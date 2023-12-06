「乾隆坊 港式飲茶」位於捷運大坪林站步程 3 分鐘的巷子內，在地深耕超過 30 年，雖因疫情肆虐曾一度休業，但「真金不怕紅爐火，酒香不怕巷子深」，今年 4/30 重新裝潢後再度開幕，在舊雨新知奔相走告之下，很快就恢復榮景，即使是平日的中午，仍然高朋滿座，生意鼎盛。

生意好當然不是靠裝潢，廚房能端出一道道膾炙人口的佳餚，才是招徠顧客的主因。雖然餐廳的名稱是「乾隆坊 港式飲茶」，事實上餐廳內的菜色、點心，加一加超過一百樣，除了主要的江浙名菜、廣式點心外，也有川菜、湘菜...等等菜系。可以這麼說，只要你來到「乾隆坊」吃飯，不管男女老幼，應該都點得到你喜歡的菜色；不管大宴賓客或是小聚品茶，應該都能讓你心滿意足。

同時，「乾隆坊」為了回饋廣大的忠實粉絲，每個月都會推出壽星優惠活動，並且在官方 FB 粉絲團中公告周知。《12月壽星優惠活動》已經出爐，只要是 12 月份壽星，平日 4 人以上同行內用，即贈送『蜂蜜檸檬水』一壺；若是當日壽星，還會加碼贈送『泰式海鮮卷』。如果你剛好是 12 月份的壽星，千萬不要錯過這個好康，火速拿起手機訂位吧！

重新裝潢後的「乾隆坊」，門面非常大氣新穎，穩重巨大的石板浮雕店招，更能彰顯非凡氣勢。

挑高時髦的餐廳空間，氣派寬敞，璀璨的燈光照耀下，典雅的裝潢熠熠生輝，在空氣中不停流潟的輕音樂襯托下，盡顯風華；質感滿滿的氛圍，讓我感覺更像是來吃高級的英式下午茶，而非傳統的港式飲茶。

餐廳內座席的規劃有度，4 人方桌、6 人圓桌都做了適度的分區，看起來井然有序。

4 人方桌最適合好友相揪，一起來喝個港式午茶、聊聊天。造訪當天，就有許多結伴同行的客人，看他們和服務生的熱絡互動，就知道是熟門熟路的老顧客。

圓桌有 6 人座，也有 10 人座。合理推測，一般會訂大圓桌的朋友，有很大的機率是宴請客人，所以鋪上紅布桌巾，讓主人有面子，也增添喜氣。每張桌上的碗盤筷匙，都擺得整整齊齊，已經有人訂位的桌上，還會先放上兩碟小菜，讓先來者可以邊等邊吃。小菜一碟 80 元，精緻美味，但有哪些樣式？菜單上似乎沒寫，若有需要，請直接詢問服務生。

餐廳另設有兩間 10 人座包廂，在裡面用餐、聊天更自在，注重隱私的朋友可以多加利用。不過，僧多粥少，想訂到有需要的朋友，可能得盡早預約才行。

我們先來看看常備菜單吧！要注意，這裡一般菜色的量大約是 4 人份，若是多人聚餐，同道菜可以多點幾份比較夠吃。

港式點心的量更好抓，基本上港點的習慣大概都是 3 個一份，不過也有例外，好在看圖片就能一目了然。飲料的選擇也很多，果汁、咖啡、酒類都有，任君選擇。

這張菜單是餐廳特別推薦的菜色，分門別類，清清楚楚。基本上，如果是 4 人聚餐，建議可以每類挑個一、兩道，組合起來就是非常豐盛的大餐了。

說到菜單，就不得不提餐廳的張經理。一個餐廳的成功，菜餚的出色是絕對必要之外，服務的態度能否深得人心，更是重中之重。這方面，張經理做了最佳示範，不但態度殷切，笑臉迎人，而且對自家的菜色如數家珍。經由他詳細的介紹，和恰到好處的建議，我們才能輕鬆地在茫茫＂菜＂海之中，找到最適合我們口味的菜色。

到港式飲茶餐廳用餐，點壺茶是基本，因為港點多油，茶有消脂解膩的作用。「乾隆坊」提供四種茶，分別是＂香片、烏龍、菊普、普洱＂，茶資以人頭計，每人 35 元。我們選擇味道溫和的香片，品質相當不錯，茶色橙黃，微甜的茉莉花香味，滋味純和不苦澀。

