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肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的既定印象～超狂雞佛拌麵，附湯無限供應、自助飲料喝到飽！腹肌不可愛，肚肚才重要，一吃就愛上的美味！

2023-12-03 22:20:13 西班牙蛋塔 人氣：109
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西班牙蛋塔

發表篇數：236篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY
place新北市板橋區文化路二段125巷38號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

前身是錵饌真麵舖，2023/11月開始，全新團隊經營，但是美味都還保留著！

想吃經典的拌麵都還可以隨時來，真的是太幸福了～～～

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

是說在錵饌真麵舖時期，蛋塔就收藏這間店很久，

直到今年跳出粉絲專頁更改名稱為肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY，蛋塔才又注意起來～

還好當時收藏在口袋裡的經典菜色都沒變，還增加了許多美味呢！

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

地點也很方便，就在江翠國中、江子翠捷運站附近，

無論是開車、搭捷運或是公車，都可以抵達肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY！

店裡的裝潢很韓系，但又有點傳統的青花瓷磚風格。

四桌四人桌，以及吧檯位置

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

牆上也有花草裝飾，很網美感～

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

牆上這句話蛋塔太愛了～～～～～

腹肌不可愛，肚肚才重要，完全呼應店名啊！！！

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY的店員不多，使用的是自動點餐／結帳機，

不管是外帶內用都可以來操作唷～

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

集點贈送的好禮，也是錵鑶系列的呢！

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

很誇張地在店裡發現到這角落！

竟然有飲品無限供應！有糖無糖紅茶都有，如果想要白開水也沒問題～～～

這個蛋塔覺得好甘心啊！

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY的菜單有夠可愛，那設計深得我心，

低消是一份餐點或一份小菜，

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

經典款的肚肚麵，每一樣看起來都好好吃，

都可以選擇是否要蔥蒜、單點或是套餐，

單點的小碗清湯可以再加湯，套餐的附湯是一大碗雞湯！還有一份當天隨機供應的小菜～

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

除了麵以外，也有飯系列，如果是大食量者，可以再加錢加飯飯加肉肉，

不過真心覺得肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY的分量很夠，一個人吃超飽的！

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

滷味系列也是肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY的經典，

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

透過出餐口，也可以看見店員努力的烹調每一位客人的餐點，

廚房有夠乾淨，看起來就是舒服阿～～

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

除了前往自助點餐機，也可以先使用手機點餐，再前往點餐機付款

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY還有不能錯過的就是醬料區，

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

一整個很乾淨也很舒服感，

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

店員送餐的時候特別介紹了鬼椒和滷味專用的辣椒，

這鬼椒超級辣！！！！姊夫吃辣，他覺得這辣的程度有到六分！

我和二姊整個就是辣到無法招架阿～還好肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY有供應無限暢飲的紅茶　肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

滷味專用辣椒，蛋塔還蠻推薦大家來盛一點試試看，

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

吃起來是很清爽，搭配滷味或是取一點點辣椒和麵拌在一起，整體風味都會更上一層樓～

是清爽充滿香氣的辣椒！！

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

蛋塔個人也很愛醬料區的這酸菜，吃起來很清爽有解膩感！

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

黃金流沙老油條勁麵 套餐 $295 (附湯：人蔘燉雞湯/香菇雞湯/麻油雞湯三選一、隨機小菜)

真心覺得點套餐也太太太太太划算了吧！！！

麵的份量就誇張大到不行就算了，那湯是一大碗耶，一大碗！！！

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

黃金海帶絲

附贈的小菜很開胃，清爽解膩，

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

天氣冷了要多喝熱湯補身，

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY的湯喝了就知道用料不手軟，

那麻油香氣和薑片的味道，整個很均衡順口，

裡面也有不少的雞肉塊，吃起來讓人超滿意啊！

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

黃金流沙老油條勁麵，這名字聽起來就很厲害！

裡面有鹹蛋黃、還有一顆溫泉蛋攤在麵條上，把老油條弄碎之後撒在上面，最後再灑上蔥和蒜，

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

吃之前請務必攪拌均勻

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就可以看到那溫泉蛋很浪漫的探出頭來，攪拌的過程真的是香氣撲鼻，超級幸福感！

