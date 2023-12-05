在女兒和兒子小的時候，我們最常帶他們去逛的夜市，大概就屬板橋的湳雅夜市。除了這的銅板美食不少，且離我們家住的新莊又相對近外，另一原因是，還有許多小朋友可以玩的攤位。像是套圈圈、打彈珠...等，以及有聲光效果的童玩遊戲機台。
隨著子女長大，加上前幾年的疫情，我們大概已有好幾年，未曾再造訪湳雅夜市。前兩週，阿發在20多年前，曾被外派到新加坡工作幾個月，有位至今已近20年沒碰過面的當地老同事，來台洽公一週。他也順道帶了老婆和小女兒過來玩，並約我和老婆，於平日晚間見面敘舊。
我本要跟他約在板橋的某餐廳，結果他們說比較想逛夜市，又說在20年多前，他們第一次來台時，我和老婆曾帶他們去逛士林夜市，讓他們留下難忘的回憶。
我考量到他們，已探訪過台北市的幾處著名觀光夜市，加上還有就讀國小的小女兒一起來，於是我心想，那就帶他們來逛湳雅夜市，應該是再適合也不過了~
前老同事造訪後說，他女兒在新加坡，沒玩過我們這夜市的套圈圈...等童玩遊戲機台，看她玩的頗開心。我心想，還好我挑對了地方。
當然，我們也帶他們吃了幾攤，夜市裡代表的人氣名攤。其中這攤，是最讓他們一家三口都稱讚，都覺得超好吃，也是我們一家都超愛的「騎士現炸起士捲」～
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▲攤外觀
「騎士現炸起士捲」曾被報紙推薦過，
是湳雅夜市非吃不可的排隊銅板美食，
也曾被電視節目〝食尚玩家〞與〝旅行應援團〞所介紹。
多年造訪湳雅夜市，
這次前往，
發現夜市裡很多攤位都變了，
不少是已消失，
也有許多新面孔。
這攤原本位在夜市的尾段，
去的時候沒看到，
我心想不會不在了吧！
上網查了一下，
才發現它已搬到夜市的中段區域，
人氣依舊強強滾！
▲價目表
攤家就只賣現炸起司捲，
在夜市裡一賣就20多年。
口味選擇有，
重口味&清淡兩大分類。
重口味︰醬爆牛肉、蔥花雞肉、煙燻培根、香辣豬肉
清淡︰香濃原味、奶香玉米、深海鮪魚、鳳梨火腿
另還有〝龍蝦鮑魚〞及〝煉奶糖霜〞，
兩種特別的選擇。
共十種口味，
都是一捲35元的銅板價。
▲炸好的起司捲放到桌面上，
準備切塊。
老闆一切下去，
就聽到炸起司捲發出卡滋的酥脆聲響，
裝盒後擠上美乃滋，
再加上生菜絲、柴魚片...等。
▲湳雅夜市必吃銅板美食到手
外觀金黃酥香的起司捲，
上頭擠上些沙拉醬，
再放上一把生菜絲，最後灑上些柴魚片、海苔、芝麻…等，
看起來就很邪惡可口誘人～；
▲炸起司捲上，放了滿滿的生菜與柴魚片
如果不要美乃滋、生菜或柴魚片，
可跟老闆說。
雖然我覺得，
沒加也很好吃，
但加了才更加邪惡誘人！
▲香濃原味的牽絲牽很長
拿起其中一段起司捲，
酥香的表皮下，
真是爆滿的起司餡，
且溢出濃郁的起司香…；
一就口，
表皮不僅酥香且帶脆，
和沙拉滑溜的口感成了美妙組合，
再咀嚼幾下，
則是滿口充滿著濃郁的起司香。
▲三種口味
由左至右分別是：香辣豬肉、龍蝦鮑魚、香濃原味
▲留影
約二十年前，
當我們第一次吃過『騎士捲』後，
不只我家的老婆和女兒愛，
連我也愛。（還包含了後來的兒子）
往後，
只要我們有造訪湳雅夜市時，
它就成了幾乎必買的選項。
這回等待的時候，
老闆說對我們有點印象，
還說很久沒來了吧！
我笑回：「是啊！大概也4年了吧。這次來，看到不少攤家都不見了，在夜市尾段沒看到你，還想說不會連你這麼好吃的，都會不見了吧？」
老闆：「就也大概四年前，房東說要收回去自己賣吃的，我就搬來這了！不過這裡就沒座位了。」
我：「你也很厲害，這次疫情很多攤都收掉了，你只賣炸起司捲，竟能在這競爭非常激烈的夜市，屹立不搖20年！不過我也不能這樣說，你的炸起司捲，真的超好吃，我在其他夜市也沒看到有一樣的。」
我又接著說：「我等等拍幾張傳給女兒看，這是她小時候超愛的回憶，她去台南讀書工作也五年了，也好多年沒吃到這，讓她流口水。哈～」
老闆：「有時真的很感動，看到你們這種老顧客，自己吃，然後有了小孩又帶來吃，現在連小孩都長這麼大了。過不久，搞不好換他們帶小孩來吃，吃到第三代...」
我：「你只要繼續賣，那是一定的。不過，我一直跟我女兒說，我不想太早當阿公！哈～」
老闆大笑回：「我一樣也是不想太早當阿公～」
▲名片
【營業時間】17：30～01：00
【地 址】新北市板橋區南雅東路22_1前號
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