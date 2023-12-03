其實狡兔一直頗嚮往到山區的景觀餐廳吃飯，不過小叮噹似乎很討厭開車跑山路！記得之前去南投旅遊，我挑選的民宿和餐廳因為路況不佳，途中驚險又刺激，多年後還是偶爾會被他翻舊帳奚落一番！狡兔覺得好冤枉，我又沒去過哪知道全貌啊？但如果沒有冒險衝一波，是不是就錯過難得一見的美景？

這天，狡兔真是吃了熊心豹子膽，提議去雲林古坑華山地區的景觀餐廳吃晚餐、看夜景，沒想到牡羊噹居然一口答應了！(感動拭淚)

指標相當清楚，我們順利抵達目的地——「係真吔LOVE咖啡休閒景觀餐廳」！

瀏覽網路評價發現它廣受推崇，火鍋、炸物、咖啡都厲害！還有人稱讚它是華山最好吃的火鍋店！

太好了！這間餐廳的腹地極大，停車場寬廣又平坦，狡兔此行不會被司機小叮噹碎唸！(泣)

下車後沒多久，店員從左側的無障礙坡道走下來迎接我們，十分親切。

店員就駐守在那間小屋子裡面！屋外也有規劃露天雅座，但顯然大家比較青睞另一區的位子。

上山遠離塵囂，被一片綠意包圍的感覺真好！讓我想要long stay啦！

小叮噹一路上毫無怨言，看來這條山路是他可以輕鬆駕馭的！(傻笑)

我們從右側階梯上去，一旁的觀景台是後期才搭建，藉此接待更多的來客，公司之類的多人團體聚餐沒問題！

如同世外桃源般，一間溫馨小屋就在眼前！周遭的庭園造景可見店家的用心。

草皮大加分！曾經有人在這裡包場舉辦求婚派對，想必氣氛很浪漫！

吊椅成為寶座，附帶唯美的背景，不妨坐下來拍照打卡！

我們趁假日下午四點半過來，能夠一次飽覽日景、夜景的差異，而且離峰時段較有機會佔領好位子！(賊笑)

回想之前去南投某景觀餐廳，雖然夜景迷人，但是螞蟻軍團紛紛爬上桌椅，令我驚愕不已；而這裡的環境優質多了，那天用餐過程中，沒有出現任何擾人的生物！

接近傍晚時分，店員會逐一點燃桌下的蚊香，貼心極了！

桌上備有抽取式衛生紙，還提供免費Wi-Fi無線網路，來這邊不會脫離文明世界！(滑)

狡兔好奇桌旁的這個玩意兒，低下頭一探究竟，原來是插座耶！店家體貼入微！

從某個方向望去，甚至還能遠眺劍湖山的摩天輪，所以跨年當天往往有許多人爭相過來用餐，藉著地利之便，能夠一睹高空煙火秀！至於其他特殊節日也是一位難求！

那天的氣溫舒適，是個適合出遊的好日子！天暗下來之後，稍微涼涼的，穿上薄外套OK！

當時我不免揣想著：等真正的冬天一到，寒流來襲的話怎麼辦？！

然後我左看右看，心中頓時有了答案！店家在觀景台兩側都加裝透明簾幕，視天氣需求放下來，為大家遮風擋雨！

菜單填寫完畢後，請前往小屋內的櫃台點餐結帳，裡頭的自助區備有額外的碗筷、大湯匙、兒童餐具。

小黑板上面書寫著推薦的餐點，不妨參考看看囉！

邊間有個獨立小包廂，裝設了電視和冷氣！或許有些顧客還是習慣待在室內用餐吧？

店家友善對待親子客群，特別購置滑步車，讓幼童可以盡情在草皮上玩樂、放電。

洗手間設置在角落，話說那天有個小插曲，我覺得挺有趣的！

稍晚座位後方傳來一位83歲老先生的聲音，他正與朋友分享著精彩的人生故事，我間接得知他是個曾經留美的退休教授，老婆跟我一樣是台南人！哈！狡兔無意要偷聽，但他的嗓音實在很宏亮，宏亮到我一直以為他就在隔壁桌而已。

後來我又起身去拍風景，這才驚覺老先生跟我們相隔好幾桌！就連我去上廁所，老先生的聲音持續迴盪在我耳邊，真是太神奇啦！可見他中氣十足，身體非常健康！XD

狡兔沒有怪罪老先生的意思，他的語氣平緩，聽他說話其實是舒服的，也讓我憶及自己大學時期，面對枯燥的必修科目，似乎經常在課堂上神遊！(喂)

