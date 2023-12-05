這次來推薦一家在台北新店超人排隊氣名店「安妞韓國烤肉食堂」原來有在新竹開店，跟著我們一起來吃看看吧！

安妞韓國烤肉食堂位在科學園區工業東二路1號科技生活館1樓裡頭（若不是搭車可能還不知道這裡有烤肉店😑），聽聞是正宗韓味重現,原汁原味韓國烤肉，其中最受歡迎的就是烤五花肉跟嫩肩煎牛小排及湯品。

裡頭位置大概可容納90個人，分四人及6~8人的座位，也有一個包廂聚餐蠻適合來這裡，光線也很明亮夜晚又有不同的氛圍在，平日人潮也不算少而五、六日必須先訂位不然要在外頭等一陣子才能吃到烤肉。

來看菜單：

小菜、生菜及醬料自助拿取，韓式味增醬、麻油鹽比較簡單的調料。

醃洋蔥、蘿蔔及泡菜還有麻油豆芽菜，生菜是用桌上的籃子裝。

我們點了牛豬拼盤及牛五花還有雪花牛跟一品料理及鍋，這裡還可以請服務人員代烤就等著吃吧！

烤鍋還附白醬起司跟蛋汁，當起司冒泡就可以開始烤肉，蛋液熟後淋上起白醬起司美味更升級，我們請專業的服務人員烤🤣等吃就好了。

安妞的五花肉厚薄適中，烤的外表金黃酥脆肉仍保有Q度跟肉汁，吃起來一點也不油膩，烤盤邊凹槽的起司跟蛋一起享用超美味。

豬五花油脂豐富肉質更是軟嫩多汁，烤到金黃微焦脆帶點焦香味蠻好吃的，蘸點麻油鹽或是單吃就蠻不錯了。

包著生菜蘸點醬一口吃太過癮了！

嫩煎牛小排這看上去肉質挺不錯的，是去骨的牛小排服務人員會將肉和筋剪開分開烤。

蛋液反面過30秒就可舀來吃，淋上白醬起司蛋很滑嫩牽絲感超好吃。

嫩肩牛肉質很軟嫩帶肉汁很還有嚼勁，而筋吃起來焦脆香Q。

海鮮煎餅：

帶點厚度外酥內軟有點麵糊感，裡頭蝦蠻多的餡料還不少但個人不是太愛這口感。

🐔韓式炸雞（原味、韓式辣味、BBQ）

一上桌色香味俱全顏色很紅，吃起來不會太辣微甜雞肉不柴細嫩帶汁，但味道有點跟一般吃到的不太一樣也是好吃的啦！

🐔一隻雞：

店家每隔兩天新鮮雞骨熬煮成濃郁乳白色的湯，沒有過多的食材簡單的料底湯喝起來特別有味道，也可以另外加點配料，肉吃起來還行這麼冷的天氣不用期待別人的溫暖，來喝碗雞湯實際點。

👩‍🍳安東燉雞：

切塊雞肉與馬鈴薯還有些許配料一起燉煮稍有辣度，味道濃郁粉絲吸飽辣味醬汁超級開胃還很下飯。

👉辣牛肉湯雖辣口味不會太重，料也不少喝口湯很醒酒，熱熱的喝還行。 👉辣牛肉湯雖辣口味不會太重，料也不少喝口湯很醒酒，熱熱的喝還行。

用餐心得：

整體餐廳氛圍不錯服務也算ok，價錢是中上烤肉真的是大推鍋也算是優質的，會再次到訪的餐廳這裡用餐90分鐘，小菜盡量不浪費剩太多會收取每樣$100元食材費喔！

👉店家資訊：

👉安妞韓國烤肉食堂竹科店

👉週一到週四商業午餐供應

👉新竹市東區工業東二路1號科技生活館1樓

營業時間：

11:30-13:30 17:30-20:30

電話訂位:03 577 1166