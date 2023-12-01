台中車站可以搭乘公車58號下崇德青島路口走過來約5~6分鐘，潮茶理 台茶飲品專賣店， 以天然水果製作成果凍就連愛玉都是手揉製作的，來試試這天然的飲品！

這個櫃檯燈泡裡居然是茶葉好特別的裝飾，讓我更期待這家的飲品了。

點了幾杯店家推薦及我喜愛的茶飲，一起來喝看看吧！

❤️冰果甜心：超撩妹的飲品

鳳梨果醬的香微酸微甜，底下是Q嫩嫩的愛玉上層則是愛心果凍這麼有顏值的甜心飲品喝起來不會過於甜膩還滿嘴果香纏繞，快買一杯給心儀的對象撩一下吧！

還吃得到鳳梨的果肉+愛玉及愛心洛神果凍這樣有層次又有顏值的飲品來台中必須試試。

⚪蜜釀珍珠奶茶：

茶香與奶香味融合的很好，迷人的蜜香味也在其中裡頭使用無色素的白玉珍珠很有嚼感不過於軟爛，我們選擇無糖喝起來甜度剛剛好只有珍珠的甜味。

🍇巨峰葡萄紅Plus+

喝起來酸但又有甜味湧點微糖可以帶出水果原有的甜度，果凍吃起來也很Q彈，這個是很天然的飲品，店家從葡萄的蒂頭往下剝開，然後再用手指把整顆葡萄給擠出來，葡萄皮都去掉後接著再用水果刀頗開，把裡面的籽給一顆顆的挑出來製成果凍及果汁超費時費工但只為了呈現好喝的飲品給顧客。

➡️三分火烏龍：

輕焙的烏龍喝起來淡淡碳香味，沒有苦澀味茶香也很回甘。

台中的手搖飲不斷的推陳出新，潮茶理的手搖飲崇尚天然難怪不少人推薦如果來台中玩，記得也來試試這麼好喝的手搖飲。

📍潮茶理 台茶飲品專賣

📍台中市北區漢口路四段369-2號

📱04 2236 8860

🕙10：00-21：00

➡️週日公休

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創作者介紹 舒亭曦愛吃的世界 舒愛吃愛玩樂的世界

台中是個帶領食尚潮流的美食之都，這次來推薦一間在地品牌茶飲「潮茶理 台茶飲品專賣店」。