台南市中西區神農街，一條時空穿梭的網美打卡景點街，也是一條復古又文青，越夜越美麗，夜晚比白天熱鬧的老街。「衫樽串燒居酒屋」老屋老用，彷彿時空旋轉門一秒進入日本昭和年代。「看見綠花藝 X 本植咖啡」老屋新用，溫室花園綠意盎然，用手作甜點療癒身心靈。



身為外地客對台南市中西區神農街商圈的片面印象都來自媒體的報導，酒吧、老宅咖啡廳與特色小店，是一條時空穿梭的網美打卡景點街，也是一條復古又文青，越夜越美麗，夜晚比白天熱鬧的老街。



[衫樽串燒居酒屋 老屋老用 彷彿時空旋轉門 一秒進入日本昭和年代]

衫樽串燒居酒屋，位於忠明街與海安路口，老屋老用沒有多加整修，木造的日式屋有點破舊，感覺颱風一來就會被吹垮，下雨天應該會漏水吧？



走進衫樽串燒居酒屋，狹窄的室內通道彷彿時光隧道，引領你走進日本二戰前的街屋，門柱上「元町三丁目 3」(現今的嘉義東市場) 牌，就像時空旋轉門讓你一秒進入日本昭和年代。



屋內斑駁的牆面未完全修護，特意露出磚牆原貌，三幅浮世繪筆觸細膩、生動活潑，有著濃濃的江戶風。



仕女圖



武士圖



白瀧酒造第一代酒鋪 (旅店) 圖



店內唯一的一間小和室包廂



衫樽串燒居酒屋，餐點主要提供各款串燒、烤蔬菜、烤海鮮、炸物與關東煮，主食有各式丼飯、烏龍麵與飯糰可選，飲品有無酒精飲料、生啤酒與清酒。



新鮮食材現做串燒



關東煮



烤海鮮與烤蔬菜



飯糰



各式丼飯、烏龍麵



衫樽串燒居酒屋

地址：台南市中西區忠明街10號

電話：06 221 3751

營業時間：下午 5:30 - 凌晨 1:00 (週三公休，週五、週六延長營業至凌晨 2:00)

FB 專頁，搜尋：衫樽串燒居酒屋

[南勢港 神農街 濃濃復古懷舊氛圍 彷彿穿越時空]

神農街舊名北勢街，因街道位於清朝時期台灣府城五條商用港道 (統稱五條港) 中的南勢港 (或名北勢港) 北側而得名，到了今日便以街底主祀神農氏之藥王廟為名，改名神農街。



窄巷、石板路、老木屋、燈籠高高掛，夜間燈籠亮起，濃濃復古懷舊氛圍，彷彿穿越時空回到數百年前繁華的南勢港畔。



神農街的屋宅，受限於當年的建築技術與建材，中國福建運來的橫樑木料，統一規格四公尺半，因此整條街興建的屋宅正面寬度統一為四公尺半。



昔日的行口，正面是店舖，二樓是倉庫，外側有窗戶可供貨物由上方直接進出，一樓後方空間部份是倉庫、部份是住宅。



走入邊屋旁的狹長小弄，可以看見一整面的屋牆，導覽老師表示，神農街最長的屋牆縱深可達七十二公尺，且是一戶人家，內部為五進五落的長院落。



屋宅後方的通道，當地店家放上板凳，給它取了個文青名字「板凳巷」。



板凳巷口，一幅彩繪牆描繪著當年碼頭工人用舢舨在水道運送米糧入庫的畫面，畫中人物的表情傳達出生活的辛苦與無奈。



金華府，許姓氏碼頭工人的原鄉心靈寄託，當年五條港各港均有各姓分據的工作地盤，各自以原鄉信仰為心靈寄託，進而建立廟宇。



金華府為許姓碼頭工人的原鄉信仰，主祀關公，配祀馬、李兩位王爺，並兼為許姓同鄉會館，透過金華府的信仰與附近多為許姓住戶，見證五條港信仰、職業、港道與姓氏一體的郊商生活特色。



由匠師王武雄製作，廟畫大師潘岳雄彩畫的浮雕壁畫，大師作品簡樸有趣，值得細賞。



台灣廟宇建築特色「憨番扛廟角」，至於「憨番」的由來，有多種不同說法，有一說是道教中的金剛力士，用以捍衛廟宇安全，也有傳說認為是民間不滿荷蘭統治台灣期間暴取豪奪，遂將外國人造型的「憨番」，安置在屋角或大樑承重，以洩心頭之恨。



神農街 / 金華府

地址：台南市中西區神農街71號

[看見綠花藝 X 本植咖啡 老屋新用 溫室花園綠意盎然 手作甜點療癒身心靈]

「看見綠花藝 」位於一棟白色屋宅的二樓，一樓是「本植咖啡」，門面玻璃屋玄關旁有個通道，可直通隔壁的老街屋。



這棟兩層樓半老街屋已有百年歷史，屋頂不敵歲月的摧殘已倒塌，「看見綠花藝 」的經營團隊進行整修，在屋頂裝設三面採光天窗，並大膽地將室內地板直接鋪滿土壤與園藝碎石，讓室內成為天然溫室種滿各式花草，成為一座真實的花園。



店長表示「看見綠花藝 」希望每位到訪的客人，在走進這座祕密花園後，都能感受到花與植物的能量，在婆娑的綠意中獲得療癒與放鬆，這就是「看見綠花藝 」希望傳遞的自然本質。



「看見綠花藝 」與「初食手作廚房」合作成立「本植咖啡」， 以「自然本植 (質)」為概念，選用天然與在地小農食材，製作手作甜點。



「本植咖啡」期望每位到訪的客人，在花卉植物的陪伴下，都能輕鬆愜意地用自然真實的口感，款待自己並療癒身心靈。



位於二樓的「看見綠花藝」，專業於鮮花、乾燥花材、不凋花材的花藝訂製與設計，作品融入自然與真實的設計手法，讓作品呈現多元的變化。



「看見綠花藝」的婚禮花藝與婚禮小物設計，深受新人的喜愛與讚譽。



「看見綠花藝」為「橋口學」德式花藝證照指定教室，經常性舉辦創意花藝課程，引領喜愛花藝設計人士進入花藝殿堂。



在花藝與輕食的體驗中，「看見綠花藝」更結合芳香療法來體現五感療癒，達到視覺、味覺、嗅覺的放鬆，讓身心靈得以沉澱。「看見綠花藝」定期舉辦芳療體驗與教學活動，有專業的駐點芳療師，透過精油解析與芳香療法來引導大家放鬆身心與認識自我，淨化提升心靈。



看見綠花藝 X 本植咖啡

地址：台南市中西區和平街56號

電話：0963 597 828

門市資訊：1F 本植咖啡 / 2F 看見綠花藝

營業時間：AM10:00 ~ PM9:00 (週二、三公休)

官網：www.sawflorist.com

FB 專頁，搜尋：SAW Florist

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