我還聽見老先生的朋友和他相約下次再來，這裡確實是聯絡感情、陶冶身心的好去處。

入座後，服務效率一流的店員火速送來檸檬水。

禁帶外食，規定每人低消200元，餐點定價合理！火鍋必點之外，他們家的招牌酸辣湯也熱銷，進而推出假日限定的組合套餐！

◎ 係真吔LOVE咖啡休閒景觀餐廳之菜單：

https://photos.app.goo.gl/q6hKQbW4qSbzYocr5

<番茄鍋/豬>

由於還想嚐嚐看其他料理，就沒有點兩份火鍋，我們商量之後點了番茄鍋共享！

火鍋均附白飯、土雞蛋、飲品，肉品種類多元化，選項有豬、牛、雪花牛、羊、雞，亦可做成素食火鍋。

附上的沾醬是大眾喜愛的沙茶基底，若不想吃白飯，可加價5元換成王子麵或冬粉。

菜盤內含兩顆蛤蜊，份量乍看之下或許不算多，那是因為鍋中已預先置入大量食材！

紅豔的湯汁是真材實料的表徵！有些店家的番茄湯底會加入義式香料，坦白說我不愛，幸好這裡的番茄鍋是走台式路線，酸甜夠味！大推！

食材以天然無毒的蔬菜、瓜果為主軸，撈到玉米、南瓜、芋頭、紅蘿蔔、金針菇、青花菜、高麗菜，其中的芋頭煮熟後超級綿密好吃！隨後還意外發現沉在底部的冬粉！

少數的加工類火鍋料也不會讓人反感，用料夠誠意。

豬肉片頗新鮮，沒有肉臊怪味，而且那厚度很有存在感！

<炒烏龍麵/葷>

狡兔身為麵食控，買外食的首選總是烏龍麵！該店的炒烏龍麵有分葷素，葷食是搭配豬肉片。

配料尚有黑木耳、紅蘿蔔、高麗菜、洋蔥、青菜等，色香味俱全。

麵條的熟度恰好有嚼勁，調味平和不鹹重，盤邊還附帶七味粉，份量大器！

<酸辣湯水餃套餐>

這份套餐一上桌，狡兔頓時倒抽一口氣！水餃的數量遠遠超過預期呀！

一大盤約20顆左右，而且這手工水餃的皺褶漂亮、體型飽滿！完全沒破皮！

輔以特調的鹹味醬汁，其實他們家的水餃即使不沾醬也很有味道！

水餃不僅多，個頭也偏大，若要我獨享絕對吃不完，幸好小叮噹的胃異於常人！XD

放涼之後反而外皮更彈牙！餡料包入豬肉、高麗菜、青蔥，散發自然鮮甜。

招牌酸辣湯也不怕大家喝，給足了滿滿一大碗！

勾芡的湯汁濃稠而不結塊，網羅了豬肉、豆腐、黑木耳、金針菇、紅蘿蔔、豬血、蛋，豐富的用料令人驚呼不可思議！酸度到位卻不嗆喉！至於辣度，剛入口時還好，隔幾秒如同漣漪般襲來，相當過癮的後勁！

<鹽酥雞>

炸物原本也有考慮甜不辣，幾經掙扎點了鹽酥雞，無骨雞肉正合我意！

肉塊預先醃製，調味很可以！麵衣乾爽不油膩，所以回頭再吃依然酥脆可口！那蒜頭頗辣，是個狠角色呢！

<香檸烤雞翅>

假如跟小叮噹一樣愛啃骨頭，可考慮店家主推的香檸烤雞翅。

雞翅經過慢火烘烤，肉質緊實，外皮呈現誘人的琥珀色，再擠上新鮮檸檬汁，成就鮮香微酸的吮指美味！

<熱柚茶>

點購火鍋套餐、酸辣湯水餃套餐皆可挑選一杯附餐飲品，若要換購其他單點飲品可折抵40元。

韓式熱柚茶的陣陣清香撲鼻，滋味甜蜜討喜，有助於潤喉。

<冰奶茶>

冰奶茶也很好喝，是我所愛的那種早餐店奶茶的風味！

<臺灣咖啡>

雲林古坑盛產咖啡，當然要趁機來一杯單品咖啡！如圖是單點的臺灣咖啡，店家對於器皿的選用很講究！採虹吸式萃取，喝起來濃厚有韻致，微苦而不澀。

這一頓晚餐吃得飽飽飽！為了響應環保，我們沒請店員幫忙打包，突發奇想DIY把餐墊摺成紙盒，輕鬆帶走吃不完的炸物！哈！

雖然無緣見到落日紅霞，但一邊吃著美食，一邊看著天色漸漸轉暗，別有一番風情。

由萬家燈火構成的美麗畫面，照亮了被蒙上厚厚一層灰的初心。

累了或倦了，那就上山透透氣吧！望著廣闊無邊的美景，生活上的困擾、工作上的怨氣，此刻都變得微不足道。

係金ㄟ！真心不騙！狡兔戀上這間環境清幽的景觀餐廳啦！我要努力討好司機小叮噹，期待他日後再載我來品嚐不同口味的火鍋，還有這次忍痛跳過的鬆餅！(流口水)

**個人體驗文，僅供參考**

↓ 係真吔LOVE咖啡休閒景觀餐廳 ↓

臉書：https://www.facebook.com/100085238837012

地址：雲林縣古坑鄉華南村2之3號

電話：0937-556-258

營業時間：

週三至週五 17:00~23:00

週六至週日 11:00~23:00

公休日：週一＆週二