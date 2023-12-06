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草根豐味綠豆沙牛乳專門店｜冬季限定大甲芋頭季新品登場，重量級半杯芋泥喝完超級飽！ - 肉依小姐吃什麼

2023-12-06 10:24:00 肉依小姐吃什麼 人氣：286
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窩客好文

肉依小姐吃什麼

發表篇數：569篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 北區

造訪商家：草根豐味
place台中市北區太平路63巷1號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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2023.12.06

草根豐味綠豆沙牛乳專門店｜冬季限定大甲芋頭季新品登場，重量級半杯芋泥喝完超級飽！

 
 
 
 
 
 

芋頭控們千萬別錯過這篇，每次逛一中街必喝的草根豐味綠豆沙牛乳專門店，推出每年冬季最期待的芋頭系列啦，嚴選在地大甲檳榔心品種芋頭，蒸煮後手工打製成綿密的芋泥，份量更是直接給了整整半杯足，每一口都可以感受到濃郁的芋香爆擊!

環境分享

草根豐味綠豆沙牛乳專門店在全台共有多家分店，這次來到生意很好的台中一中店，深綠色的招牌如同主打綠豆沙的顏色，外觀裝潢充滿文青的質感，地點就位於熱鬧的一中商圈附近，鄰近中友百貨和台中公園附近。

草根豐味綠豆沙牛乳專門店的芋頭系列的製作過程很費工，將大甲檳榔心品種芋頭先蒸煮鬆軟，再以手工打製成細緻的芋泥，花費了大量的時間和人力。

草根豐味綠豆沙牛乳專門店提供鮮乳和牛乳的選擇，牛乳喝起來奶香味明顯，鮮乳選用高品質的雲林小農崙背鮮乳，是清爽順口的風味，大家可以依照喜歡的類型挑選!

菜單

  • 加珍珠/粉角 加料+5元
  • 甜度固定

飲品介紹

芋泥鮮奶(L) 💰75元 芋泥西米露 (L) 💰75元
▼芋頭季兩款的料都誠意滿滿，直接給了將近半杯的重量級分量，使用大甲檳榔心芋頭煮成的芋泥製作，口感香濃滑順，可以吃到明顯的芋頭顆粒，搭配小農崙背鮮奶更加順口耐喝，重點是甜度不會很高。

咀嚼控們還可以加西米露，咬起來QQ彈彈的層次好過癮，可以作成冷熱飲皆可，私心推薦熱熱喝味道更濃郁更讚!

綠豆沙牛乳(L) 💰50元 珍珠綠豆沙牛乳 (L) 💰50元
這家的綠豆沙是我心中第一名，質地打得很細很綿密，入口能感受到十足的綠豆香氣，甜度大約是微糖程度，而且完全不會有一點的渣感，伴隨著清爽的鮮奶更帶出濃郁度，吸著吸著不知不覺就會喝光光!

個人覺得它們家的珍珠也很好吃，吃起來軟Q好咬口感滿分，喜歡咬咬的話也可以升級加料!

紅茶鮮乳

除了冰沙類也有不少冬季茶類選項，紅茶鮮乳以古早味紅茶結合乳香濃郁的牛乳，在冬天格外讓人暖心暖胃!

飲用心得

近期喝到最喜歡的芋頭手搖就是這家，擁有高人氣的草根豐味綠豆沙牛乳專門店，不只用料相當很真材實料，喝起來的味道也很有水準，珍珠和西米露的口感更是讓我超愛，同時滿足芋泥控和咀嚼控的喜好，今年冬天必喝的手搖就是它!

店家資訊

草根豐味綠豆沙牛乳專門店 一中支店

粉絲團 : 草根豐味綠豆沙牛乳專門店一中支店 FB  草根豐味綠豆沙牛乳專門店一中支店 IG

電話：04-2225-8966

地址：台中市北區太平路63巷1號

營業時間：12:00-22:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

 



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肉依小姐吃什麼

發表篇數：569篇

我是肉依，吃到好吃的東西，心情就會好整天☺️ 喜歡到處走訪吃透透，用文字紀錄美食的溫度。感謝正在閱讀文章的你，讓我們一起用食物認識全世界吧! 合作邀約歡迎來信:annie19951231@gmail.com

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