秋冬時節將至，好想泡湯呀！在雲霧飄渺的溫泉裡享受著溫泉帶來的溫暖，讓人感到身心舒暢、療癒感十足。溫泉裡的礦物質，讓皮膚光滑透亮，心情也跟著好了起來。花東的瑞穗溫泉，那帶有金黃色澤的黃金湯，富含鐵質的碳酸泉，更是有生男之泉一名。本篇整理必去花蓮泡湯地點，從高級溫泉飯店、經典溫泉湯屋到戶外野溪溫泉，不管你想要SPA泡湯、露天泡湯、大自然野溪泡湯，通通介紹給你！

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花蓮溫泉推薦｜2023花蓮太平洋溫泉季

圖片來源：花蓮觀光資訊網

活動日期：2023/10/28-11/26 活動地點：瑞穗溫泉區、安通溫泉區

花蓮溫泉推薦｜花蓮溫泉泉質介紹

花東縱谷的三大溫泉區，由帶著金黃色澤的「瑞穗溫泉」、清澈乾淨的「紅葉溫泉」及清澈有微微硫磺味的「安通溫泉」組成。其中又以有「黃金湯」美名的瑞穗溫泉最有名，更是台灣十大溫泉之一。花蓮的溫泉泉質以能促進微血管擴張、幫助血液循環的「碳酸泉」為主，也是台灣碳酸泉分佈最廣的地區，溫度也較其他溫泉再低一些。

紅葉溫泉是在日治時期發現，歷史悠久，也因為與瑞穗溫泉位置相近，所以紅葉溫泉又被稱為紅葉內溫泉，瑞穗溫泉則是紅葉外溫泉。而位於玉里的安通溫泉，則是日本人開採樟腦時意外發現的溫泉源，雖規模較小，但因風景美、泉質佳，深受大家喜愛。

花蓮溫泉推薦｜溫泉飯店、溫泉渡假村

瑞穗天合國際觀光酒店

腹地廣大的瑞穗天合國際觀光酒店，有著歐風莊園般的外型，以及豪華豐富的室內設施。城堡客房、獨棟格蘭別墅、親子別墅區等，都非常的高級吸睛。瑞穗天合飯店內更有高級的室外及室內黃金湯溫泉區、溫泉主題水樂園，有些房型也有室內溫泉泡湯浴池可以好好享受，超級適合家族旅遊。

瑞穗天合國際觀光酒店 地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號 Google評價：4.3 ⭐️ 優惠訂房： ｜｜AsiaYo

蝴蝶谷溫泉度假村

位於富源國家森林遊樂區內的蝴蝶谷度假村，有著綠意盎然的環境，空著中還彌漫著療癒的芬多精，讓人感到心曠神怡。蝴蝶谷度假村的瑞穗溫泉，除了客房內的私人室內湯屋，還有寫著「天下第一湯」的大眾黃金湯池、SPA水療池等，泡在溫暖的溫泉內，周圍樟樹環繞，好像來到世外桃源般，宛如仙境。

蝴蝶谷溫泉度假村 地址：花蓮縣瑞穗鄉廣東路161號 Google評價：4.2 ⭐️ 優惠訂房： ｜AsiaYo

椰子林溫泉飯店

環境靜謐、價格實惠的椰子林溫泉飯店，有套房及可愛的小木屋房型，深受旅人喜愛，房內也有私人湯屋可以享受。除了住宿之外，CP值高的湯屋及大眾露天風呂，也都讓人好享受。椰子林溫泉飯店的泉源屬瑞穗溫泉，泡湯時，還能看到因礦物質漂浮在溫泉表面，而形成的溫泉花喔。

椰子林溫泉飯店 地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路三段199號 Google評價：4.3 ⭐️ 優惠訂房： ｜

安通溫泉飯店

宛如秘境的安通溫泉飯店，已有百年歷史，在日治時期政府更在此興建了全檜木的警察招待所。光復後輾轉為民間經營，成為了現在的安通溫泉飯店。日式的山林氛圍，很有身處世外桃源的感覺，飯店雖有歷史痕跡，但經由館方用心的照顧及改建，讓環境整體乾淨又舒適。除了客房內的私人湯屋外，還有日式泡湯區、露天溫泉SPA等公共設施。

安通溫泉飯店 地址：花蓮縣玉里鎮溫泉36號 Google評價：4.0 ⭐️

花蓮溫泉推薦｜溫泉民宿、溫泉會館

松邑莊園

現代風建築的松邑莊園，坐落於田野間，寧靜的環境，讓你遠離都市的喧囂，擁抱群山環繞的鄉野風情。極簡的室內風格，讓人感到心情平靜。除了房內溫泉外，庭院的溫泉池，讓同行的三五好友可以泡泡腳、聊聊天。頂樓的湯屋，也可以邊泡湯邊感受花蓮鄉村的田園風光。除了屋內客房外，這裡還有泳池、露營區，以及咖啡手沖、品酒等體驗活動，很適合放慢腳步，細細品味慢活的感覺。

松邑莊園 地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路三段2巷37號 Google評價：4.5 ⭐️ 優惠訂房： ｜AsiaYo

