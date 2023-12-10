今天女王要跟大家分享女王最新發現的，2024南投埔里美食推薦「金都餐廳」創於1994年至今已度過將近30個年頭。堅持使用各種新鮮食材製成的創意台菜料理，舉辦過四場國宴，最遠一場國宴是在美國華盛頓特區的國會山莊，趁著年節將近就讓女王帶大家來看看這間，在南投飄香30年的美食餐廳吧~

金都餐廳在哪裡?

「金都餐廳」位於南投埔里鎮的市區上，從國道下來後大約5分鐘內就能抵達，餐廳除了擁有極佳的地理位置外，更替團體用餐的旅人們設計了超廣闊的停車空間，加上室內那氣派輝煌的大空間以及各式私密聚餐包廂，不管是同事聚餐、家庭聚餐，享用年菜、尾牙完全沒問題!



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金都餐廳環境介紹

一進入金都餐廳就能看到內部那金碧輝煌的用餐空間，話說金都餐廳也是南投的人氣餐廳之一，因此更成為許多南投人辦喜宴、享用合菜、尾牙年菜的指定餐廳，店內空間更營造出懷舊與現代風格融合氛圍真的非常吸引人，難怪會成為國宴指定的美食餐廳啊~

金都餐廳 店內的用餐空間擁有開放式座位及私人包廂，走道寬敞舒適不管是當南投婚宴會館、公司聚餐、謝師宴、家庭聚餐等等活動，都非常適合!

金都餐廳菜單價格

金都餐廳的菜色選擇相當多，不管是單點美或是多樣化的合菜(套餐)選擇，從特色小吃到經典台菜應有盡有! 話說店家的餐點都擁有超巨無霸的份量，個人覺得就算是10個人分食也不一定吃得完，話不多說接下來就讓女王帶大家，來享用的超高CP值的合菜國宴吧!

★ 查看：金都餐廳完整菜單價格

※以上價格皆有時效性，請以官方資訊為主!



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福爾摩沙四季采(小台灣盤)

第一道要介紹的是就金都餐廳獨創的特色台菜中，以梅汁番茄+紹興醉雞與當季蔬食組成的開胃菜，看似簡單的食材都經過了主廚獨家的特調，超開胃的酸甜去皮番茄，加上灑滿紹興香氣的鮮嫩雞肉，最後再配上清爽的筊白筍，一道多層次的美味開胃菜上桌! (PS: 店家不只在餐點口味下足了功夫，就連擺盤也非常用心台灣形狀的盤子，讓人看了就食指大動~)

濃情巧克力涼拌麵

接下來這道菜色，是中西合併的台菜料理，以冰鎮過的涼麵作為基底，不使用傳統的涼麵醬作為配搭，選用進口的巧克力製成帶著淡淡香甜的特製醬汁，本來女王會以為口味會有點特別，但沒想到一入口香醇的巧克力香便化入口中，軟嫩、嚼勁、清新和脆脆的元素，創造出一道非常獨特的料理，挑戰傳統味覺期望，給人一種全新的食物體驗!

老薑麻油美人麵(中盤)

老薑麻油美人麵是一道獨特的台菜美食，以特優老薑搭配香濃的麻油，製作出一道令人難以抗拒的美食。這道美食最大的亮點就是，碗盤上的巨大麻油鴨腿，比手掌還大的鴨腿經過老薑與麻油浸潤過後，肉質香甜Q嫩加上濃郁的麻油香氣讓它，形成一種深邃而飽滿的好滋味，這道餐點除了鴨腿外也加入了許多新鮮蔬食、手工丸子等豐富配料，並加入了黃麵、白麵、蕎麥麵、蔬菜麵四種麵食當作主食，整體而言這道老薑麻油美人麵，充滿層次感的料理口感真的讓人一吃難忘，美味的太過癮啦~

椒麻香蔥美人麵(大盤)

椒麻香蔥美人麵絕對是今天主角餐點，以特調的川味椒麻湯頭作為基底，並加入四種麵條(金盞麵、白麵、綠茶麵、甜菜麵)製成店家的經典美人麵，加上滿到快要溢出碗盤的豐盛配料，巨無霸酥炸雞排、茭白筍肉丸、各種新鮮滷味配料、蔬菜等豐富配料，製成這超誇張的川味椒麻美食，香辣過癮的口感真的讓它豐富的層次更上一層！南投高CP值美食果然不是浪得虛名，來聚餐的人必點的亮點美食～



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松露豬油丁香米飯(位上，兩碗)

接下來這碗美食，結合了松露、豬油和丁香的獨特風味，中西混搭的特殊風味融入了每一粒米飯中。松露豬油丁香米飯是一道充滿高級感的料理，結合了豬油的濕潤、松露的香氣和丁香的微辣，為米飯賦予了獨特的風味，喜歡米飯的人一定要來感受這豐富的口感和迷人的美味喔!

