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﹝新北市新莊﹞元益x寶來　傳統蔘藥行中散發藥材香的跨界精品咖啡與甜點　∕桂花拿鐵∕養顏凍∕新莊獨特下午茶∕中藥行咖啡∕新莊咖啡

2023-12-02 10:14:49 阿發的簡單幸福 人氣：112
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：907篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：元益與寶來
phone02-2205-9903
place新北市新莊區建安街121巷30號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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元益x寶來all.jpg
幾週前老婆對我說：「看到姑姑家，上傳了去八德喝咖啡的照片，覺得那家非常特別，我很想去！」
我：「怎特別法？」
老婆：「在中藥行裡喝咖啡，而且咖啡甜點還和中藥結合，看起來很不錯，很吸引人~
我：「哈！」
老婆：「你笑什麼？」
我：「新莊好像就有一家，印象中也上過電視與平面媒體報導，如我沒記錯的話，應該就在我們住的下新莊，我們也曾有回無意間路過。」
老婆：「你怎都沒跟我說過？」
我：「我想說，我這些年已很少喝咖啡，也不太愛吃甜點，況且還加了中藥，更是完全沒興趣，就沒說了。」
老婆：「哼！這很特別，我們應該要去的，而且竟然就在我們住的下新莊。你沒興趣，但我很有興趣啊...
老婆大人都說她很想探訪，所以我們就來了~
#我必須承認，我不該有刻板的偏見，造訪這家後，結果真是出乎意料外的好喝好吃，且獨樹一幟。味道無違和感，且個人感覺還可屌打，不少坊間沒特色的咖啡甜點店。
#原來老婆說的八德那間，是這家的二號店
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元益x寶來01-店外觀.jpg
▲店外觀
元益蔘藥行，
藏身在新莊建安街的小巷弄內，
是在地約40年老字號的中藥行。
店外招牌充滿歲月感~

元益x寶來02-店門口.jpg
▲店門口
據說，
在地老一輩的長者，
許多人都會來這拿中藥，
或藥膳包，
順便泡茶聊天。
「元益」的二代，
覺得中藥和年輕人，
有越來越疏離的感覺，
加上自己對烘培咖啡也很有興趣，
於是研究了好幾年，
終於成功的將中藥，
無違和且具特色的融入咖啡與甜點中，
在中藥行內開起了店中店「寶來咖啡」，
拉近與年輕人的距離。
#「寶來」是從父母的名字中，各取一字結合而成

元益x寶來03-店環境.jpg
▲店環境
一踏進店裡，
就感受到店內，
是間散發一股具濃厚傳統與歷史感的中藥行。
櫃台後方牆上，
有著裝各類中藥材的「百草櫃」。
二代老闆說，
他們主要還是間蔘藥行，
幫顧客抓藥、協助處理藥材...等。
在現場，
我也看到有老一輩客人，
喝完咖啡後，
還請二代老闆配些中藥包，
準備回家煮藥膳的。

元益x寶來04-店一隅.jpg
▲店一隅
古色古香的中藥行環境。
店內的座位不多，
除了櫃台前的吧檯座，
就這靠窗的3組兩人座。
看到客人桌上，
幾乎都有壺養身茶，
或含蔘藥的各類咖啡。

元益x寶來05-一中一西.jpg
▲中西合璧
具濃厚傳統與歷史感的中藥行，
除了有「百草櫃」，
還有南北剪、藥秤、藥鎚...等舊器物。
要在這喝咖啡、吃甜點，
感覺真有夠獨特！

元益x寶來06-置物籃.jpg
▲置物籃
桌下的置物籃，
是用竹籐編製成，
符合中藥行內古色古香的環境。

元益x寶來07-平媒報導.jpg
▲平媒報導
元益蔘藥行x寶來咖啡，
有過數家電視與平面媒體，
來採訪報導過。

元益x寶來08-價目表.jpg
▲價目表
大分類有：義式咖啡、爐煮奶茶、漢方養身茶、甜點。
每位低消130元，
不另收服務費。

元益x寶來09-中西融合.jpg
▲超乎想像，
與中藥材融合的咖啡甜點。
直到這刻，
我還很還疑這會對味嗎？
我們點的有：桂花拿鐵、爐煮阿里山鮮奶茶、養顏凍、比利時巧克力鬆餅

元益x寶來10-拍照.jpg
▲開心的母子倆
老婆也直拍照

元益x寶來11-比利時巧克力鬆餅.jpg
▲比利時巧克力鬆餅
相當濃厚綿密札實的口感

元益x寶來12-桂花拿鐵.jpg
▲桂花拿鐵
這的熱飲，
使用了看起來有渾厚質感的陶杯，
以及原木杯墊，
整體散發出雅致古樸的Fu~
兒子點了一杯爐煮阿里山鮮奶茶，
我們喝上一口，
就已覺得十分香醇，
且超乎意外的好喝。
咖啡的部分，
在品項選擇裡，
有八角、花椒、丁香...等中藥材，
不過由於我們第一次造訪，
想說點杯看起來比較安全的，
於是點了這杯桂花拿鐵。
一上桌，
不僅覺得好看，
其咖啡香撲鼻而來，
香醇濃厚的咖啡中，
還巧妙融入桂花香氣，
老婆直說好好喝。
我喝上一口，
馬上對老婆說是我錯了，
未造訪前，
不應該有刻板偏見，
這真是超好喝，
完全超乎我的想像，
沒想到中藥行內的咖啡，
可打趴坊間不少一般沒特色的咖啡店。

元益x寶來13-養顏凍.jpg
▲養顏凍
看到養顏凍三字
應該就會讓不少女人心動！

元益x寶來14-養顏凍-菜燕為本體.jpg
▲養顏凍菜燕為主體
古早叫菜燕
現在多稱為寒天。
這口感，
介於羊羹與果凍間的Q軟。

元益x寶來15-養顏凍-特寫.jpg
▲養顏凍特寫
含有薏仁、蓮子、銀耳..
有著薏仁的香甜、蓮子的脆、銀耳的美與彈
整體營養感覺很有養身美顏感。
老婆說這好吃，
還邊吃邊笑得很燦爛，
對我這種不愛這類中藥材的人，
也覺得還不錯吃。

元益x寶來16-留影.jpg
▲留影
◎ 傳統蔘藥行中散發藥材香的跨界精品咖啡與甜點
置身於除了有「百草櫃」，
還有南北剪、藥秤、藥鎚...等舊器物，
散發濃厚傳統與歷史感的中藥行裡。
邊喝著，
結合漢藥香氣的精品咖啡，
吃著，
融入有助養身美顏藥材的甜品，
感覺真有夠獨特，
也出乎意外的相當好喝、好吃！

元益x寶來17-名片.jpg
▲名片
【營業時間】09001700（週六營業至2000）；店休日不定，請見官方FB粉絲團
【有低消】每位低消130元，不另收服務費。
【地　　址】新北市新莊區建安街12130

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元益蔘藥行、寶來咖啡、桂花拿鐵、養顏凍、新莊獨特下午茶、中藥行咖啡、新莊精品咖啡

 

 

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