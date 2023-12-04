默爾 pasta pizza(桃園統領店)

03-347-3275

桃園市桃園區中正路61號6樓

週一~週五11:00–15:00;17:00–21:30

週六 11:00–22:00;週日 11:00–21:30

用餐日期:2023/11/4(六)

MORE默爾義大利餐廳是一間起源於台中的義式餐廳，

這天選擇在桃園統領百貨六樓的默爾pasta pizza用餐，

店內裝潢頗有異國情調，用餐空間很寬敞，而且桌距拉很寬！

MORE默爾義大利餐廳的低消每人$250，

6(含)歲以下每人$100，需加10%服務費。

點餐方式也是使用QRCode點餐，

研究了一下菜單，發現默爾沒有太多套餐優惠組合，

主要就加八十元可享有湯品（店員會告知當日湯品）。

自己很喜歡默爾的一個小地方，也是比較少義式餐廳會有的部分，

就是點餐的時候，義大利麵可以選擇麵條的軟硬度，

像我自己比較喜歡偏硬帶勁的麵條口感～然後麵條的種類也可以選喔！

然後喜歡微醺的朋友，餐廳也有提供啤酒及調酒。

這是點主餐會附的麵包，是帶有筋性的歐式麵包，

隨著麵包附上的是羅勒醬，以前比較常吃到的是奶油醬的組合，

MORE選擇用綠色的蘿勒醬來搭配麵包，很特別。

明太子義式香料炸雞 $260+10%

義式香料炸雞，不是走脆皮的路線，

肉質還可以，炸雞重點著重於風味，附的沾醬是明太子醬，

整體來說普通沒有特別推。

奶油培根蕈菇義麵 $330+10%

奶油培根蕈菇義麵，選擇偏硬的細麵條，

不得不說默爾義大利餐廳的義大利麵收汁狀態及麵條都很不錯，

培根逼出的油脂讓麵條更滑順更香，搭配櫛瓜、蕈菇、洋蔥末，

雖然不是什麼很特別的義大利麵品項，但是相當有水準。

羅勒奶油蕈菇松阪豬麵 $370+10%

這是友人選擇的青醬松阪豬義大利麵，

上桌時的第一想法是松阪豬切得實在是有夠豪邁，量也不少！

那不勒斯海鮮烘蛋 $280+10%

那不勒斯是義大利南方最大的城市，其實就是廣為人知的拿坡里，

老實說不是很了解烘蛋的源起，比較常吃到的是西班牙烘蛋，

就默爾的這道那不勒斯海鮮烘蛋，裏頭有花枝、蝦子等海鮮，

可是烘蛋吃起來鹹度不夠，然後不是蓬鬆軟綿的口感，偏厚實，略普。

Bavaria 0.0 IPA 零酒精 $200+10%

友人騎車當日選擇零酒精的這款Bavaria 0.0 IPA，

這支酒是出自荷蘭300年的啤酒廠，

自己非常喜歡IPA，但從沒試過零酒精的IPA，

沒想到Bavaria 0.0 IPA把IPA該有的酒感及啤酒花香氣都完美帶出，

讓我不禁還拿起瓶子確身是不是真的零酒精~

不過，雖然 Bavaria 0.0 IPA 帶有果香，但尾韻還是有些許苦味，

即便是無酒精，若是鮮少喝酒或不嗜苦的朋友不建議點。

另一支啤酒點的是比利時小精靈特級金啤酒，

不得不說很加分的是杯子有冰鎮過，

這支啤酒是帶柑橘調，喝起來蠻清爽的，不過酒精度8%請注意！

／喝酒不開(騎)車，開(騎)車不喝酒／