鴛鴦凍奶是港式茶餐廳的經典飲料，我們也點了一杯來品嚐。咖啡的香味和奶茶茶味都很醇厚，入口微苦，入喉留甘；最特別的是杯頂的泡沫，能封住茶香，讓茶香可以完全釋放出來，難怪從第一口到最後一口的滋味，都一樣迷人。



酸菜水煮魚，$ 880 元。

選用高級的山泉鱸魚為主食材，箭筍、百頁為副食材，搭配魚骨、雞豬骨及 4 種酸菜熬成的高湯，再加入雞心椒、青花椒、菊花瓣、青蔥一起燉煮而成。

山泉活鱸魚以天然湧泉野生放養，肉質的結實鮮美，是一般養殖鱸魚難以望其項背的，吃過就回不去了。更讚的是廚師超貼心，料理前就將鱸魚去骨，只取魚肉，這對於喜歡吃魚，卻懶得挑刺的朋友來說，真是一大福音。湯的部分也不容小覷，喝起來酸香開胃，鮮美異常！雞心椒的辣比我想像中來得輕，以我平常只能吃小辣的人來說，在可以接受的範圍內；青花椒的麻，相形之下，反而感覺更加突出。這碗湯有魔力，辣的開胃、麻得過癮，又有菊花的清香和青蔥的鮮味，層層堆疊出豐富多元的口感，絕對會讓你一面猛搧舌頭，卻又一口又一口喝到欲罷不能！

百頁的美味也值得一提，這裡的百頁口感很特殊，孔隙比較小，吸進去的湯汁，夾取的時候不容易流出來，所以咬下去的時候，爆汁的現象特別明顯，味道也更濃郁，讓老婆一吃就豎起大姆指，讚不絕口。

鮮蝦果蔬沙拉，$ 320 元。

在港式飲茶吃到沙拉？感覺很神奇！更神奇的是這碗沙拉，還出乎意料外的好吃！鮮蝦、蟹肉棒、小番茄、核桃、蔓越莓、山藥、奇異果、小黃瓜、生菜，料多味美，生津開胃，酸甜兼具，在我吃過的沙拉中，絕對可以名列前茅。

生菜蝦鬆，$ 420 元。

生菜蝦鬆是傳統湘菜，嚴選 15-20 公分的大草蝦，開背去泥腸後炒熟，再剁成小丁；搭配的除了荸薺，還有炸過的薄脆餅，而不是一般餐廳慣用的油條。

我很喜歡吃生菜蝦鬆，卻是第一次吃到正宗的薄脆餅。比起油條，薄脆餅比較不油，搭配生菜蝦鬆一起吃，可以帶出蝦子的鮮甜味；再加上爽脆的荸薺，原來生菜蝦鬆也可以這麼清爽好吃！

荔茸香酥鴨，$ 380 元。

荔茸香酥鴨是廣東名菜，也是功夫菜，「荔茸」是廣東話「芋頭」的意思。這道菜製作過程非常繁瑣，卻美味異常，是宴客過節必吃的大菜。

「乾隆坊」的廚師很厲害，這道「荔茸香酥鴨」深得＂酥、綿、嫩、香"的箇中滋味，絕對是頂級佳作。上層是薄得像蟬翼般的酥油，第二層是口感綿密的芋泥，第三層是嫩到不行的鴨肉，底層則是炸到金黃，香得不得了的鴨皮。張大你的嘴巴，一口一塊，細細咀嚼，讓＂酥、綿、嫩、香＂在你的舌間翻滾吧，這將會是你的味蕾一次難忘的享受。喜歡重口味的朋友，也可以搭配餐廳自製的蒜蓉醬一起食用，滋味更豐富。

薑絲小捲，$ 360 元。

選用澎湖新鮮小捲，以紅燒的方式煨煮，再加入大量的薑絲，來提升小捲的鮮甜度。

澎湖的新鮮小捲特別肥厚鮮甜，搭配薑絲非常對味，可以把小卷的鮮甜味完全帶出來。咬一口小捲，再夾一點薑絲放入口中，一起咀嚼，越嚼越香，鮮美甘甜的海洋滋味在口中綻放，幸福得不得了！

