{南投美食}竹山必吃美食：「大和窯烤麵包」，採用無油、無奶、無蛋以及法國老麵發酵，難怪一出爐就完售的頂級窯烤麵包/超推金磚吐司/桔丁果香

來南投竹山除了來紫南宮之外，推薦大家一個隱藏版的必吃美食「大和窯烤麵包」，

使用無漂白、無添加物的頂級麵粉，以及天然法國佬面低溫發酵，同時無奶、無蛋、無油再加上低糖少鹽的健康配方，再使用窯烤方式烘焙，

讓麵包外皮口感酥脆，裏頭濕潤扎實又有韌性，鎖住小麥麵包的單純甜香，一口吃下就著迷，

難怪每次一到出爐時間，客人就一次帶好幾顆窯烤麵包回家，不管是自己吃還是送禮都很適合，

尤其「大和窯烤麵包」還有推出用竹山地瓜製作的「金磚麵包」，非常適合拿到指南宮拜拜，好吃又有誠意！

大和窯烤麵包

地址：南投縣竹山鎮大和街92號

電話：0965-816627

營業時間：9:00~20:00（售完為止），星期一、星期二公休

出爐時間：14:00

預定麵包：Line ID: https://lin.ee/jr5wcTw

粉專：大和窯烤麵包

「大和窯烤麵包」隱身在住宅區中，不過只要使用google map進行定位就可以到達，

離紫南宮大約13分鐘的車程，離竹山老街也只要不到5分鐘的車程就可以抵達，

店家前方也可以臨停下車選購麵包，交通上相當便利。

〖Google地圖〗https://maps.app.goo.gl/DnMgECf9EZAThCoS9?g_st=ic

在進入店面前，就可以在店家前方看到一座超大的窯烤座，這可不是裝飾用的，

這可是店家自行一磚一瓦堆疊設計辛苦製作的，店內所有的麵包都是從使用窯烤進行烘焙。

當天我們大概是一點多做就過去，正好工作人員正在出爐燒燙燙的「金磚麵包」！

大家是不是跟一姐爸一樣好奇，到底窯烤跟一般的烤箱烘焙出來的麵包有什麼不同，

當下一姐爸也詢問了工作人員，窯烤主要是透過耐熱磚的溫度以及遠紅外線從360度無死角的快速將麵包外層進行烘烤，

能夠迅速的將麵包外層烤出一層酥脆的外皮，同時也會鎖住麵包裡面的水分，

所以他們家的窯烤麵包吃起來會外皮有酥脆的口感，麵包裡層的更加濕潤有韌性，吃起來也更加有層次口感。

店內環境簡單樸實，灰白色的清水模風格，搭配白色與木質設計，沒有過多的擺設，讓人感受乾淨明亮舒適，

大和窯烤麵包採用的都是無漂白、無添加物麵粉，是跟鼎泰豐一樣等級高級麵粉，而且店家使用的是天然法國老麵進行低溫發酵，

可以讓麵包的口感濕潤又扎實，同時又帶有韌性口感十足，

並且在製作麵團時， 無添加奶、蛋、油（金磚吐司有添加冷壓初榨橄欖油），以及低糖少鹽的配方 ，越簡單的配方越能感受到麵包單純的小麥香甜，

完全無添加物對身體也更加沒有負擔。

當下進到店面的時候，工作人員正忙進忙出的整理剛出爐的搖烤麵包，

也不時的散發出淡淡麵包裡天然小麥的純粹香氣。

偷偷告訴大家一個小秘密， 大和窯烤麵包每天大約在2點左右，店內的麵包都會全部出爐喔！

在店面的櫃檯，有好幾盒滿滿的試吃，每一塊麵包都切的超大塊，完全不怕客人吃，超級佛心。

而且每一款麵包試吃的時候，工作人員都會ㄧ邊介紹，非常貼心。

義式香草 ＄130 重量約400ｇ (馬郁蘭葉、迷迭香、百里香、歐洲薄荷、鼠尾草、奧勒岡草、羅勒葉)

