台北富錦街咖啡廳推薦這家Cafe Mode 木馬咖啡，要說台北文青餐廳聖地就不得不提民生社區富錦街了，短短一條富錦街聚集了不少別具風格的文青餐廳，今天要介紹的這家Cafe Mode 木馬咖啡，在富錦街上可以說是赫赫有名，已經開業八年，不僅環境愜意舒適，價位親民，餐點料理種類又多而且超好吃呢！

Cafe Mode 木馬咖啡｜交通方式、停車資訊

Cafe Mode 木馬咖啡就在富錦街富錦三號公園旁邊，附近有許多路邊停車格可以利用，Cafe Mode 木馬咖啡門面相當低調，開車來回繞了兩次才發現，低調門面設計及綠意盎然的去位用餐區與寧靜悠閒的富錦街景相當融合

Cafe Mode 木馬咖啡｜用餐環境

推開大門，走進Cafe Mode 木馬咖啡，即被悠閒寧靜的用餐氛圍所感染，Cafe Mode 木馬咖啡空間設計寬敞舒適，餐廳內外也都有綠色植栽，平添悠閒的氛圍，因為店名是木馬咖啡，所以店裡有很多木馬的裝飾擺設與店名相呼應

後方有兩個很特別的空間，這個像是中庭庭院的地方有點設計成像小朋友的遊憩空間，有小木馬跟一些玩具，許多家長會帶小朋友來喝咖啡吃飯，這裡就很適合小朋友在這玩

另外最後方還有一個類似會議室的空間，有一個超大長桌，很適合公司部門的午餐會報會是一些包場活動

Cafe Mode 木馬咖啡｜菜單

我蠻喜歡木馬咖啡的菜單，圖文並茂很可愛，Cafe Mode 木馬咖啡是個很特別的餐廳，不光只有賣咖啡而已，還有很多你想不到的餐點，從沙拉輕食、義大利麵、帕尼尼、甜點鬆餅甚至連釜飯都有，飲料除了咖啡還有中式的功夫茶、酒類等等，基本上可以滿足大部分的用餐需求。

Cafe Mode 木馬咖啡｜推薦餐點

手作帕尼尼：酪梨鮮蔬帕尼尼、青醬菇菇蝦帕尼尼，手作帕尼尼可以升級套餐，就可以多副餐沙拉或是主廚濃湯，加價越多升級的副餐品項就越多，最多可以三種全選，基本上一盤手作帕尼尼套餐可以吃超飽！

酪梨鮮蔬帕尼尼，帕尼尼夾入配料後還會用熱壓機熱壓，讓外層多了焦脆感，也可以讓裡面的配料更加融合，酪梨吃起來軟綿細緻，加上爽脆的生菜非常有層次口感

青醬菇菇蝦帕尼尼，裡面有超多鮮菇跟蝦子，加上青醬的融合，很有義式風味，鮮菇、鮮蝦的熟度都拿捏得很棒，Ｑ嫩鮮甜，青醬風味也很突出，如果你是愛青醬的朋友，這個絕對可以點

茄汁肉醬千層麵，茄汁肉醬千層麵用鑄鐵鍋盛裝，鐵鍋會燙要小心，番茄及起司的香氣十分明顯，入口千層麵很有彈性，內餡是半融狀態，濃郁的乳香搭配醬汁的番茄酸香及肉醬鹹香，非常開胃

鍋飯：青醬大蝦釜飯、麻油黑蒜香雞粥，鍋飯算是Cafe Mode 木馬咖啡的特色料理，但要先提醒一下，這是生米下鍋悶煮的料理，從上桌到悶熟可以吃至少要等15分鐘，不耐等就不要點，然後鍋飯在煮的時候千萬不要開蓋，開蓋不會熟唷

開蓋時機大概是等底下的火滅掉再等一下才可以開，青醬大蝦釜飯有附起司，開蓋的時候馬上把起司倒進去跟飯攪拌均勻，越拌青醬的香氣越發濃郁，隨餐也有附知名客家餐廳八方園的豆腐乳可以配著吃

吃起來有點像青醬燉飯的感覺，青醬的味道不是這麼重，可以吃到米粒本身的甜味，加上起司濃稠奶香十足及鮮甜鮮菇的香氣調和，整體吃起來相當夠味且口感平衡

麻油黑蒜香雞粥，這個出乎我們意料的超級好吃！原本想說黑蒜的味道會非常重，結果一開蓋，一整個蒜香四溢，加上麻油的香氣，光聞就讓人食指大動！

粥體經過長時間熬煮，形成滑順細膩的口感，麻油的獨特香味與黑蒜的深邃甜味融合，形成一種溫和而馥郁的香氣，麻油的醇香，黑蒜的微甜和獨特的發酵風味以及雞肉的鮮香，三者在口中交織，層次豐富

除了鹹食外，Cafe Mode 木馬咖啡也蠻厲害的，首推香蕉巧克力鬆餅，鬆餅也很不錯吃，現烤熱呼呼外皮脆脆的，蛋奶香也很濃郁，再淋上巧克力醬，吃的時候可以搭配冰淇淋跟香蕉，甜而不膩

黑糖肉桂捲，麵團裡揉入黑糖烘烤，再撒上滿滿的肉桂粉，外面帶點酥酥的口感，內層相當濕潤還飄著濃郁的黑糖香氣，一口咬下，這肉桂捲還帶有Ｑ勁呢

彩虹乳酪蛋糕、雞蛋布丁波士頓派、OREO巧克力乳酪，這裡還有很多手作的切片蛋糕可以選擇，像是彩虹乳酪蛋糕就很受小朋友的歡迎

飲料也是Cafe Mode 木馬咖啡的強項，咖啡、果汁已經不稀奇，這裡竟然還有功夫茶！茶具也很精緻，不說還以為來到茶藝館！東方美人茶-金馬系列，東方美人茶，又被稱作為膨風茶，香氣飽滿且具有明亮的蜜甜香

有機黑烏龍茶，茶湯呈深咖啡色，濃厚的烏龍茶香回甘強烈，算是相當有個性的茶風味

藝伎咖啡（衣索比亞、日曬），這裡還有手沖咖啡呢，藝伎咖啡有著濃郁的類似佛手柑的柑橘香、茉莉花香及微甜桃子香氣，算是很經典的手沖咖啡豆

綜合莓果優格奶昔、奇異果冰沙、綜合果菜汁，現打果汁系列也很受歡迎，都是真材實料新鮮現打，搭配一些小甜點或是鹹食都很合適

這次和朋友們一同造訪木馬咖啡，品嘗了許多美味的餐點。其中，讓我最為難忘的是他們每日限量供應的釜飯系列。這些釜飯從生米開始烹煮，保留了食材最真實的風味，讓人品嚐到米飯的每一粒精華，而他們的茶飲和咖啡系列也同樣用心，精選優質的咖啡豆與茶葉，每一口都能喝出其特有的香濃。在富錦街經營了八年，木馬咖啡憑藉其舒適的環境和精心調製的咖啡，吸引了眾多名人的光顧，下回有機會不妨來喝喝咖啡吧！

Cafe Mode 木馬咖啡

地址：台北市松山區富錦街376號

電話：02-2748 6333

營業時間：週一至週六：10:00–22:00、週日：10:00–19:00(每週三公休)

Cafe Mode 木馬咖啡FB

延伸閱讀