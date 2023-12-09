金門記德海鮮餐廳 宅配美食

說到韓國美食，大家都會想到非常知名的醬蟹，那你知道台灣的金門也有超美味醬蟹嗎！今天要開箱來自金門知名老店「記德海鮮餐廳 」的開胃前菜三入組，選用金門高粱酒及獨門配方醃製而成風味獨到的嗆蟹、嗆蝦，還有酸甜開胃的泰式檸檬蝦，三種美食一次滿足！不管是做為開胃菜、下酒菜，還是配搭其他料理都非常適合，是宅配必買美食之一～

開胃前菜三入組

嗆蟹嗆蝦包裝有著金門可愛的風獅爺，每罐重750g，份量十足，選用宅配的方式會以冷凍保存運送。

保存期限：冷凍2個月、冷藏3天。

金門記德海鮮餐廳訂購連結: https://gi-de.com.tw/

金門高粱嗆蟹 $600

打開罐子後，一股蒜香辣帶點酒香的香氣撲鼻而來，裡面的螃蟹處理成適口的大小，很像棒棒腿一樣，直接吃就非常好吃，輕輕一吸，蟹肉就與蟹殼分離而且每一口都非常入味，小辣的口感還帶有高粱酒的甜香，相比於韓國醬蟹，金門嗆蟹味道別具一格，絕對是完美的開胃前菜、下酒菜。

▼ 今天要跟大家分享使用金門高粱嗆蟹融合韓式拌飯的作法，首先準備好白飯，加入碎海苔、芝麻、蛋黃並淋上麻油。

▼ 接著將嗆蟹的肉取出，輕輕一擠，蟹肉精華就跑出來了～

▼ 最後充分攪拌，一款結合台韓的嗆蟹拌飯就完成拉！吃起來嗆辣嗆辣的，非常過癮～

▼ 也可以使用海苔包起來變成飯捲，這時候蟹肉就好像海膽一樣，綿密又帶有鮮味，超級好吃😋

金門高粱嗆蝦 $600

除了螃蟹外，還有使用大蝦製成的嗆蝦，容器中除了主角嗆蝦外，還有爽脆的白木耳作為配菜。

▼ 每隻大蝦都是完整帶殼的，很貼心的是他們都有開背去除腸泥，也因為蝦子很新鮮，輕鬆就能撥去外殼。

▼ 最後再撒上一點芝麻就能享用囉～

▼ 去殼後，一口一隻蝦超級爽快！蝦肉口感新鮮Ｑ彈，每一寸都吸滿高粱醬汁的精華，這時候配上冰冰涼涼的啤酒就是100分的下酒菜🤩

泰式檸檬蝦 $600

如果不能吃辣的朋友可以選擇泰式檸檬蝦口味，酸v酸v的味道讓你淺嚐一口就口水直流、胃口大開！

▼ 除了酸甜味之外，還帶有一點番茄的香氣我特別喜歡，如果像我一樣愛吃重口味的朋友可以再加入一些檸檬汁，讓酸度更帶勁～

▼ 泰式檸檬蝦吃完真的讓人吮指回味，想一隻接著一隻吃～ 吃完蝦子後，罐裝裡的醬也不要浪費，這些精華可以再拿去炒麵、悶煮其他菜色都是很不錯的調味料喔！

金門記德海鮮餐廳

記德海鮮餐廳創立於民國82年，老闆本身是走遍各地的廚師，以沿海的新鮮海產，將最新鮮、最美味的菜餚提供給顧客，並以平易近人的價格給顧客毫無壓力的消費。目前餐廳傳承至第二代的兩兄弟，目前積極地發展網路電商，希望能讓更多人知道金門不只是一個戰地小島，美食也是令人難忘的。

營業時間: 11:00–14:00、17:00–21:00

聯絡方式: 082324461

記德海鮮餐廳Facebook:

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訂購電話: 0988535458

線上訂購連結:

https://gi-de.com.tw/

記德海鮮餐廳蝦皮賣場: 賣場連結

地址:

金門縣金寧鄉慈湖路二段105號



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