XO 醬炒蘿蔔糕，$ 250 元。

「乾隆坊」的蘿蔔糕是港式蘿蔔糕，和台式蘿蔔糕最大的不同，在於製作過程中，除了蘿蔔絲以外，還加入臘肉、臘腸。師傅每天現做，隔天再賣；之所以要隔天再賣的原因是，剛蒸好的蘿蔔糕太過軟嫩，放入冰箱冷藏定型，隔天再切才會漂亮，口感也會更加 Q 彈。切塊的蘿蔔糕，加入餐廳自製的 XO 醬，和炒蛋和韮菜一起下鍋快炒，就是一道香噴噴的「XO 醬炒蘿蔔糕」。

表面焦赤的港式蘿蔔糕，熱熱的吃，除了吃得到清甜的蘿蔔絲，也吃得到臘肉、臘腸的鹹香滋味，還有滿滿的鍋氣和 XO 醬的香氣。搭配口味清淡的炒蛋和爽脆的韮菜一起吃，鹹淡適度，百吃不膩 。

鮮蝦腐皮捲，$ 180 元。

吃過好吃的鮮蝦腐皮捲，但沒吃過這麼誇張的鮮蝦腐皮捲！餡料滿滿，蝦子又大又多，先不說口味，單純以 C/P 值來說，簡直就是便宜得不像話！

我超喜歡這道＂鮮蝦腐皮捲＂，腐皮炸得又酥又脆，吃起來卻不油不膩，咬下去「刺啦刺啦」的響個不停。新鮮的大蝦仁，結實 Q 彈又鮮甜，而且一捲裡面就包了好幾隻，吃起來超過癮！我敢說，這絕對是我吃過最好吃的＂鮮蝦腐皮捲＂，推薦必點！

蟹黃燒賣，$ 135 元。

蟹黃燒賣是港式飲茶的經典款，吃港式飲茶不點一籠來吃，好像有點說不過去。但是，以往我並不太喜歡吃燒賣，原因是很多內餡的豬肉膻味過重，這次「乾隆坊」的蟹黃燒賣能否讓我耳目一新呢？

老婆先幫我試吃，吃完之後讚不絕口，催促我趕快趁熱吃看看。我懷著忐忑的心情咬了一口，果然鮮甜無比，一點豬腥味都沒有。吃到底部，發現還有一顆完整的大蝦仁，我真的服了「乾隆坊」的大氣，用起好料真的毫不手軟，別家餐廳賣得貴森森的新鮮大蝦，到了這裡好像一點都不值錢似拼命加，令我嘆為觀止。

蜂巢芋角，$ 135 元。

蜂巢芋角是一道功夫菜，現今已經不太容易在港式飲茶看到它的蹤跡，原因是作工繁瑣且難度高，所以願意做的師傅已經很少。蜂巢芋角是用芋泥作皮，將豬肉、蝦肉等食材炒熟後作餡，放入芋角皮中包製成角形，再下鍋油炸而成。

炸到金黃色的蜂巢芋角，外表呈現蜂巢狀，香氣撲鼻。光是觀其形、聞其味，就令人垂涎三尺。

如果說＂鮮蝦腐皮捲＂是酥脆到極致，那這道＂蜂巢芋角＂就是酥脆到不合理！根本就是一碰就碎，稱它為酥脆的天花板毫不為過。奇妙的是極度酥脆的表皮之下，卻是綿密軟滑的芋泥，兩者口感的反差，一吃難忘。鮮美的內餡也芳香四溢， 滋味濃郁，保證讓你一試成主顧。推薦大家一定要親自來「乾隆坊」品嚐看看，才知道什麼叫做極品＂蜂巢芋角＂。

新店的朋友有福了！如果你想要大宴賓客，「乾隆坊」有氣派豪華的舒適空間，有裝潢高雅的獨立包廂，有各地色香味俱全的精選大菜，讓你面子、裡子雙贏。如果你只是想和三五好友、家人或是閨密打打牙祭，「乾隆坊」有便宜又好吃的港式點心，讓你享受美食，又不傷荷包。大宴小吃皆宜，豐盛、簡約都可，「乾隆坊」無疑是新店港式飲茶的首選，值得您一訪再訪。

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🕐年菜取貨時間：113.02.09(除夕) 中午 11:30~12:30 ；下午 16:30~17:30

🍽️ 乾隆坊 港式飲茶 🍽️

☎️電話：(02)2914-1011

🏡地址：新北市新店區民權路42巷7號1樓

🕐營業時間：平日11：30-14：00 ；17：30-21：00

國定例假日 11：00-14：00 ； 17：00-21：00

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👉官網：https://www.royal888.com.tw/h/Index?key=yt0qs

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