年末將近，好多朋友或客戶都開始在約聚餐了，最近就突然很想吃個燒肉過過癮，但台北的燒肉吃到飽那麼多家，之前也是踩雷了不少，這次終於找到一家服務好、食材優良的店了(感動~❤️)。馬太郎燒肉是位於台北捷運中山站附近的店，從中山捷運站走過去還滿方便的，這家我其實之前就觀望很久了，覺得似乎在這裡營業很久了，還屹立不搖，想必一定有它的厲害之處👍🏻

店門口就放了菜單，上方呈現三種價位，分別是$718元、$819元、$908元（另收10%清潔費），可以依照自己的喜好選擇，在台北不到1000元就可以盡情享受肉質好的燒肉放題，滿佛心的，這次人都來了當然要選擇最高檔的「豪華頂級 極上」套餐✨❗多了不少頂級肉呢(居然還有和牛漢堡排跟我最愛的伊比利黑豬與牛舌💘)

店員很貼心地幫我們介紹菜單，我們選好後，店員會先幫你上個調味沾醬及配菜，覺得滿特別的，因為滿少見的，有赤胡椒鹽、蔥鹽、蒜頭片、香菜；沾醬則是泰式酸辣醬（這沾豬肉超搭的🐖）、辣椒醬（不會太辣、香氣十足），至於配菜有和風洋蔥沙拉、豆芽菜、韓式泡菜。

還有一道是舒肥牛肉，吃起來軟嫩好吃，搭配洋蔥及特製醬料，吃起來清爽好入口，是一個非常好的開胃菜喔👍🏻

接下來店員陸續上了豪華大拼盤以及海鮮拼盤，有包含各式各樣的必吃肉品，如厚切熟成牛排、極上特選熟成嫩肩牛、厚切大理石紋優質注脂牛、上等翼板雪花牛、牛舌、舒肥雪花牛、特製和牛漢堡排、伊比利黑豬、雙色起司牛腹肉、義式香料雞腿、豬腰內肉、德國香腸、戰斧豬排等等…種類超多👍🏻

還有各式蔬菜，營養均衡～🥬

海鮮盤則是有蒲燒鯛魚、鮭魚下巴味噌煮、透抽、椒鹽扇貝、特選草蝦🪸

這樣一桌擺起來好壯觀喔

和其他燒肉店比較起來，馬太郎的的燒烤爐是真的使用炭火的，現在台北好少這種真正用炭火烤的燒肉店，雖然火侯確實比較難控制，可是有加上那種炭火香氣烤出來的肉才好吃啊~~~

但是這裡的店員人都好好，願意花時間教你如何烤肉，像我自己在烤肉的時候會急著想翻面，店員就告訴我急著翻面的話妳都還沒等油跑出來，肉會很容易撕裂沾黏在烤網上，後來我就等久一些的時間，讓肉片外觀出汁並縮水時再翻面，真的就不會沾黏、熟度也剛剛好🔥

還有一點是店內的抽風做得很好，當天吃完，頭髮跟衣服其實沒什麼燒肉味（不用洗頭了🤣🤣🤣）

這個和牛漢堡排看起來好罪惡，我怕自己烤壞了，就拜託店員幫忙，他們整個超專業，熟度perfect，吃起來軟嫩香氣十足💘

這是店員推薦的吃法，生菜包肉，以大片燒肉夾上新鮮的生菜及辣椒醬與香菜，乍看簡單，但吃起來覺得層次豐富、好讚❗辣椒不會太辣🌶️，反倒是香氣十足又不會搶了燒肉本身的味道，好吃又過癮🐖，也很推薦夾上韓式泡菜一起吃喔

我發現他們牛肉的雪花紋路都好漂亮，我還和店員學到，如果在烤比較厚的牛排，兩面烤完後可以先放在盤子上靜置個幾分鐘，讓肉汁鎖在裡面，再回烤，真的是多汁又好吃，感覺自己也變烤肉達人了哈哈哈🔥

海鮮與蔬菜表現得挺不錯，食材都很新鮮，蝦子烤到兩面變紅就可以食用了，還有，我一直以來都覺得扇貝很難烤，總是烤到縮水也不知道有沒有熟😄😅😅😅，這次感謝店員教我如何觀察，要觀察它的湯汁微滾冒泡時將扇貝翻面再等微滾冒泡時就可以吃了，湯汁鮮甜好喝，扇貝肉也沒有過熟❤️

一口吃肉一口喝飲料邊和朋友聊天的感覺真的好棒，店內有各種飲料自助bar，自己選喜歡的裝就可以了

最後是甜點的部分，有烤棉花糖、麻糬、烤起酥，其實我到這裡已經快不行了，但還是各吃了一個😅😄，我喜歡麻糬烤到膨脹、外脆內軟時沾上煉乳與花生粉，是一個很好的結尾，但烤棉花糖對我來說真的就太甜了，這次就以烤麻糬畫下完美句點❗👍🏻

馬太郎燒肉真的很適合和朋友聚餐，而且店內座位很多，也可以容納多人，他們也會推出不定時的優惠，例如打卡３重贈（下圖）壽星來用餐就會有送肉蛋糕，壽星本人還可以打九折，近期因應年末尾牙，也有推出十人聚餐可以享用經典啤酒喝到飽🍻🍺有興趣的朋友們都可以參考看看喔🔥

如果不想吃太飽的話也有單身套餐可以選擇❗

【馬太郎燒肉】

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📍地址：台北市中山區中山北路1段81號

📲電話：0287861698

⏰營業時間：週一～週日 11:30~22:30

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