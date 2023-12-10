休習日也是一家待在我的待訪清單許久的咖啡廳

除了甜點之外我最感興趣的其實是他們的正餐

後來剛好看到平日午餐時間還有很實惠的套餐

立刻趁著可以WFH的時間前來品嘗

入口進門的空間是很有設計品味的沙發區

工業風格的室內搭配溫馨雜貨風格的家具

在冷調都會跟溫暖家常中有著恰好的平衡美感

如果是需要辦公或是習慣高度較高的桌子

也有一整排簡約的雙人桌可以入座

窗台邊的高腳椅空間很適合放鬆Chill閒話家常

小巧的木櫃內有許多人文書籍可以閱讀

店內的吧檯廚房區採開放式

可以很清楚看到主理人的一舉一動

牆上有著非常多世界各地的旅遊紀念明信片

看來店家也是愛好旅行的同道中人

室內最深處的隱密空間有個獨立包廂區域

空間寬闊舒適甚至還有投影設備

非常適合開會聚餐或是辦活動等

店裡的單品豆單有很大的手寫海報展示

選了許多非洲跟中南美洲的熱門豆款

小巧的冷藏櫃上有很可愛逗趣的公仔裝飾

最完整的甜點菜單也有直接擺出展示

大部分皆可以預訂外帶

除了甜點之外的正餐有清爽的沙拉飯跟家常咖哩飯

兩者價位都差不多在250元上下

平日中午時段點餐還會附贈飲品很划算

飲料的單價都在150到200元之間算蠻高的價格

不過飲品跟甜點或餐點搭配都有折價優惠

如果是來喝下午茶或吃飯的話感覺會稍微合理一點

日常沙拉飯 舒肥豬 TWD250

沙拉飯的外貌非常優越色香味俱全

溫沙拉除了生菜跟番茄之外還有地瓜等根莖類營養均衡

酸甜的油醋醬清爽開胃

還有特別的橄欖油淋醬很有地中海飲食的特色

不過因為同時有橄欖油跟油醋醬讓整體白飯吃起來有點太水

比較少見的舒肥豬肉屬於有點像叉燒的瘦肉部位

吃起來柔軟富有彈性

濕潤度優秀完全不會乾澀

調味清淡僅用了些許鹽胡椒與香草

可以吃到滿滿食材本身的原汁原味非常健康

平日午餐附贈的茶飲可以選擇冰紅茶或熱烏龍

冰紅茶的甜度感覺跟摩斯紅茶差不多

喝起來感覺很像是古早味紅茶的茶味蠻濃不澀

休習日烤布丁 TWD130

柚香綠茶口味的布丁非常特別

頂部的柚子是類似韓國柚子醬的糖漬柚片

柚香味甜蜜濃郁

布丁本身吃起來奶味濃厚

口感比較厚實一點鮮奶油的比重居多

滑順綿密比較柔軟不是Q彈的質地

布丁可以看到點點綠茶的茶葉但實際茶味不重

比較偏重在茶香的香氣多一點

休習之日 氣泡咖啡 TWD170

雖然價格高但尺寸也是比一般咖啡大上許多

西西里咖啡加上氣泡水喝起來氣泡感很有感

不過咖啡的味道相對不太明顯

酸度中等不太甜

頂部撒上檸檬皮多了清香很消暑清爽

休習日的午餐套餐營養豐富又好吃

很適合附近上班族或是學生午餐想吃好一點的時候品嘗

下次有機會想試試看招牌的四種抹醬肉桂捲

是個很適合休息身心累積往下走的能量的溫馨咖啡廳

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/05/10

花費: NTD550(沙拉飯+布丁+氣泡咖啡各1)

休習日 Z Day Cafe

FB粉絲團/IG/官網

11:30-21:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (2小時)

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

多元支付: 可 (LINE PAY)

可否訂位: 可

地址: 〒 106 台北市大安區樂業街41巷2號

電話: 02-2378-0602



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