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[桃園]默爾 pasta pizza(桃園統領店)|私心最推好吃義大利麵，可自由選擇軟硬度及麵條種類有夠讚

2023-12-04 22:03:20 三重菜菜子 人氣：98
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窩客好文

三重菜菜子

發表篇數：384篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：默爾 pasta pizza(桃園統領店）
phone03-3473-275
place桃園市桃園區330中正路61號6樓
作者本次評價：
3.65
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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[桃園]默爾 pasta pizza(桃園統領店)|

 

默爾 pasta pizza(桃園統領店)

03-347-3275

桃園市桃園區中正路616

週一~週五11:00–15:00;17:00–21:30

週六 11:00–22:00;週日 11:00–21:30

 

[桃園]默爾 pasta pizza(桃園統領店)|

[桃園]默爾 pasta pizza(桃園統領店)|

[桃園]默爾 pasta pizza(桃園統領店)|

 

用餐日期:2023/11/4(六)

MORE默爾義大利餐廳是一間起源於台中的義式餐廳，

這天選擇在桃園統領百貨六樓的默爾pasta pizza用餐，

店內裝潢頗有異國情調，用餐空間很寬敞，而且桌距拉很寬！

 

[桃園]默爾 pasta pizza(桃園統領店)|

 

MORE默爾義大利餐廳的低消每人$250

6(含)歲以下每人$100需加10%服務費。

點餐方式也是使用QRCode點餐，

研究了一下菜單，發現默爾沒有太多套餐優惠組合，

主要就加八十元可享有湯品（店員會告知當日湯品）。

自己很喜歡默爾的一個小地方，也是比較少義式餐廳會有的部分，

就是點餐的時候，義大利麵可以選擇麵條的軟硬度

像我自己比較喜歡偏硬帶勁的麵條口感～然後麵條的種類也可以選喔

然後喜歡微醺的朋友，餐廳也有提供啤酒及調酒。

 

[桃園]默爾 pasta pizza(桃園統領店)|

 

這是點主餐會附的麵包，是帶有筋性的歐式麵包，

隨著麵包附上的是羅勒醬，以前比較常吃到的是奶油醬的組合，

MORE選擇用綠色的蘿勒醬來搭配麵包，很特別。

 

明太子義式香料炸雞　$260+10%

[桃園]默爾 pasta pizza(桃園統領店)|

[桃園]默爾 pasta pizza(桃園統領店)|

 

義式香料炸雞，不是走脆皮的路線，

肉質還可以，炸雞重點著重於風味，附的沾醬是明太子醬，

整體來說普通沒有特別推。

 

奶油培根蕈菇義麵　$330+10%

[桃園]默爾 pasta pizza(桃園統領店)|私心最推

[桃園]默爾 pasta pizza(桃園統領店)|私心最推

 

奶油培根蕈菇義麵，選擇偏硬的細麵條，

不得不說默爾義大利餐廳的義大利麵收汁狀態及麵條都很不錯，

培根逼出的油脂讓麵條更滑順更香，搭配櫛瓜、蕈菇、洋蔥末，

雖然不是什麼很特別的義大利麵品項，但是相當有水準。

 

羅勒奶油蕈菇松阪豬麵　$370+10%

[桃園]默爾 pasta pizza(桃園統領店)|私心最推

[桃園]默爾 pasta pizza(桃園統領店)|私心最推

 

這是友人選擇的青醬松阪豬義大利麵，

上桌時的第一想法是松阪豬切得實在是有夠豪邁，量也不少

 

那不勒斯海鮮烘蛋 $280+10%

[桃園]默爾 pasta pizza(桃園統領店)|私心最推

 

那不勒斯是義大利南方最大的城市，其實就是廣為人知的拿坡里，

老實說不是很了解烘蛋的源起，比較常吃到的是西班牙烘蛋，

就默爾的這道那不勒斯海鮮烘蛋，裏頭有花枝、蝦子等海鮮，

可是烘蛋吃起來鹹度不夠，然後不是蓬鬆軟綿的口感，偏厚實，略普。

 

Bavaria 0.0 IPA 零酒精 $200+10%

[桃園]默爾 pasta pizza(桃園統領店)|私心最推

 

友人騎車當日選擇零酒精的這款Bavaria 0.0 IPA

這支酒是出自荷蘭300年的啤酒廠，

自己非常喜歡IPA但從沒試過零酒精的IPA

沒想到Bavaria 0.0 IPAIPA該有的酒感及啤酒花香氣都完美帶出，

讓我不禁還拿起瓶子確身是不是真的零酒精~

不過，雖然Bavaria 0.0 IPA帶有果香，但尾韻還是有些許苦味，

即便是無酒精，若是鮮少喝酒或不嗜苦的朋友不建議點。

 

[桃園]默爾 pasta pizza(桃園統領店)|私心最推

 

另一支啤酒點的是比利時小精靈特級金啤酒

不得不說很加分的是杯子有冰鎮過，

這支啤酒是帶柑橘調，喝起來蠻清爽的，不過酒精度8%請注意！

喝酒不開(騎)車，開(騎)車不喝酒

 

文章標籤

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我是三重菜菜子， 很開心能在窩客島和各位美食愛好者一起分享交流～ 這是我的部落格－菜菜子的美食手札
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