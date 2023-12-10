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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 2023 最新 虎尾美食推薦》虎尾偶鵝嚐嚐 - 主打當天現宰鵝肉直送的雲林必吃美食推薦 - 理智派的生活手札

2023 最新 虎尾美食推薦》虎尾偶鵝嚐嚐 - 主打當天現宰鵝肉直送的雲林必吃美食推薦 - 理智派的生活手札

2023-12-10 19:52:41 Jacob 人氣：124
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窩客好文

Jacob

發表篇數：45篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：偶鵝嚐嚐
phone05-6329-288
place雲林縣虎尾鎮成德街102號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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2023 最新 虎尾美食推薦》虎尾偶鵝嚐嚐 – 主打當天現宰鵝肉直送的雲林必吃美食推薦

【虎尾偶鵝嚐嚐鵝肉專賣】初訪心得

說道雲林虎尾美食推薦，理智派這周五下午因緣際會之下吃到了不錯的虎尾美食當晚餐，一間主打溫體鵝肉當天直送的店家『偶鵝嚐嚐』。會吃到這家的原因，是我們在嘉義看筆電的時候，店員表示只有虎尾店才有現貨，我們因此跑到虎尾去看。看完筆電時間也接近晚餐，就帶我家人去附近踩踩沒吃過的美食，因此才看到了這家『偶鵝嚐嚐』。相要於傳統鵝肉店，偶鵝嚐嚐帶點文青感，算是在地美食搭配現代風格。會來到這間還有個最大主因，偶鵝嚐嚐的鵝肉主打的是每天都是從雲林鵝場直送的鵝肉，肉質絕對新鮮。除了必點的現切鵝肉之外，我們額外點麵線、限量炸鵝蛋、鵝腳、綜合麻辣與招牌的偶鵝嚐嚐。

餐點豐富之餘，將鵝肉元素帶入小菜和飯中，創意感十足。調味上整體不會過鹹，我個人蠻喜歡的。另外要大推的創意菜單，大概就是招牌的鵝油辣椒吧，看起來就是在朝天椒的元素上拌入鵝油，Hen酷捏。

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【虎尾偶鵝嚐嚐鵝肉專賣】虎尾鵝肉店環境

偶鵝嚐嚐的整體視覺使用白色與木質色打造明亮且文青的風格。外面使用白色石磚搭配木質框架做支撐，店內則是刷上白色油漆搭配木質桌椅。整體裝潢和諧，視覺上寬敞舒服。座位數目測約莫30人左右，蠻大的一個空間。

【虎尾偶鵝嚐嚐鵝肉專賣】餐點開箱評價

。招牌嫩鹹水鵝。

來到鵝肉專賣，怎麼可能不切鵝肉來吃吃看呢。招牌嫩鹹水鵝吃起來口感適中，味道足夠。淡淡的鵝香氣會在嘴裡散開的那種。可能是因為鵝肉是當天現宰送到各店，吃起來真的有較為新鮮的感覺。建議如果吃辣的話，可以搭配他們家的鵝油辣椒來吃，味道更是畫龍點睛XD。

P.S. 不吃辣的朋友請勿嘗試偶鵝嚐嚐的鵝油麻辣，真的很辣…。

。偶鵝嚐嚐。

偶鵝嚐嚐推薦給每一位來偶鵝嚐嚐的人吃，在鵝油拌飯的基礎上放入糖燻鵝肉與鵝油黃金荷包蛋，整個黃金組合。鵝油拌飯如剛剛提到，非常入味。搭配著味道較重的糖燻鵝肉一併入口有種畫龍點睛的效果。個人最愛的吃法是把蛋黃拌入飯中，爽度真的無法比擬。可能是我在北部待久了，看到這碗飯65我真的差點落淚。

。香蔥鵝油飯。

香蔥鵝油飯吃一口讓我直接聯想到新竹知名的鴨香飯，味道換成了鵝肉。香蔥鵝油均勻地拌入飯中，吃起來真的超級舒服。淡淡的香蔥鵝油味道剛剛好不會過鹹，價格僅需20元真的超感人。

。香蔥鵝油乾拌麵線。

香蔥鵝油乾拌麵線的味道和鵝油飯相同，給了那種喜歡麵線的人多一個選擇。價格上一大盤只要40元，真的是吃得很飽的那種CP值。

。鵝肉湯麵。

鵝肉入湯麵的優勢除了湯底的味道之餘，更多了層鵝肉的香氣。但假設店家本身鵝肉處理得較油，會破壞整體的享用滋味。而偶鵝嚐嚐在這個部分可以說是做到加分的效果。湯麵是傳統的陽春麵，淡淡地吃的是回憶的滋味。搭配上鵝肉香氣提味，非常適合冬天天冷的時候來上一碗。

。限量炸鵝蛋。

炸鵝蛋是每天限量的，畢竟是店家每天從自家牧場配送。如果你來到偶鵝嚐嚐，除了傳統的荷包蛋之外，建議可以單點個炸鵝蛋來吃吃看味道上的差異。我想大概只有這裡能夠吃到吧。

。鵝腳。

鵝腳相較於雞腳更大了一些，調味上則是使用醬油滷製。味道上有點甜甜的，搭配著飯吃可以說非常下飯。

。綜合麻辣。

綜合麻辣包含了麻辣鴨血和麻辣豆腐，辣度是小辣的水準。個人覺得能在鵝肉店吃到麻辣鴨血超意外。而依照我的點餐習慣，我個人更喜歡點一些冷門的餐點，更能夠吃出店家的整體水準。綜合麻辣在鵝肉專賣中應該就是這類型的餐點，而水準可以說是水準之中，這樣就可以知道其他的鵝肉應該也會是水準之上。

【虎尾偶鵝嚐嚐鵝肉專賣】店家資訊

名稱：偶鵝嚐嚐鵝肉專賣店-虎尾店
時間：11:00-14:00, 17:00-20:00 (周四公休)
電話：05-6329288
地點：632雲林縣虎尾鎮成德街102號

【虎尾偶鵝嚐嚐鵝肉專賣】地理位置 / 怎麼去

虎尾偶鵝嚐嚐國道一號下，158縣道上，在虎尾高中附近而已。前往方式理智派提供兩種方式給大家參考：
。大眾交通：搭乘大眾交通工具的朋友，可以搭乘火車於斗南火車站下，轉乘公車7701前往虎尾平和國小(約10分鐘)，下車後步行約莫5分鐘即可抵達。
。自行開車：自行開車的朋友，可以使用國道一號，於240-斗南 交流道下，沿著158縣道前往虎尾市區，約莫5-10分鐘即可抵達。

【虎尾偶鵝嚐嚐鵝肉專賣】停車位置

虎尾偶鵝嚐嚐附近的巷弄大部分都是白線，停車上算蠻方便的。假若附近都被停滿，市區也是有收費停車場可以使用。

【虎尾偶鵝嚐嚐鵝肉專賣】價位 I 價目表 I 菜單一覽

虎尾偶鵝嚐嚐價格大多都沒破百，價位真的是南部佛心價。類別包含了現切鵝肉、人氣主食、美味小菜與鮮美湯品等。
。現切鵝肉：現切鵝肉依人數計算，1-2人平均100、3-4人平均70左右水準。
。人氣主食：人氣主食包含了招牌偶鵝嚐嚐，價位落在20-80，真的好佛…。
。美味小菜：美味小菜價位落在20-100中間。
。鮮美湯品：湯品的價位落在40-70中間。

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