這次到嘉義阿里山旅遊途中，選擇在雲林斗六作為中繼站，中午時分找了一間評價不錯的異國料理店『CHICO』用餐，CHICO在西班牙語中是指「少年、年輕人」的意思，老闆本身熱愛旅遊和美食，選擇在家鄉雲林開設餐飲店，將愜意迷人的飲食文化帶入，主打義大利麵、燉飯、肉類料理、早午餐和咖啡飲品。

文章重點

1. CHICO餐廚｜店家外觀

2. CHICO餐廚｜內部環境

3. CHICO餐廚｜菜單

4. CHICO餐廚｜餐點分享

5. CHICO餐廚｜店家資訊

6. CHICO餐廚｜食後心得

CHICO餐廚｜店家外觀

『CHICO』位在斗六市區，附近有雲林科技大學、斗六觀光夜市、雲林溪水岸公園，地理位置很不錯，白色工業風輕裝潢的外觀在路口相當顯目

平常來中南部大多尋找當地美食小吃，比如肉圓、麵線、臭豆腐或控肉飯之類的，大概是當天中午烈陽高照有點難耐，只想趕緊找個地方吹涼涼，沒想到在雲林可以吃到很不錯的異國風餐館，讓我蠻驚訝的

門口和走廊佈置得很雅致，

也用大量盆栽增添清新的綠意

CHICO餐廚｜內部環境

走進『CHICO』的感覺很舒服，運用木質色系的輕工業風格裝潢，整體環境清新乾淨，大面積的落地玻璃窗讓採光非常良好，一會兒服務人員便親切招呼我們入座

當天是平日中午所以沒有客滿，建議假日前來打電話預約一下比較妥當，店裡的座位區以2-6人方桌為主，座位與座位的間隔不擁擠，走道亦是寬敞舒適

餐廳的氣氛相當好，簡約不過份的內裝搭配柔和燈光，坐下來享用美食心情特別愉快

▼餐具和飲水醬料自助區，這裡是免收一成服務費的

CHICO餐廚｜菜 單

再來看一下 『 CHICO』 的餐點類別有

👉 西式燉飯、創意米食、義大利麵、

👉兒童餐、小菜及炸物、早午餐、

👉茶飲、咖啡、氣泡飲

ⅴ 燉飯、米食及義大利麵 皆可單點或升級套餐

當天我們的餐點是

👉 西班牙海鮮燉飯 $340(套餐)

👉 地中海清炒鮮蝦義大利麵 $280(套餐)

👉 嫩煎沙朗牛排大拼盤 $300

CHICO餐廚｜餐點分享

升級套餐$79 有濃湯+麵包+紅茶或綠茶擇一 (可更換飲品補差額)

歐式麵包兩片，以及蕈菇濃湯，濃湯份量不算大碗，但味道香醇濃郁我還蠻喜歡喝的

👉 嫩煎沙朗牛排大拼盤

這一份大拼盤是早午餐系列，餐點包含了 嫩煎沙朗牛排、中式刈包、吉拿棒、生菜沙拉、嫩蛋、烤馬鈴薯，整個超豐富，完全是中西大合併的概念，有菜有肉有點心，根本不用怕吃不飽，視覺味覺都很到位

嫩肩沙朗牛排熟度剛剛好，撒上一點香料軟嫩入口好吃，生菜新鮮淋上凱薩醬後風味更佳，刈包看你怎麼搭配，可以包嫩蛋也可以夾牛排肉，獨特的吃法感覺好新奇

居然在這裡吃到吉拿棒，得趁熱酥酥的時候趕快吃，鹹鹹甜甜的好涮嘴

👉 西班牙海鮮燉飯

金屬色的鐵盤盛裝海鮮燉飯上桌，視覺質感加分，服務人員說盆器還有些許燙手，享用的時候要稍微注意一下喔

香氣十足又濃郁的燉飯讓人看了好有食欲，鮮蝦蛤蠣、孔雀蛤給得也大隻，重點是燉飯粒粒分明，收乾醬汁後的米飯相當入味，屬於味道比較重的一份餐點，帶有鹹鹹辣辣的口感，蠻合我們的口味表現也不錯

👉 地中海清炒鮮蝦義大利麵

這一盤地中海風味的義大利麵，麵條軟硬度適中，吸附了濃縮的醬汁味道獨特且清爽，清炒的口感不濕不膩，五隻剝好皮的大蝦子非常新鮮

這一道我們也是吃得過癮，口味上也很能接受， 比一般清炒類的義大利麵味道更豐富 ， 三樣餐點基本上都有水準 ，算是可以再回訪的店家，只是離家很遠好可惜喔，但是推薦給住在中部的朋友們~ 雲林斗六 『 CHICO餐廚』

當天點的飲品都是外帶杯裝，容量大也好喝，喝不完我們直接帶著車上喝，美好的一餐讓人心情大好，一路往嘉義阿里山方向繼續前進

CHICO餐廚｜食後心得

★ 餐廳環境明亮乾淨，裝潢風格優美，用餐的感覺很舒服

★ 當天的餐點方面都讓我們覺得不錯也能吃飽，單點價位在280-350之間尚可接受，不用另外加服務費這點也很好

★ 服務人員親切，店家可以事先訂位

CHICO餐廚｜店家資訊

■ 地址 : 雲林縣斗六市鎮南路176號

■ 電話 : 05-5329453

■ 營業時間 10:00-15:00/17:00-21:00

■ 公休日: 周一

■ FB臉書: CHICO餐廚

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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