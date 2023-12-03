今天同學會來到位於台南北區的「豬頭妹韓式燒肉吃到飽」，這家店主打韓式燒肉吃到飽，分為現下流行的鐵盤燒肉，還有傳統的銅盤烤肉兩種，再加價66元，就能有多達快20項的經典必吃韓式無限吃到飽，哈韓族流口水、肉控最愛、還有火烤兩吃，CP值超高！

👇👇懶人探店直接看這裡

▼一進店，就被店內的裝潢吸引，非常有韓式烤肉氛圍。服務人員也非常親切，介紹了各式餐點。

▼一桌滿滿的韓式料理&銅盤燒肉✨✨

滿足指數爆棚～～

💁‍♀️壽星活動

即日起，當月壽星用餐，#免收服務費（即九折優惠）

當日壽星用餐，#再加碼送一壺柚子茶（用餐當下需先告知有當日壽星並核對證件）

💁‍♀️吃到飽菜單走起

銅盤燒肉吃到飽$320起

鐵盤燒肉吃到飽$360起

附火鍋：豆腐鍋/泡菜鍋/海帶芽鍋

只要再加66，就能有經典韓食料理吃到飽！

▼經典韓食料理現點現做哦～想吃什麼就放夾子在線上。

🔥吃到飽自助區

眼花撩亂，種類好多，什麼都想來一點！！

▼燒肉直接大方讓你拿～想吃多少拿多少！愛吃多少夾多少😍

▼豬肉/牛肉/雞肉/海鮮通通有！

❤️❤️還有我最愛的雞心耶～烤起來好juicy好入味，還不拿爆！

▼火鍋配料也有超過15種，火烤兩吃太滿足啦～喝點清爽湯頭換換味，暖呼呼的呢～

▼新鮮蔬菜是韓式燒肉吃到飽的最佳夥伴！

▼愛吃韓式小菜的也不要錯過，不怕你吃就怕你吃不完（嘿嘿我可是拿了滿滿一盤韓式豆芽菜！）

▼醬料自行取用。

▼轉頭又看到好多韓國小吃，韓式魚板串、安東燉雞…餓了餓了！

▼外面韓國魚板至少要35元一串，在豬頭妹這裡通通吃到飽！真是太佛了😍

▼還有台式麻辣鴨血、麻辣肉燥亂入😆來者不拒都來都來～

▼飲料無限暢飲

▼愛吃韓國拉麵的看這裡～不倒翁拉麵吃到飽耶～

▼甜點當然也不能少，這樣才是完美的吃到飽！

▼台式馬卡龍一整盒隨便吃🤣

▼小美冰淇淋也是自由吃！

光是自助吧就超值！前面介紹這麼多，現在才進入正題～

😍我們的銅盤燒肉和經典韓式料理吃到飽

烤烤烤～烤不完的銅盤燒肉

店家特製的韓式燒肉醬，味道鹹甜適中，燒肉入味軟嫩多汁，濃郁好滋味，配生菜和泡菜一起吃最讚了！！！

火鍋兩吃

湯底我們選泡菜鍋

▼加了滿滿的火鍋配料&不倒翁拉麵，變成一鍋「韓式部隊鍋」，吃起來超滿足～

海鮮煎餅

外皮酥脆，吃起來鮮香可口。份量剛剛好不會讓你立刻就很飽，切成一口大小也可以吃得很優雅。

春川雞拌飯

飯上鋪滿雞肉，撒上滿滿的起司、芝麻，每一口都是滿滿的春川雞肉，肉控一定要吃！

石鍋拌飯

米飯粒粒分明，有鍋巴！配上各式配料、肉片，將韓式辣醬拌一拌，吃起來香濃郁夠味，熱騰騰的非常美味。

豆漿冷麵

麵條Q彈滑順，搭配豆香怡人的豆漿湯汁，吃起來清爽解膩。

辛拉麵

濃郁辛辣的湯頭，韓國拉麵Q彈，一碗下肚，暖心又暖胃！

韓式炸醬麵

甜鹹交織的醬料，搭配Q滑麵條，吃起來很唰嘴！不愧是韓國人氣美食。

大醬鍋

湯頭醬香濃郁，搭配豬肉、蔬菜、豆腐等食材，很適合大家一起享用～

辣炒年糕

年糕Q彈，搭配辣醬，吃起來香辣涮嘴，像我同學超愛吃年糕，一直追加！愛吃年糕的朋友一定會喜歡。

韓式炸雞

外皮酥脆、雞肉鮮嫩，搭配店家特製的韓式炸雞醬，吃起來鹹香開胃！

泡菜煎餅

泡菜很提味～煎餅外皮酥脆，內餡酸辣清爽剛好可以換換味道。

拳頭飯

韓國的便利美食，飯糰香Q，可以搭配海苔，吃起來鹹鹹糯糯的～平凡中的美味！

韓式豆芽菜

清脆爽口，加上我很愛咬豆子的口感，幾乎一整盤都我吃掉啦～

韓式泡菜/韓式醃洋蔥

泡菜酸辣可口、醃洋蔥酸酸甜甜，搭配韓式燒肉一起吃也很不錯。

煉乳銀絲卷

甜甜的剛好可以換換味道～

心得～

整體來說，豬頭妹韓式燒肉吃到飽的餐點料理種類多、CP值高、份量也足夠，推薦給喜歡吃韓式料理的朋友，可以一次品嚐到多元的韓式風味！

豬頭妹韓式燒肉吃到飽

地址：台南市北區北安路一段299號

電話：06 281 2898

營業時間：

中午11:30～15:30（最後收客13:30）

晚上17:00～22:00（最後收客20:00）

週四公休