人了哈哈哈🔥

海鮮與蔬菜表現得挺不錯，食材都很新鮮，蝦子烤到兩面變紅就可以食用了，還有，我一直以來都覺得扇貝很難烤，總是烤到縮水也不知道有沒有熟😄😅😅😅，這次感謝店員教我如何觀察，要觀察它的湯汁微滾冒泡時將扇貝翻面再等微滾冒泡時就可以吃了，湯汁鮮甜好喝，扇貝肉也沒有過熟❤️

一口吃肉一口喝飲料邊和朋友聊天的感覺真的好棒，店內有各種飲料自助bar，自己選喜歡的裝就可以了

最後是甜點的部分，有烤棉花糖、麻糬、烤起酥，其實我到這裡已經快不行了，但還是各吃了一個😅😄，我喜歡麻糬烤到膨脹、外脆內軟時沾上煉乳與花生粉，是一個很好的結尾，但烤棉花糖對我來說真的就太甜了，這次就以烤麻糬畫下完美句點❗👍🏻

馬太郎燒肉真的很適合和朋友聚餐，而且店內座位很多，也可以容納多人，他們也會推出不定時的優惠，例如打卡３重贈（下圖）壽星來用餐就會有送肉蛋糕，壽星本人還可以打九折，近期因應年末尾牙，也有推出十人聚餐可以享用經典啤酒喝到飽🍻🍺有興趣的朋友們都可以參考看看喔🔥

如果不想吃太飽的話也有單身套餐可以選擇❗

 

【馬太郎燒肉】

🌐臉書粉專：https://www.facebook.com/taiwanumataro/

📍地址：台北市中山區中山北路1段81號

📲電話：0287861698

⏰營業時間：週一～週日 11:30~22:30

 

喜歡我的分享的話，歡迎追蹤喔😉

💕FB個人：https://www.facebook.com/iamclaireyoung/

💕FB粉專： https://m.facebook.com/claireyoungpage/

💕IG：https://www.instagram.com/_claireyoung/

💕愛食記：https://ifoodie.tw/u/61337860cd995702b48358b4

💕窩克島：https://www.walkerland.com.tw/bloggers/122058/article

 

 




#台北燒肉
morechevron_right
文章關鍵字
台北燒肉 中山區燒肉 馬太郎燒肉 燒肉推薦 more
檢舉
share
chevron_left

根藤咖哩｜熱銷冷凍真空調理包，美味肉粽、筍絲
延伸閱讀

台中美食 墨妃家燒肉｜氛圍感加滿「宮廷風中式精緻燒肉」　大口開動「霜降和牛、伊比利豬」一路爽吃到深夜

 算命的說我很愛吃

【燒肉難民營】台南美食 一個人也能好好の吃肉 彷彿置身在日本的燒肉店

 腦洞辣比
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

Claire Young

發表篇數：45篇

作者的其它文章
同類據點
喫尤平價鐵板燒 師大店 照片

喫尤平價鐵板燒 師大店

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
老乾杯大直忠泰店 照片

老乾杯大直忠泰店

4.40 (1人評鑑)

區域：台北市中山區
Bogart's Smokehouse Taipei (美式木柴烤肉屋) 照片

Bogart's Smokehouse Taipei (美式木柴烤肉屋)

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市南港區
發肉燒肉餐酒忠孝二店 照片

發肉燒肉餐酒忠孝二店

4.50 (2人評鑑)

區域：台北市大安區
燒肉 • 紳士 Yaki Gentle 照片

燒肉 • 紳士 Yaki Gentle

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市中山區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up