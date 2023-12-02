

幾週前老婆對我說：「看到姑姑家，上傳了去八德喝咖啡的照片，覺得那家非常特別，我很想去！」

我：「怎特別法？」

老婆：「在中藥行裡喝咖啡，而且咖啡甜點還和中藥結合，看起來很不錯，很吸引人~」

我：「哈！」

老婆：「你笑什麼？」

我：「新莊好像就有一家，印象中也上過電視與平面媒體報導，如我沒記錯的話，應該就在我們住的下新莊，我們也曾有回無意間路過。」

老婆：「你怎都沒跟我說過？」

我：「我想說，我這些年已很少喝咖啡，也不太愛吃甜點，況且還加了中藥，更是完全沒興趣，就沒說了。」

老婆：「哼！這很特別，我們應該要去的，而且竟然就在我們住的下新莊。你沒興趣，但我很有興趣啊...」

老婆大人都說她很想探訪，所以我們就來了~

#我必須承認，我不該有刻板的偏見，造訪這家後，結果真是出乎意料外的好喝好吃，且獨樹一幟。味道無違和感，且個人感覺還可屌打，不少坊間沒特色的咖啡甜點店。

#原來老婆說的八德那間，是這家的二號店

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▲店外觀

元益蔘藥行，

藏身在新莊建安街的小巷弄內，

是在地約40年老字號的中藥行。

店外招牌充滿歲月感~







▲店門口

據說，

在地老一輩的長者，

許多人都會來這拿中藥，

或藥膳包，

順便泡茶聊天。

「元益」的二代，

覺得中藥和年輕人，

有越來越疏離的感覺，

加上自己對烘培咖啡也很有興趣，

於是研究了好幾年，

終於成功的將中藥，

無違和且具特色的融入咖啡與甜點中，

在中藥行內開起了店中店「寶來咖啡」，

拉近與年輕人的距離。

#「寶來」是從父母的名字中，各取一字結合而成







▲店環境

一踏進店裡，

就感受到店內，

是間散發一股具濃厚傳統與歷史感的中藥行。

櫃台後方牆上，

有著裝各類中藥材的「百草櫃」。

二代老闆說，

他們主要還是間蔘藥行，

幫顧客抓藥、協助處理藥材...等。

在現場，

我也看到有老一輩客人，

喝完咖啡後，

還請二代老闆配些中藥包，

準備回家煮藥膳的。







▲店一隅

古色古香的中藥行環境。

店內的座位不多，

除了櫃台前的吧檯座，

就這靠窗的3組兩人座。

看到客人桌上，

幾乎都有壺養身茶，

或含蔘藥的各類咖啡。







▲中西合璧

具濃厚傳統與歷史感的中藥行，

除了有「百草櫃」，

還有南北剪、藥秤、藥鎚...等舊器物。

要在這喝咖啡、吃甜點，

感覺真有夠獨特！







▲置物籃

桌下的置物籃，

是用竹籐編製成，

符合中藥行內古色古香的環境。







▲平媒報導

元益蔘藥行x寶來咖啡，

有過數家電視與平面媒體，

來採訪報導過。







▲價目表

大分類有：義式咖啡、爐煮奶茶、漢方養身茶、甜點。

每位低消130元，

不另收服務費。







▲超乎想像，

與中藥材融合的咖啡甜點。

直到這刻，

我還很還疑這會對味嗎？

我們點的有：桂花拿鐵、爐煮阿里山鮮奶茶、養顏凍、比利時巧克力鬆餅







▲開心的母子倆

老婆也直拍照







▲比利時巧克力鬆餅

相當濃厚綿密札實的口感







▲桂花拿鐵

這的熱飲，

使用了看起來有渾厚質感的陶杯，

以及原木杯墊，

整體散發出雅致古樸的Fu~

兒子點了一杯爐煮阿里山鮮奶茶，

我們喝上一口，

就已覺得十分香醇，

且超乎意外的好喝。

咖啡的部分，

在品項選擇裡，

有八角、花椒、丁香...等中藥材，

不過由於我們第一次造訪，

想說點杯看起來比較安全的，

於是點了這杯桂花拿鐵。

一上桌，

不僅覺得好看，

其咖啡香撲鼻而來，

香醇濃厚的咖啡中，

還巧妙融入桂花香氣，

老婆直說好好喝。

我喝上一口，

馬上對老婆說是我錯了，

未造訪前，

不應該有刻板偏見，

這真是超好喝，

完全超乎我的想像，

沒想到中藥行內的咖啡，

可打趴坊間不少一般沒特色的咖啡店。







▲養顏凍

看到養顏凍三字，

應該就會讓不少女人心動！







▲養顏凍，菜燕為主體

古早叫菜燕，

現在多稱為寒天。

這口感，

介於羊羹與果凍間的Q軟。







▲養顏凍，特寫

含有薏仁、蓮子、銀耳..等，

有著薏仁的香甜、蓮子的脆、銀耳的美與彈，

整體營養感覺很有養身美顏感。

老婆說這好吃，

還邊吃邊笑得很燦爛，

對我這種不愛這類中藥材的人，

也覺得還不錯吃。







▲留影

◎ 傳統蔘藥行中散發藥材香的跨界精品咖啡與甜點

置身於除了有「百草櫃」，

還有南北剪、藥秤、藥鎚...等舊器物，

散發濃厚傳統與歷史感的中藥行裡。

邊喝著，

結合漢藥香氣的精品咖啡，

吃著，

融入有助養身美顏藥材的甜品，

感覺真有夠獨特，

也出乎意外的相當好喝、好吃！







▲名片

【營業時間】09：00～17：00（週六營業至20：00）；店休日不定，請見官方FB粉絲團

【有低消】每位低消130元，不另收服務費。

【地 址】新北市新莊區建安街121巷30號

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