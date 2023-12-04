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吉日起，總鋪師的手路菜，佛跳牆、油飯、麻油雞腿麵線，一個人也能輕鬆品味，下午無休息！！

2023-12-04 20:10:16 小凉 人氣：95
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窩客好文

小凉

發表篇數：1011篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：吉日起《油飯·煲湯‧路菜》
phone04-2299-3608
place台中市北區漢口路三段129號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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吉日起，總鋪師的手路菜，佛跳牆、油飯、麻油雞腿麵線，一個人也能輕鬆品味，下午無休息！！

2023-11-28

古早手路菜是台灣人難以忘懷的美好回憶，往往要吃這些總鋪師的手路菜總是要等辦桌時或是到餐廳才能吃到，現在小凉要來告訴大家一個好消息，就在台中漢口路上開了一家吉日起《油飯·煲湯·手路菜》以台灣傳統美食的總鋪師手路菜為主，且一個人也能輕鬆吃到佛跳牆油飯酸菜豬肚鴨獅子頭各式雞湯唷！！

吉日起位在漢口路三段，鄰近有個收費停車場走過來不用三分鐘，目前提供內用、外帶、Uber eat、foodpanda平台及店家自己外送！！！　

吉日起的外觀要不是門口有擺放菜單，經過還以為是家甜點咖啡館呢，加上門口還有綠意營造出生機盎然的氣息，且這面牆也好好拍~

天花板圓弧形是以辦桌的帆布來做設計的概念，加上文青風格圖片文字點綴，在此內用就好比來一場舒適的辦桌手路菜饗宴~

近期改版的吉日起菜單，以套餐式呈現招牌品項，讓大家的選擇性變得更多! 吉利套餐以湯品6選1為主加上副食有5選1、且將招牌豬是如意油飯及雞享富貴油飯都納入。如意套餐則是以主食4選1加上副食4選1、一樣有油飯的選擇。除了套餐以外還有各式單點品項，店內的湯品還有提供冷凍包唷!! 便當類有7種可以選擇，但便當類目前只提供外帶!!

餐具自取區，亦提供的醬料有台中必加東泉辣椒醬、手工辣醬、醬油、香油、黑醋等～

吉利套餐(主食+副食+時蔬+涼拌小菜)，主食有6選1，我們選了旺的佛跳牆加上副食5選1的豬是如意油飯，如果本身對蝦米會過敏的亦可選雞享富貴油飯(以雞肉跟麻油為主)。

店家將傳統的油飯稍微的改良下，讓油飯可以不那麼的油膩卻保留該有的香氣與口感，且上桌前還在油飯上放上了一片清脆的醃漬蘿蔔來為油飯增添口感。

豬是如意油飯以梅花肉絲、香菇、蝦米等配料與香Q糯米拌勻，入口便可嚐到米粒軟中帶Ｑ、散發著油蔥蝦米香，這簡單鹹香清爽不膩的油飯可是很推唷!

不管是搭配台中特有東泉辣椒醬或是店家祕製的辣醬，都讓味道層次更豐富更美味唷!

旺的佛跳牆，一個人就能輕鬆吃到這手路菜真是太幸福了，且不用在等年節或是親朋好友辦桌時，想吃隨時來吉日起就能點上一盅來享受。

吉日起家的佛跳牆不因為是個人份給料就隨便唷!! 完全是真材實料內有豬腳、軟骨、鳥蛋、鴨肉丸、紅棗、芋頭、栗子、香菇、蒜頭等豐富的食材唷！

以軟骨來取代排骨酥、瘦肉的部分嫩滑又軟嫩、並帶有卡拉卡拉咀嚼的口感，栗子吃起來香甜軟綿，鳥蛋先炸再熬煮、吃起來更有層次，豬腳的軟Q及蒜頭的綿密都相當可口，尤其芋頭入口即化的口感讓人驚艷不已。

湯頭喝起來甘醇鮮美、清爽不油膩呢~

這天搭配套餐的涼拌小菜、時蔬都很不賴，忠於原味加上保留時蔬的脆度呢

麻油雞腿湯麵線，內有手工日曬麵線、米血、雞腿、豆皮等，一上桌我們就被這麻油香給吸引住!

選用手工且較粗的麵線，吃起來不軟爛帶點微Ｑ的口感，加上吸滿麻油湯頭，口感油潤且香氣十足。

以大骨熬製的湯頭相當濃郁、麻油香氣足，喝多也不會覺得膩口! 如果不喜歡吃麵線的朋友也可以在吉利套餐中點選好肉麻油雞湯唷!!

這雞腿真的是超好吃，筷子一碰骨肉就分離的嫩度，肉質柔嫩加上皮薄吃起來相當鮮甜，尤其吸滿了麻油湯汁的精華更是滑嫩不已。

特選有品牌的米血來加入噴香的麻油雞腿湯內，吸飽麻油香的米血，一口咬下爆出湯汁，軟Q軟Q都是好滋味呢！

如意套餐(主食+副食+時蔬+涼拌小菜+麥茶)，我們選了古早味炸肉排+副食白飯。時蔬跟涼拌小菜會隨著當日採買的青菜來做變化唷！麥茶是無糖的喝起來有著醇厚的麥香味～

古早味炸肉排，這肉排可是不小塊，以溫體大里肌肉去醃漬拍打後、再沾薄粉油炸至金黃酥香。

大里肌肉口感較具嚼勁，吃起來較紮實，且重要的是吃起來不油膩，好好吃~~

香酥蘿蔔糕，以傳統蘿蔔糕下去油炸至金黃。

蘿蔔糕外皮酥香內綿密，帶著蘿蔔的甜香，沾上東泉辣椒醬更是提味味道。

現場也有提供不少湯品、油飯等冷凍包。有需要的朋友直接可以購買回家唷！！近期接近年關，不想太忙碌，亦可直接購買回家當年菜也很不賴呢

吉日起也有提供彌月油飯禮盒，內容物除了基本的油飯、大雞腿、雞蛋以外，亦可將雞蛋換成可愛的小顆壽桃唷！有需要的朋友可以直接跟店家聯繫，來個不一樣的彌月油飯禮盒。

吉日起《油飯·煲湯·手路菜》

電話：04-22993608
地址：台中市北區漢口路三段129號
營業時間：11:00~20:00(週日公休)
臉書粉絲頁：吉日起《油飯·煲湯·手路菜

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小凉的美食小天地，走遍台中市區巷弄，喜歡挖掘老店的回憶滋味，也許照片不是最美，也許文字不是最優，但都是我們實實在在的美食心情！也歡迎你推薦你心目中的回憶美食與愛店，讓更多人可以吃到好吃的大餐小吃～～ 邀約來信: sant628@yahoo.com.tw

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