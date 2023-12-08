2023 台北便當店推薦》名門燒臘–伊通店 一家可以自由搭配、客製化自己便當的燒臘店 (挑選的肉更可以自由選擇肥瘦)

【台北名門燒臘 伊通店】初訪心得

說到要推薦台北便當店，就讓我想到一間位於台北中山區的台北名門燒臘便當店。這家燒臘便當是我某天台北開會時找到的。會找到這間單純是因為Google後跳出，看到他有所謂的『客製化便當、自己搭配』等字樣被吸引。對於男生來說，偶爾會想要吃點不一樣的肉，感覺名門燒臘就是為了這種心願而生。

來到店門口，雖然還沒到午餐時間，看著店家忙碌的準備餐盒，應該是附近公司行號叫外送的不少。可惡，我公司怎麼沒幫那些來台北出差得可憐蟲訂外送QQ。看了一下菜單，有分為一般便當與加肉兩種分量，種類則是多達一二十種，舉繁不及備載…，詳細菜單大家可以看一下價目表欄位。這次和同事點的是，鴨腿(加燒肉)與油雞(加叉燒)，選擇的部分都是偏瘦。

便當是直接使用餐盒裝，質感是硬底塑膠類似會議餐盒，吃不完直接可以外帶的那種。看了一下份量與價格，這種便當對於在新竹常開會的我來說一定會瘋狂訂，只能敲碗店家來新竹開分店了。菜色是高麗菜、筍絲和螞蟻上樹等，和新竹常見會議便當會有的隔夜冷滷菜天差地遠…。主菜的部分我們點了燒肉、鴨腿、油雞和叉燒，就是為了一網打盡幫大家看看是否無雷。在這邊直接說結論的話，我只能說這家榮登我便當喜愛第一名XD。看來出差接下來的日子我會一直出沒在名門燒臘了XD。

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【台北名門燒臘 伊通店】環境簡介

名門燒臘 伊通店的招牌簡單，紅底黑字呈現非常顯眼。點完餐走到座位區時，旁邊的鴨、雞、燒肉等主菜就這樣誘人地讓你先用眼睛品嘗。座位區不大，大概可容納15-20人左右。不過看了一下用餐時間，大部分都跟我一樣屬於外帶回自己公司吃，因此也不至於找不到座位。

【台北名門燒臘 伊通店】餐點評價

。鴨腿+燒肉 (肉偏瘦)。

鴨腿是每天限量，由於我們是午餐前到，因此還有，算是蠻幸運的。鴨腿皮香肉嫩，淋上他們的滷汁扒著飯吃，只能說過癮。燒肉的皮好脆，是現在非常火紅的脆皮燒肉類型。看了一下簡介，店家寫到是使用12種香料條配，製作時間更是長達6個小時…。挖靠，這樣怎麼不跟某館長一樣賣個280?(喂，可以為我們這種小資族著想嗎。這個便當我們沒有特別加辣蘿蔔、酸菜或是油蔥，主要是鴨腿和燒肉都算是喂到足夠的類型，不加其他調味更能夠吃出他的功夫。

。油雞 + 叉燒 (肉偏瘦)。

// 加辣蘿蔔、酸菜、油蔥

齁齁，同事的便當一個調味都沒加，我當然要給他加爆。我是為了幫大家開箱，而不是我本來就這麼愛這些調味(同事表示，你的確是愛XD)。油雞腿滷的入味，搭配上方的油蔥真的是水準之上。肉質軟嫩之餘雞皮更是香醇，油雞榮登我今天的MVP。叉燒肉軟香氣足，搭配旁邊的酸菜和飯一起吃真的也是一個過癮。名門燒臘的辣蘿蔔蠻厲害的，香氣大過味道，搭配著飯吃真的停不下來。說真的，他們家每一個調味或主菜，都好適合扒飯吃XD。

整體份量以會議便當或新竹知名便當店的雙拼來說，CP值可謂爆表等級。某東便當真的是…，只能說新竹物價，無遠弗界吧。

【台北名門燒臘 伊通店】店家資訊

名稱：台北名門燒臘–伊通店

時間：周一至周六10:00-19:30 (周日公休)

電話：02-25082669

地點：10491台北市中山區伊通街44號1樓

【台北名門燒臘 伊通店】地理位置 / 怎麼去

台北名門燒臘 伊通店位於台北捷運松江南京站四號出口，一個步行僅不到5分鐘的地方。理智派推薦你直接搭捷運來吃，出站走路即可抵達不好嗎XD。雖說如此，理智派一樣提供兩種方式給大家參考：

。大眾交通：搭乘大眾交通工具的朋友，可以使用台鐵(火車)/高鐵/客運/捷運等方式，抵達台北車站後轉乘台北捷運，於松江南京站下車後四號出口出站，步行3分鐘即可抵達。

。自行開車：自行開車的朋友，走國一或國三皆可，國三可以於31號交流道下，往台北方向行駛約莫20-30分鐘即可抵達；使用國一的朋友可以於23B-圓山交流道下，行駛5-10分鐘即可抵達。

【台北名門燒臘 伊通店】停車位置

台北捷運松江南京站附近可謂商業大樓林立，停車場自然不會少。附近的收費停車場包含了台灣聯通、和雲台北松江路停車場、鄉林京華停車場或新光人壽大廈停車場等，真的是多到寫不完。

【台北名門燒臘 伊通店】價位 I 價目表 I 菜單一覽

台北名門燒臘的價格，單主菜大約落在120-135左右、鴨腿與招牌飯都是160元。而全部便當的加肉都是加50元即可多一份主菜，只能用超值兩個字形容。