黑蒜老菜脯燉雞湯(兩碗)

黑蒜老菜脯燉雞湯展現了極富層次的口感饗宴。黑蒜的清甜與辛香賦予湯品深沉的香氣。老菜脯則讓湯頭添加了濃厚的鹹香，再加上清爽雞湯的滋味，將三種食材的風味完美融合，呈現出一種平衡而美妙的口感。而且這款湯品不僅口美味，精緻的小金母雞甕讓人越吃越喜氣，絕對年節聚餐進補最佳選擇!

金莎白玉涼瓜盅

金莎白玉涼瓜盅將鹹蛋黃製成的餡料金莎包裹於苦瓜上，經過酥炸後形成了迷人的金黃色炸物，一口吃下酥脆外皮，每一口都帶來獨特的脆爽與鹹香，微苦甜的白玉更帶來了清新的味覺刺激新，這清爽又涮嘴的美食小物，一吃就讓人停不下來的美食! 想要品嚐不同風味的國宴美味的人，一定要來這道店家的招牌菜喔~



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塔香地瓜葉

以地瓜葉的嫩葉搭配九層塔混搭而成的和諧美食，清爽脆嫩的地瓜葉與香氣四溢的塔香交相輝映，香氣更上一層樓，簡單卻不平凡的一道美味佳餚，看到這的大家一定有發現店家在擺盤上真的非常講究，看的出來店家已經把每道料理當成藝術品對待，沒吃過這南投美食的人一定要來試試喔!

路易士豬肋排

接下來這道路易士豬肋排雖然是合菜、台菜、辦桌時常見到的一道美食料理之一，但這次的豬肋排那超鮮甜的滑嫩肉質，絕對是女王吃過豬排裡最美味的前幾名，厚實的肉排除了每一口都散發著誘人的香氣外，肉口即化的多汁肉質更是嫩到不像話! 奶油、大蒜、百里香等香料，特調後的路易士醬汁，其口感極為豐富好吃，完美的讓豬肋排進階了一個層次。整體而言，這道料理不僅在味蕾上帶來驚喜，更是一場對口感的精緻追求，愛好肉食的老饕們絕對不能錯過它喔!

女兒紅醉鮮蝦

又是道經典台菜料理，把新鮮的大蝦加入女兒紅中浸潤數天，才能誕生的一道的獨特酒香美食，每一口蝦肉都充滿了女兒紅特有的香氣，交融構成了一種迷人的口感體驗。這道料理在調味上更加入了許多中藥這讓整體風味更加豐富，喜歡海鮮美食的人絕對不能錯過它喔!

人蔘鮑螺燉雞湯

融合了海陸兩種美味組成的滋補湯品、以全雞慢燉熬煮而成的甘甜濃郁雞湯，加入了鮑螺增添鮮甜海鮮的風味。並加入昂貴的人蔘讓湯品呈現出獨特的香氣與甘甜，這道湯品不僅擁有濃郁的湯底，還有人蔘的香氣和鮑螺的鮮美。每一口都是一種身心滋潤的頂級享受。話說這個湯品也使用的金雞甕作為容器，來這辦桌或吃年菜一定會讓人開心又滿意的啊!

水沙連花香蒸鮮魚

最後這道菜色就是吃年菜合菜必定吃的，年年有餘的好兆頭美食，這道料理講求的就是鮮，以超大尾鱸魚、加入水蓮、醬汁浸潤後組成的原汁海味美食。以陶瓷盤裝盛讓魚肉均勻的受熱，讓新鮮的魚肉美味層層的鎖在盤中，甘甜清爽的海味真的讓人彷彿來到大海的懷抱，只能說這道餐點當作今天的結尾美食堪稱完美，讓女王愉悅的用餐體驗達到極致啊!

山刺番荔枝

當然享用完滿滿的美食一定要來個甜點作為結尾，這道山刺番荔枝是金都餐廳與小農合作獨家製作的特調甜品，一般市面上完全吃不到! 獨特的荔香氣，加上綿延不絕的清新果香，這甜而不膩的特殊的風味，真的給女王帶來了一場新的味蕾冒險! 女王真心推薦到訪的旅人，一定要品嚐這南投埔里金都餐廳才能吃得道的獨家美味甜點喔!

寶島四季水果盤

對了! 這個饗宴除了有甜湯還附有水果盤，以當季水果製成的寶島四季水果盤每個水果都是當日現切非常新鮮，簡單的新鮮就是最佳美食啦~

金都餐廳資訊





地址：南投縣埔里鎮信義路236號

電話：049-2995096

營業時間：10:00-14:00 、17:00-20:00

停車資訊：門口備有超大停車場(遊覽車也可停)

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