在生寶寶之前我就常常去做身體按摩了，生完寶寶後更是因為常常抱孩子導致身體很酸痛， 但因為忙碌所以出外按摩的次數也越來越少了。

一直想要尋覓一張會按摩的單人沙發，因為家裡空間不大，所以如果這張沙發除了按摩外，還能兼具其他功能，那就真的是買到一個家具的夢幻逸品不說。

而這次接觸到了OSIM 沙發小天后Plus，除了美觀，回家看到它放在客廳，就覺得生活品味上升，同時又是一張好坐的沙發，每天可以在上面發呆、享受，還能享受全身按摩，改善了我的生活品質，一起來看看我的開箱介紹吧：）

OSIM 沙發小天后Plus顏色有兩種可以選擇，分別為象牙白與榛果棕 ，兩者的風格截然不同，可以根據自己家裡的擺設去做搭配選擇，因為我家中有寶寶的緣故，所以即使我很喜歡象牙白、但不太適合放在家（拭淚）

最後還是選了榛果棕！

榛果棕的顏色也很美，收到後很喜歡不說，外觀結合拼接設計，側面的部分是麂皮材質，搭配著高級聚酯纖維(polyester)，整體的質地柔軟親膚，充滿質感。

沙發小天后的細部功能很貼近現代人生活使用需求 ，像是有NFC功能，可快速開啟APP，加上USB、Type-C充電孔兩種選擇，可以坐在上面邊充電、邊享受按摩。

還擁有了一張小桌子可以放水、或是手機之外，它竟然還可以隨心左右變換，像是平常沒有使用的時候，可以將座椅恢復成為沙發模式，同時把桌子轉進去靠近抱枕，就不會有寶寶走出來撞到的問題出現，真的很貼心。

沙發小天后Plus不單單是一張按摩椅，也是一張沙發！不但可以一鍵調整座椅型態，變成沙發、躺椅、全身按摩椅，如果平常沒有使用的話，我也會在上面滑手機或是陪寶寶唸故事書， 加上座椅有人體工學設計，搭配靠枕，腰背支撐度足夠，維持最佳坐姿，所以久坐也完全不需要擔心不舒服。

而且座椅的兩側還有藍牙音響，可透過手機連結藍牙播放喜歡的音樂之外，看影片的話聲音也會從旁邊出來，可真的非常享受，一張椅子多種用途，這也是我會喜歡它的原因！

因應現代人使用習慣與智能趨勢，沙發小天后Plus除了有座椅旁的簡易面板外， 主要操作是透過APP，快速連線操作方便不說，還可以享有許多不同的服務！

下載好後，先註冊成員會員，然後就可以開啟藍芽、並且以常按電源鍵的方式進行連結， 連結後也需要使用桌板上的QR Code去做配對安裝，就可以使用啦！

APP中有許多不同的模式可以選擇，先生最近開始重回運動的懷抱，最常跳繩，所以比較常使用的是運動恢復。

他說雖然這台比較小型，但按摩腿部力道也很足，以腿部的包覆性來說很不錯，按起來也很舒服。

這台按摩的最大特色是OSIM的獨家V手按摩科技，可以說是模擬專業按摩師手指張合技巧，能抓到肌肉最深層的酸痛，在家上搭配了720度按摩球，沿著身體曲線滾動，按起來更服貼，很像我去外面按摩的手感！

我自己比較喜歡手動按摩，而且在力度上都可以根據自己的需求、或是承受度去做改變，也可以根據每天不同的不舒適去做調整，我自己通常都會調到最高（笑）

腿部除了可以按摩小腿之外，還有腳底板也超級舒服！真的超級喜歡 ♥

除了內建的按摩程式外，未來還可以透過APP不定時下載到新按摩程式，享受新的按摩手法！

使用了一段時間後，真的很喜歡，我平常幾乎就是在上面待滿30分鐘左右， 在按摩的同時跳出OSIM的APP也不會停止按摩，所以在過程中想要看影片、回覆郵件等等，都完全沒問題 ，而且體積小巧，加上外型設計，能輕鬆融入家裡風格，真的很推薦給家中空間有限，想要入手一張能有全身紓壓同時兼具生活實用功能～沙發小天后Plus就非常適合♥

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