2023最新 桃園麵包店推薦》M Pain – 主打健康的酸種麵包與法國傳統長棍、更有常見的法式可頌與甜甜圈等麵包專賣店

【桃園麵包店 M Pain】初訪心得

今天要來推薦的桃園麵包店M Pain位於桃園藝文廣場附近，當時是因為聚餐把車停在藝文廣場地下停車場，走路前往用餐地點的時候路過看到的。多種酸種麵包與法式傳統長棍從乾淨的玻璃窗看進去有點厲害，黑底白字的Logo設計更是吸引了我的興趣，從外面窗戶往裡看，麵包看起來非常厲害，就順路進去看了一下。

一進門，映入眼簾的就是他們的新品簡介，以紅綠色做搭配的包裝感覺就是針對聖誕節所設計的，很有節慶 氛圍。看了一下，M pain主打的可以分為兩類，『酸種麵包』與『長棍』。當然他也是有其他如可頌等麵包，但大多數都是這兩種，就讓我主要想買酸種與長棍來吃吃看。

酸種麵包的特色主要是Q彈有嚼勁，而 M pain的酸種吃起來更是如此。我買的味噌裸麥酸種，口感上嚼進十足之餘卻不會過乾；長棍則是吃起來很道地的法國長棍，外皮較硬但香氣十足。

看了一下M pain的價格，酸種與長棍大概都落在100左右，以CP值來說還算不錯。如果下次有再經過桃園藝文廣場，不妨來吃吃看M pain的特色酸種麵包。

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【桃園麵包店 M Pain】麵包店環境簡介

M Pain 藝文店的設計非常文青，是用黑色與木質調作為主軸做設計。

木質調和麵包出爐後那種金黃酥脆的顏色是相似的顏色，光用看的都讓食慾大增。

【桃園麵包店 M Pain】麵包評價與開箱

由於當天現場除了我之外還有其他客人且現場也沒有地方可以讓我好好拍攝，我最後是選擇外帶回去好好拍攝。蠻貼心的是，店員除了介紹麵包特色之外，也會提供麵包冷凍(冷藏)保存與回溫食用方式等。通常麵包帶回家需要再次回溫，如果不會操作的話勢必會大大增加客人的負評機率。在餐點評價的最後，理智派也整理了如果你要外帶麵包的保存與回溫手法和注意事項。

。蜂蜜檸檬。

蜂蜜檸檬乍聽之下很像某款飲料，但其實也是M Pain熱門排行榜中居高不下的產品之一。店員介紹的說，麵粉是特別使用法國的麵粉，風味上則是融入了糖漬檸檬與蜂蜜等作點綴。不同於飲料，M Pain的蜂蜜檸檬麵包吃起來香氣感十足，麵包體扎實不乾，超級適合搭配水果茶享用。

。法國傳統長棍。

既然稱作法國傳統長棍，使用的麵粉當然也是法國的麵粉。相較於酵母的味道，法式傳統長棍是麵粉香氣較足，而 M Pain的法國傳統長棍也是承襲這樣的作法。相較於其他長棍，如果你本身喜歡的是麥味香氣較足的話，建議可以選擇這款。

。甜甜圈。

甜甜圈是我個人私心大愛，無論在哪一家麵包店，只要看到有傳統的撒糖甜甜圈，我一定會立刻買上一個。甜甜圈吃起來甜而不膩，嘴巴也不會有過於油膩的奶油感。個人覺得我再次回來依然會買上一個甜甜圈XD。

。味噌裸麥酸種。

雖然名為味噌裸麥酸種，整體味道上是裸麥味道較為突出。口感上維持一貫酸種麵包的特色，Q彈有嚼勁，外皮則是烤的酥脆。由於是無添加糖與油等，吃起來非常清爽。而額外添加的味噌，更是含有蛋白質、鋅與維他命等。這款我是買來當早餐XD，真的太合適了。

。潘娜朵尼。

（此為節慶限定預購款，預購時間11/17～12/22）

潘那朵尼是M Pain針對聖誕節推出的新品，而名稱更是來自義大利聖誕節慶麵包同名款。原物料使用義大利進口的麵粉與果乾，製作出最道地的傳統義大利聖誕節麵包口感。如果因為忙碌而無法在聖誕節前往義大利，不妨就來個潘娜朵尼過過癮。

。麵包的保存與回溫手法和注意事項。

。保存：

常溫可保存 2 天，冷凍可保存 2 週

。回溫：

麵包從冷凍取出直接加熱

。烤箱回溫：

烤箱請先預熱至 180 度 麵包表面先噴一些水 烘烤 3-5 分鐘至中心已熱狀態

。電鍋回溫：

乾蒸不需加水，直接按下開關即可 加熱至開關彈起，並且麵包中心已熱狀態

【桃園麵包店 M Pain】店家資訊

名稱：M Pain 桃園藝文店

時間：12:00-18:30 (週三公休)

電話：03-3463136

地點：330桃園市桃園區新埔七街173巷8號

【桃園麵包店 M Pain】地理位置 / 怎麼去

如同之前提到，M Pain位於桃園藝文廣場附近，理智派這邊提供兩種方式給大家參考：

。大眾交通：大眾交通的朋友可以使用火車前往『桃園火車站』，轉乘公車於尊爵飯店或桃園藝文廣場周邊即可抵達。

。自行開車：開車的朋友可以使用國道一號，於桃17鄉道下交流道，往中正路方向行駛約莫5分鐘即可抵達。

【桃園麵包店 M Pain】停車位置

停車位置的話，理智派直接首推我停的桃園藝文廣場，遮風避雨之虞，也非常乾淨。

【桃園麵包店 M Pain】價位 I 價目表 I 菜單一覽

整體價位上，酸種麵包大約在120左右；傳統長棍則是110左右。除此之外，像是蜂蜜檸檬和甜甜圈等比較常見的麵包，則是落在30-50中間。