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY的麵條超級好吃，非常的Ｑ彈，

光是那麵條我就可以給一百分了，很多拌麵的麵條不是攪不動就是軟爛，

這麵條Ｑ彈以外，那醬料緊緊的巴在麵條上，

一口吃下就可以吃到蔥蒜、鹹蛋的香氣、溫泉蛋的潤滑，還有老油條的脆口

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

真心推阿推～這麵口味偏重，但是真的是好吃到可以舔盤～！

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滷味（甜不辣／豆包／大黑豆干／海帶）　$105

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY的滷味很對我和二姊嘉義人的口味，鹹甜感讓我們好喜歡～想家了！

每一個都滷的入味，尾韻帶點甜，蛋塔平常不太吃豆干的，但這豆干口感很好也很厚實，很值得點！

別忘了要到醬料區拿點滷味用的辣椒，搭配吃口感更豐富喔～

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

肚肚雞(胡麻/蔥鹽) 單點$145 附小碗清湯

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY也有飯類的選擇，這搭配很適合在減重增肌的人食用，

不過蛋塔必須要強調一旁的小碗清湯，看起來很簡單但其實喝起來超濃厚感！是店家使用大骨去熬煮的，

誇張的好喝！店員還告知可以續湯，真的很貼心～但是每樣的份量都太紮實了，想再加湯也沒胃了　肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

這肚肚雞裡除了有雞肉本人以外，還有分量超大的紫米飯、烤蔬菜，以及溏心蛋，

味道是走健康清淡，蛋塔個人很喜歡！

雞肉的部分使用的是雞胸肉，可以搭配胡麻醬或是蔥鹽，蛋塔選則了胡麻醬，是清爽帶香氣的那種！

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

期間限定~雞佛拌麵 單點$200  附小碗清湯

各位觀眾！！！！傳說中的吃什麼補什麼，所以吃雞佛補．．．．蛋白質啦（想歪的請舉手

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

上面有蔥、蒜和枸杞，特調醬汁調味，搭配溏心蛋以及雞佛，

雞佛的數量不少，店員說：今天比較小顆，所以給比較多顆，

每天雞佛進的量無法控制大小，如果大顆的話，數量就會比較少，如果小顆數量就會比較多，所以是很公平滴～～

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

單吃就有麻油香氣很舒服，但我們更喜歡整個和麵攪拌在一起的那種滋味，

搭配著吃超美味！還有雞佛在嘴裡爆漿，超浮誇的幸福啊～～～～

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

麵條也是在攪拌過後，那醬汁還可以巴緊緊的，真的是很厲害！

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY的醬汁都好好吃，看起來簡單吃起來很有層次～

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紅油炒手 $70

這盤小小盤，但是裝滿滿，光是上面的花生粉就是誠意十足阿～

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

總共五顆炒手，炒手的皮很Ｑ彈，裡面的餡料沒有過多調味，所以搭配紅油炒手醬是很單純的香氣，

淡淡的花生粉香氣也巴在炒手皮上，吃在嘴裡那紅油了辣也蔓延在嘴腔中！

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

本文為邀約體驗合作文，內容為真實感受~

你好，我是西班牙蛋塔。jeterbecky@gmail.com

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

店家資訊

店       名：肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY

地　　址：新北市板橋區文化路二段125巷38號

營業時間：周一~周日 11:00-14:00、17:00-19:30、每周二公休

營業電話：02 8259 5189

官方臉書：https://www.facebook.com/doodoohungry?mibextid=LQQJ4d

肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY｜板橋超欠吃！顛覆你的

 

看下一篇新北文章:醇串食代｜中永和美食推薦～鄰近捷運景安捷運站，超童趣裝潢設計，多種居酒屋料理選擇～調酒超厲害！夜晚小酌好去處！

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