元湯溫泉居

元湯溫泉居在瑞穗這帶，算是比較新的溫泉民宿，純白的建築外型，日式高質感的現代設計，給人簡約純樸的美感。元湯溫泉居寬敞氣派的大廳、園區中間的露天泳池、露天溫泉風呂，整個環境都讓人覺得自己像是身處日本一般。而從設計感十足的高級客房、到精緻的早餐餐點，隨處都能感受到民宿主人的用心與細心。

元湯溫泉居 地址：花蓮縣瑞穗鄉瑞北1號 Google評價：4.8 ⭐️ 優惠訂房：

虎爺溫泉會館

虎爺溫泉會館位於瑞穗溫泉區的一級戰區，但是能夠一覽山景的特點，讓虎爺溫泉會館脫穎而出，尤其是會館裡的露天大眾池，是大家喜愛這裡的原因。泡在有「黃金湯」之稱的瑞穗溫泉裡，療癒又舒心。露天湯池還有蒸氣室、SPA、水療池、烤箱、游泳池等，設備十分豐富。

虎爺溫泉會館 地址：花蓮縣瑞穗鄉祥北路二段101號 Google評價：3.9 ⭐️ 優惠訂房：｜

瑞穗山下的厝

位於瑞穗天合附近，擁有日系灰白色的外型、及清水模風格的瑞穗山下的厝，是間日式極簡風格的民宿。高品質的山下的厝，最大的特色就是客房內的私人半露天溫泉風呂，讓你可以盡情的泡湯、並一邊享受著戶外山林間的恬靜，將累積的疲累一掃而空。

瑞穗山下的厝 地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路三段137號 Google評價：4.6 ⭐️ 優惠訂房： ｜AsiaYo

花蓮溫泉推薦｜湯屋、大眾湯

東岡秀川湯之館

東岡秀川湯之館是坐落於瑞穗鄉間林地的溫泉飯店．氛圍靜謐又優閒，讓人忘卻城市喧囂。日式的小木屋，溫馨可愛，戶外湯屋也是一大亮點，天氣好的時候，還能邊泡湯邊欣賞廣闊的天空，非常放鬆，除了泡湯，還有露營區，非常適合一家大小享受悠閒的親子度假樂趣。

東岡秀川湯之館 地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路三段2巷31-6號 Google評價：4.0 ⭐️ 優惠訂房：

瑞穗溫泉山莊

已有百年歷史、靠近溫泉的源頭的瑞穗溫泉山莊，因為位於半山腰，所以在這裡泡湯，視野十分良好，日式的建築、配上悠久的傳統浴池，泡起來很有日式的懷舊感，感覺宛如身處當時的風華年代。沐浴在山林下泡著黃金湯的感覺，偶有蛙鳴鳥叫的陪伴，可説是愜意又自在喔！

瑞穗溫泉山莊 地址：花蓮縣萬榮鄉23號 Google評價：4.0 ⭐️ 優惠訂房： ｜

花蓮溫泉推薦｜野溪溫泉

文山溫泉

從太魯閣天祥、白楊步道再往上走的文山步道，是一條比較少人知道的秘境。其中，這裡的文山溫泉可說是宛如仙境的天然溫泉，泡在偏熱的溫泉池中，享受著壯麗峽谷那鬼斧神工的自然景觀，十分療癒。不過這樣的仙境需途經危險的路途，要先翻越欄杆、爬過崎嶇不平的峭壁、以及抓握志工設置的繩索等才能到達，如果沒有一定的體力及勇氣，可能就需要三思了喔！

文山溫泉 地址：花蓮縣秀林鄉，建議Google map搜尋文山溫泉

萬榮鴛鴦谷溫泉、摩里沙卡洞穴溫泉

鴛鴦谷溫泉位於萬里溪溪畔，在鳳林的林田山林業文化園區再上游的山腰上，沿著萬里溪一路溯溪往上，約1.5~2公里左右，就能看到摩里沙卡洞穴溫泉以及更上層的鴛鴦谷溫泉。摩里沙卡洞穴溫泉是台電在開發時意外發現的溫泉源，神秘的洞穴式溫泉，四邊被岩壁以及樹林環繞，就像專屬包廂一樣。從摩里沙卡洞穴溫泉到鴛鴦谷溫泉的路段較危險，須渡溪、爬大石等，水流也會較為湍急，而一路上都會有前人留下來的疊石指標。被綠山、河谷巨岩環抱的鴛鴦谷溫泉，加上含鐵質的溫泉水，使得岩石染上一絲棕紅，形成色彩交錯的彩壁，景象之美，令人驚艷。

萬榮野溪溫泉 地址：花蓮縣萬榮鄉，建議Google map搜尋萬榮野溪溫泉

二子山溫泉

二子山溫泉是野溪溫泉的聖地，愛好野溪溫泉的你一定要來過一次！充沛豐富的水質，使得這裡形成綿延的溫泉河，而溫泉散發的熱氣讓這裡變得煙霧裊裊，像是周圍的環境皆披上一層神秘薄紗。唯美的峽谷環繞，經長年沖刷形成特殊的岩石紋理，使得這裡美得令人讚嘆。前往二子山野溪溫泉，需先辦理登山證，且這裡溪水水勢強盛、路途較長，一定要有基礎的溯溪能力及體能，再來挑戰喔！

二子山溫泉 地址：花蓮縣秀林鄉，建議Google map搜尋二子山溫泉

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