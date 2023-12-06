北投美食推薦這家張吳記什錦麵，張吳記什錦麵是以平價大份量出了名，尤其是號稱全台最大的什錦麵，光是油麵就有5台斤，10人吃飽絕對沒有問題，我們觀望了很久一直沒有機會來挑戰，後來終於找了九個人來挑戰巨無霸什錦麵！究竟成功了沒？繼續看下去吧！

張吳記什錦麵｜交通方式＆停車資訊

張吳記什錦麵有兩家分店，一家是我們今天來的台北北投本店跟八里旗艦店，張吳記什錦麵總店位在大業路巷弄內，從捷運奇岩站出口出來，走路大概3分鐘左右即可抵達，開車的朋友要繞一下找停車位，這裡不好停車

張吳記什錦麵本店的生意超好，假日絕對是要排隊的，平日也很容易客滿，先拿號碼牌等叫號，店裡還先掛上道歉啟事，因為人手不足，所以出餐慢還請見諒，趕時間就不要來吃了

張吳記什錦麵｜用餐環境

張吳記什錦麵的用餐環境是那種很古樸的中式鄉村風，店裡擺了很多懷舊的古董，牆壁上有很多紅色菜單，店內一角擺了大碗公什錦麵的價位跟容器參考，最大的才739元真的有夠便宜的，然後基本上一開門就差不多客滿，想吃請早點來

老櫥櫃裡有餐具跟醬料自己拿，旁邊還有熱茶無限量供應，一旁的桌子還有販售蘿蔔糕、臘腸、XO醬之類的自製商品

牆壁上有巨碗什錦麵的介紹，十個人吃到撐～！

張吳記什錦麵｜菜單

張吳記什錦麵的菜單，料理還蠻多種的，超大什錦麵沒有在菜單上，直接跟老闆娘點就可以了，這裡什錦麵除了還有很多手路菜，但說真的，如果點了最大的大碗公什錦麵，點其他菜應該是吃不完，原本朋友還想點雞湯，直接被老闆娘勸退

張吳記什錦麵｜巨碗什錦麵

巨碗什錦麵，麵都是現點現煮，點什錦麵要稍微等一下，麵要上桌時老闆還會叫大家先把桌上的東西移開，才會把麵端過來，看到老闆把麵端過來真的有夠扯的，根本就是抱一個魚缸還是花盆之類的

什錦麵比例尺來一下，真的爆幹誇張的大，之前看大胃王小慧2個人來20幾分鐘就吃完了，現場看才體會到，小慧真的超級猛，這份量凡人應該沒辦法吃完

什錦麵裡面配料也是無敵多，豬肝、蝦子、蛤蜊、丸子、豬皮、魚板、雞胗等，還有一大堆蔬菜，巨無霸碗公直徑有41公分，光是油麵就有5台斤，總重量有14公斤！麵量實在太多了，所以直接配一根大湯勺跟夾子給大家分裝

分食的小碗就是一般的吃飯碗，對比真的有夠小的，吃飯碗其實不太好裝麵，油麵偏軟帶點微微鹼味，就是很傳統的家常什錦麵，湯頭蠻輕甜的，但吃多了感覺味道偏淡，可以去拿辣椒跟胡椒來增味

九個人吃了一小時，還是吃不完….真的太多了，真的佩服那些吃完的大胃王！

張吳記什錦麵｜手路菜

紅糟鰻，這是上什錦麵之前點的，如果知道吃不完就不會點了XD，紅糟鰻魚肉蠻紮實，帶有淡淡的鹹香，但就是刺多

宮保豬肝，聞起來下很香，豬肝吃起來很嫩，但很油，連帶蔬菜也是很油膩感，不推

炸雞捲，腐皮去包覆內餡後再下油鍋去炸，外層吃起來很香，內餡口感也很豐富，趁熱吃，軟掉就不好吃了

以前有在麵店工作過，一斤油麵大概3個人吃，五斤可以給15個人吃，所以基本上巨碗份量10個正常人應該是吃不完的，味道也算還行，清爽不油膩，很耐吃，有信心吃完的朋友歡迎來挑戰張吳記什錦麵！

張吳記什錦麵-北投店

地址：台北市北投區大業路280巷35弄2號

電話：02 2892 2207

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00（週二公休）

店家/景點資訊

店家名稱：張吳記什錦麵-北投店

所在地址：臺灣台北市北投區大業路280巷35弄2號

營業時間：日 一 三 四 五 六 11:00-21:00

店家電話：02 2892 2207

評價：★★★★★

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