酥脆的外皮，搭配Ｑ軟有嚼勁又帶著溼潤的口感，些許的鹹香搭配香草的提味，越嚼越能吃出小麥單純的甜味與香氣，

單吃就很美味，更可以搭配酥烤、橄欖油或者搭配濃湯享用，都非常適合。

桔丁果香 $150元 重量約350g (蜜桔丁、蔓越梅、葡萄乾、南瓜子)

加入店家自製的蜜桔丁、以及蔓越莓、葡萄乾以及南瓜子，

扎實Ｑ彈的的麵包，可以吃到蜜桔丁獨特的香氣，還有酸酸甜甜的蔓越莓以及葡萄乾，絕對會是小孩的最愛！

（我們家小孩還會邊吃邊尋寶，看誰先吃到好吃的果乾呢！）

桂圓核桃 $200元 重量約350g (桂圓、核桃）

店家採用的是沒有釀製過的桂圓，所以吃起來完全不會有酒味（可以放心地給孩子吃），

桂圓獨特的香氣以及ＱＱ的肉質，搭配酥脆的核桃，相當有口感。

金磚吐司 ＄160 重量約550g (無糖豆漿、台農66號地瓜、冷壓初榨橄欖油）

店家採用竹山在地的台農66號地瓜，以及無糖豆漿製作成麵團，在放入滿滿的地瓜餡料，

地瓜本身的香甜搭配鬆軟的吐司，還有滿滿的地瓜餡料，每一口都濃郁到無法自拔，超級好吃！

金磚吐司也是店內超熱銷的產品，金黃色的金磚樣貌，非常適合帶到紫南宮拜拜，美觀大方又超好吃，

如果大家想要購滿金磚吐司的話，強烈建議一定要先打電話或用line預定，

因為通常一出爐早就被預訂一空，就算有現場貨也很快就被掃空，所以一定要先預約喔！

還好當天比較早到店家，正好遇到金磚吐司出爐的時間，試吃完之後實在是太驚為天人，

還好當天還有現場貨，馬上請店家幫忙切片，直接先開吃再說啊！

因為來店內購買的客人，不管是送人還是自己享用，通常都是一次帶好幾顆麵包，

所以店家也會附上保存與加熱方式，來幫大家整理一下吧：

最佳賞味時間 ：當日食用最佳，常溫2日

保存方式 ：建議將麵包些切片，以塑膠袋或保鮮盒密封保存冷凍，可保存一個月。

加熱食用方式：

首先要先將冷凍的麵包先解凍之後，就可以依照自己喜好的口感進行加熱：

烤箱回烤 ：烤箱180度預熱3分鐘，噴一點水在麵包上再烤3~5分鐘，口感酥脆。

氣炸鍋加熱 ：將麵包表面噴一點水，用180度烤3～5分鐘即可。口感酥脆。

微波爐加熱 ：微波時同時放入一杯水以及麵包，同時進行加熱，口感Ｑ彈軟嫩。

電鍋加熱 ：用廚房紙巾噴點水放置在電鍋底部，再將麵包放在盤子上，開關跳起後再悶3分鐘即可，口感Ｑ彈軟嫩。

當天到現場還有看到店家有推出「惜福麵包」，是售價之後再打8折，真的是非常划算，不過真的是要碰碰運氣啊！

這次我們自己帶了「金磚吐司」以及「桔丁果香」回家，

也依照店家的教學，把「桔丁果香」切成一片一片在放入冷凍保存，早餐跟點心就有著落啦！

這次來大和窯烤麵包也帶了幾顆麵包回家，不管是當全家人的早餐還是小孩的點心都很可以，

尤其店家對於食材的講究與用心，真的是讓人超級放心，

下次來竹山旅行還是紫南宮拜拜，千萬不要錯過竹山必吃的「大和窯烤麵包」喔！