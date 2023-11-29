2023 (新增粉絲限定優惠)宜蘭住宿推薦》天下居汽車行館-宜蘭一間備有三溫暖烤箱與浴缸的超豪華平價住宿

【宜蘭天下居汽車行館】初訪心得

還記得上次來到宜蘭，是去包棟式的住宿。這次又因為工作出差關係要前往宜蘭，想換換口味就找了間汽車旅館來住看看。選擇「天下去汽車行館」的主要原因，是因為我在某張照片中看到有烤箱，這真的太過驚人XD，所以才特別開箱看看。這次入住的是四人房，整個房間坪數為52坪，比我家還要大…。天下居汽車行館的設計主要是以唐元明清四個朝代為設計概念，我們入住的這間是唐朝的，大到我們需要用喊的才知道對方在哪XD。設備也正如他的官網照片，沒有太令人驚訝的差異性，這真的很不錯。住起來也非常舒服，也真如我官網看到的有自己的烤箱，整體價格也落在平日4人房不到4000的價位，這也太驚人。在寫這間之前真的很猶豫，深怕紅了之後我去就訂不到了XD。

【宜蘭天下居汽車行館】房間價位

*房間價位參考自官網與OTA訂房網站，價格採浮動房價，實際房價以官網為準：

平日：2780 /2人、4280 /4人

假日：2980 /2人、6880 /4人

*假日平均一個人不到2000，這價格很可以啊!!

【宜蘭天下居汽車行館】粉絲優惠

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【宜蘭天下居汽車行館】環境簡介

在進入到房間簡介之前，很難得的我想在環境簡介部分寫一些東西。一開始看到門口的時候，天下居呈現的是較為老舊得外觀，色系上是黃色與木質色系。一進入到房間之後，整一個和外觀是180度不同，嶄新的裝潢和富麗堂皇的設計，我一路都是wow的參觀。這次入住的是502，唐朝風格的四人房。整個占地有52坪，含陽台、雙浴廁、烤箱、泡澡、雙臥室與客廳等。這邊的中國風格強烈到，店員看我們很驚訝還詢問要不要給我們漢服讓我們拍照用XD。

下次如果有去的話，不妨跟店員說你也想要漢服拍照，拍出和別人不一樣的網美網帥照。

。房間設備。

整個房間乾淨整齊，一進門是淡淡的木質香，看著裝潢元素用了很多的木材，這算是可以預見的味道。

房間的主要有兩個臥房，包含了主臥與邊房。

主臥備有電視機，床鋪也和邊房不同，使用的是席夢思的床，睡起來真的較為軟和舒服，這款適合喜歡軟床的朋友。

。浴廁設備。

廁所共有兩間，一間位於一進門的左手邊，另外一間位於泡澡區。

主要的衛浴設備都在進門右手邊走到底的第二個浴廁，店家貼心的附上牙刷與牙膏、浴帽、刮鬍刀、沐浴刷與玫瑰泡澡劑等。

洗手台也是大大的兩個，一整個不會和別人打架。而沐浴用品除了「潤覺茶」系列的洗髮沐浴露之外，更備有乳液、潤髮乳和洗面乳。有洗面乳這點先加個40分，一般無論是飯店還是民宿都不會有附上洗面乳，這真的很值得鼓勵。最讓我驚訝的，大概就是天下居汽車行館居然連泡澡池都有電視。一間房間從泡澡區、主臥室到客廳，總共有三台電視，這會不會太驚人了。

。公共設施。

通常公共設施寫的是房間外，和其他客人共同使用的設施。但天下居汽車行館的設備齊全到，這些條列出的設備都是在房間內部的XD。比如客廳中的電視、陽台和烤箱等。

電視位於客廳中，中央附有一個辦公桌與一個圓桌等，插座也是應有盡有。

烤箱就更不用講了，貼心的溫度設定在60度，並且每次自動維持30分鐘，為的就是怕客人烤太久而身體不舒服。

【宜蘭天下居汽車行館】房間環境

。迎賓小點。

迎賓小點的部分，除了一般備有的咖啡、茶包和水之外，冰箱內部也有舒跑可供飲用。

。隔天早餐。

當天Check-in的時候店員會直接拿早餐的選擇給你做畫單的動作，一般是隔天早上08:30分以前送達，可以選擇是否店員電話提醒。早餐吃起來是早餐店的早餐，以宜蘭我吃到的的水準來說，可謂前段班了XD。

【宜蘭住宿 天下居汽車行館】特色一覽

只能說，宜蘭的天下居汽車行館，在我個人心中，有兩個唯一：『市面上唯一一家房家內部有烤箱的店家』與『市面上唯一一家全部都是以中式風格設計的房型』。

。市面上唯一一家房家內部有烤箱的店家。

不確定是我太見識淺薄還是怎樣，我認真從沒看過哪一家汽車旅館備有自己的烤箱。透過浴缸泡湯+烤箱的輪流替換，真的是超級舒服的。

。市面上唯一一家全部都是以中式風格設計的房型。

現在的汽車旅館可以說是數不勝數，而為了做出差異化許多人會規畫特殊設計如卡通造型、聯名設計或是其他風格。宜蘭天下居汽車行館就是全部都走特殊設計「唐元明清」四個朝代的古代風格。不僅風格設計上獨樹一格，店家還備有漢服可做更換。如果你們來的人眾多，感覺拍個上朝的短影片都不是問題呢。

【宜蘭天下居汽車行館】人員態度

天下居汽車行館的人員態度真的是我遇過數一數二好的，沿途遇到的人員看到你都會對你面帶微笑地打招呼。

【宜蘭天下居汽車行館】店家資訊

名稱：天下居汽車行館

電話：03-9289666

地址：260宜蘭縣宜蘭市中山路五段105號

【宜蘭天下居汽車行館】地理位置/怎麼去

宜蘭天下居汽車行館位於宜蘭火車站2公里的距離，無論從火車站或是自行開車出發前往都是非常方便的。以下理智派一樣提供兩種前往方式給大家參考：

。大眾交通：搭乘大眾交通工具的朋友可以搭乘火車到「宜蘭站」，從火車站租機車往宜興路二段走，約5分鐘即可抵達。

。自行開車：自行開車的朋友可以從國5的38-宜蘭交流道下，朝宜蘭192縣道前往，約5分鐘即可抵達。

【宜蘭天下居汽車行館】停車位置

宜蘭天下居汽車行館是汽車旅館，我想車位就不需要多說了吧，精緻房型與豪華房型均有獨立車庫，標準雙人房無車庫，停車位至於櫃台旁。

【宜蘭天下居汽車行館】周邊(附近)景點/行程特色

這次的宜蘭住宿，我們選擇的不是最熱鬧的羅東。原因是因為羅東房價較高且路段車流量較大，而選擇位於宜蘭市的天下行館，距離宜蘭火車站車程不到5分鐘，前往羅東夜市也僅需15-20分鐘，是一個非常適合放鬆的地理位置。理智派也查了一下附近的景點，發現其實也是不少。

。亞典菓子工廠

。潭酵天地觀光工廠

。宜蘭幾米公園

。宜蘭中興文化創意園區

。羅東林業文化園區

。壯圍沙丘旅遊服務園區

。壯圍海岸盪鞦韆

【宜蘭天下居汽車行館】周邊(附近)美食/必吃

*由於宜蘭可以說是觀光勝地，選擇美食的標準自然提高。除了有部落客介紹之外，評論數破千且中上我才會特別列入。

。順順鵝肉大王

。菜菜子 沙拉好湯手作料理

。茶宴

。大嵌城甕缸雞

。真實小籠包