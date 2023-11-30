今年度讓我最愛的年菜，就是這間有烤鴨的外帶年菜、團圓年菜

每年還沒開賣就很多熟客搶訂，最超值最澎派

價格很實惠，鴨點棧 烤鴨港點專賣外帶年菜於12/31日前訂購，直接贈送 鴻運筍乾燜元蹄

平常日生意就很好了，過年過節都是搶破頭阿~

充滿港粵風味的烤鴨外帶年菜、除夕過年團圓桌菜，已經可以訂購

過年、除夕團圓、桌菜最澎派首選鴨點棧 烤鴨港點專賣

主打不僅要好吃，新鮮用料澎派佳餚，絕對物超所值

年菜外帶 團圓烤鴨餐，6280元 早鳥贈 鴻運筍乾燜元蹄

(12/31前預訂並付全額贈)

鴨點棧 烤鴨港點專賣

位置：高雄市三民區明誠二路76-1號

營業時間：11：30～14:00、17:30～21：00

電話： 07 341 6988

線上訂位：https://reurl.cc/Yjv12a

IG：@duck20200710

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尼力跟家人已經回訪過好幾次，過年、回娘家餐點都訂鴨點棧 烤鴨港點專賣

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2/8~2/12 限定推出 6人份團圓烤鴨餐

鴨點棧 烤鴨港點專賣 外帶年菜，NT 6280/6人份

。五福臨門開胃集(炭烤烏魚子、涼拌海蜇絲、五味鮮鮑魚、醬皇帆立貝、琥珀核桃仁)

。廣式明爐片皮鴨（半隻）

。珍菌津白燉士雞

。清蒸玉露龍虎斑

。梅汁醬炒鴨架骨

。港式臘味糯米糕

。富貴呈祥雙美點(韭黃炸春捲/豆沙芝麻球)

早鳥贈：

鴻運筍乾燜元蹄

五福臨門開胃集(炭烤烏魚子、涼拌海蜇絲、五味鮮鮑魚、醬皇帆立貝、琥珀核桃仁)

海陸拼盤，很有年味開味佳餚

連老爸都直呼很過癮，有烏魚子、鮑魚、扇貝

帶有Q度口感的鮑魚

淋上主廚特製的五味海鮮醬更好吃

肥厚烏魚子，口感不黏牙很厚實

整個口腔都是烏魚子的飽滿鮮味

肥厚的扇貝，咬下還軟Q，引出優雅香甜滋味

琥珀核桃仁超好吃，帶有焦糖脆度與甜味

讓堅果核桃很唰嘴，吃甜甜好過年

層次脆度與鹹香夠味的涼拌海蜇絲

很多人都愛的廣式片皮鴨帶回家，美味的脆皮烤鴨

廣式明爐片皮鴨（半隻）

最經典的脆皮烤鴨，大人小孩都會搶吃

不用跑餐廳人擠人，脆皮烤鴨直接外帶回家享用

包裝很細膩，整個沿途都是烤鴨香氣，還有透氣孔，讓烤鴨外帶還保有脆皮口感

獨門醃製手法，精心挑選宜蘭櫻桃鴨很肥厚帶有油脂香氣

每次外帶回家車上都回飄散香氣，高雄好吃推薦脆皮烤鴨

光是單吃就很好吃，帶有焦香脆度外皮

外皮脆、保有肉汁

表面脆皮帶出油脂香氣，咬下鴨肉感受香甜滋味，好吃不油膩

搭配甜麵醬、蔥段、小黃瓜，多層次風味

荷葉餅皮還帶有Q度，好好吃

港式臘味糯米糕

色澤很入味的港式米糕，搭配臘腸、肝腸更是好吃

回家直接打開可以享用，或者可以使用微波稍微加熱唷!

鹹香夠味帶有肝腸的甘甜滋味，米飯帶有米粒顆粒

梅汁醬炒鴨架骨

一鴨兩吃，把星級作法的梅汁醬炒鴨架骨外帶回家當年菜

番茄有釀製過相當好吃，搭配脆梅、小番茄、地瓜下去調配

讓鴨架帶有酸甜滋味，很唰嘴~

啃食控最愛，鴨架帶有鴨肉，享受啃食的快感，酸甜很開胃不油膩還會帶出甜味

清蒸玉露龍虎斑

讓老爸很愛的新鮮清蒸玉露龍虎斑，淋上主廚特製醬汁滋潤提出鮮味

帶有厚實的膠質，外皮也相當好吃

肉質很肥厚，帶有嫩度，帶出秘製醬汁提味很新鮮唷!

珍菌津白燉士雞

燉製的煲湯，外帶回家可以直接喝，還可以當火鍋湯底

一整隻雞下去燉煮，釋放出雞隻精華香氣

加上有大量的白菜、菌菇、藥膳，提出甘甜滋味很爽口不燥熱

吃飯前來上一碗煲湯，真的很過癮

富貴呈祥雙美點(韭黃炸春捲/豆沙芝麻球)

打開來金黃色澤就很喜慶，很過年氣氛

吃飽後必追的港式點心

主廚特製的韭黃炸春捲，咬下酥脆層次口感

外帶回家如果潮化可以烤箱、氣炸鍋稍微覆熱就很酥脆

整個韭黃香甜都湧上來，帶有清甜滋味

純手工製作的豆沙芝麻球，滿滿的芝麻包覆

咬下整個很酥脆帶出芝麻香，好好吃

軟Q口感引出豆沙甜味

即使吃很飽，還是被這甜蜜滋味給迷惑了

過年就要吃甜甜唷!

烤鴨外帶團圓餐很超值，目前我吃過價格最親民、份量最多的就是鴨點棧

高雄外帶年菜推薦，不僅有澎派菜色佳餚全家圍爐團圓，還有美味的脆皮烤呀!

早鳥直接加碼送 鴻運筍乾燜元蹄

光是這元蹄外帶回家就讓長輩很愛

燉煮很入味，無油炸帶出軟Q好咀嚼膠質外皮

處理很細緻，讓口感不擔心過多油脂的噁爛感唷!

帶出醬汁與滷製的香氣，大口咬下好過癮，豐富香氣都湧上來

烤鴨團圓外帶餐，早點搶訂!

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紅蟳錦繡迎春盤(清蒸活紅蟳、炭烤烏魚子、涼拌海蜇絲、港式鴛鴦腸、五味鮮飽魚)

霸氣的紅蟳，現場都會切割好便利享用

使用清蒸方式，帶出最原始鮮甜的紅蟳

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聚餐宴客、團圓吃飯儀式感不能少

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帶有古早味懷舊經典做法的魷魚螺肉湯

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除夕過年圍爐，已經開放預訂，記得早點預定

年菜外帶 團圓烤鴨餐，6280元 早鳥贈 鴻運筍乾燜元蹄

(12/31前預訂並付全額贈)

鴨點棧 烤鴨港點專賣

位置：高雄市三民區明誠二路76-1號

營業時間：11：30～14:00、17:30～21：00

電話： 07 341 6988

線上訂位：https://reurl.cc/Yjv12a

IG：@duck20200710

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