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聖誕節交換禮物500元以下可以買這些！可愛生活居家小物

2023-12-06 13:56:15 愛麗森 人氣：120
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窩客好文

愛麗森

發表篇數：107篇

文章類別：生活-居家雜貨

叮叮噹！進入12月份最讓人期待的就是聖誕節交換禮物了！今天來跟大家分享小預算500元就能買到的可愛生活小物！超實用又可愛，還很有創意喔！你還在煩惱交換禮物不知道該準備什麼嗎？趕快來看這份清單吧！

適合職場的交換禮物

職場交換禮物寧可收到的實用系安全牌禮物，前三名一定有馬克杯(笑)！ 今天分享給你們這個，是大人小孩都會秒融化的吸管杯，立體小兔小熊造型，304不鏽鋼，有把手可提，按鍵彈開設計也可直接轉開杯口，大口徑好裝水。

粉嫩色系擺在辦公桌就很療癒阿！有小孩的同事還能帶回去收買小朋友，免準備聖誕禮物了，哈哈！

可愛小熊小兔吸管杯這裡買

中午出門用餐一定會用到的零錢包，也是很適合職場交換禮物的選擇，而且很小很好攜帶，抽到這禮物的人也會感謝你不佔空間(笑)

復古小精靈造型，有很多繽紛色，而且材質還是真皮的喔！有附鑰匙圈跟掛鉤，鉤在包包內就不怕出門撈錢包撈半天了。

小精靈超萌卡通造型可愛零錢包這裡買

你身邊一定有喜歡大象的同事吧！大象這款無害系動物造型，可以說是超平易近人，拚色設計繽紛討喜，材質也是真皮的喔！大人拿出門也是很有質感的！

小象造型真皮零錢包這裡買

適合少女閨蜜的交換禮物

這個冬天你一定不能沒有潮流指標單品毛毛包！是不是~少女們！應景的綠色，特別適合聖誕節主題交換禮物，準備這個去參加閨蜜的交換禮物，應該會獲得一片讚賞吧！

毛怪造型包包這裡買

不僅可以手提，也有附揹帶可以肩揹兩用，不僅外型可愛也很實用呢！

毛怪造型包包這裡買

女孩出門打卡拍照的最佳道具！工具人不想幫女友拿包包就買這個送她吧！

毛怪造型包包這裡買

適合好友家人的交換禮物

居家用品也是一個實用系聖誕節交換禮物的好選擇！超萌公仔造型的伴睡燈，即使不開燈的時候也是房間的顏值擔當喔！擺在角落就好好看阿！

伴睡燈系列這裡買

打開燈後又成為氣氛大王！瞬間讓房間浪漫溫馨了起來，還可以定時關閉喔！

溫馨的光線陪伴你的居家時光，我覺得這個聖誕禮物應該是每個人收到都不會轉送出去的(笑)

伴睡燈系列這裡買

伴睡燈系列這裡買

最熱門的就是下圖這個烤麵包機的款式，可以調節燈光強弱就像真的在烤麵包一樣，創意又可愛的設計，太療癒！

更多聖誕節交換禮物清單 https://allisonbeautyclass.com/merry-christmas/
 【CUTE創藝空間 | 可愛販賣所 】官方LINE官方IG官方FB
 

 




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我是百變風格愛麗森，喜歡分享旅遊美食與好物開箱 部落格：愛麗森的變身教室 個人網站：https://allisonbeautyclass.com/ YT頻道：愛麗森的變身教室http://www.youtube.com/c/AllisonBeautyClass8 IG：@allisonbeautyclass (愛麗森|美妝穿搭旅遊美食) 合作信箱：niou0808@gmail.com
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