此食記為花見團子造訪「88會館郭董私房菜」 (造訪日期 : 2023/12)



「88會館郭董私房菜」內湖私廚料理

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88會館 郭董私房菜



地址 : 台北市內湖區民善街88號5樓 (BMW台北意德旁/家樂福內湖店)

電話 : 02-2794-3839

時間 : 10:00-21:00

官網 : https://food.88mov5f.com/index.php?website_language_id=2

交通指南 : https://food.88mov5f.com/index.php?website_language_id=2

又到歲末年終和尾牙聚餐的好日子，這次團子經由友人相約來到內湖知名的「88號會館」享用以古早味經典台菜料理著稱的「88會館郭董私房菜」。「88會館郭董私房菜」是「88號會館」的新品牌，位置和店家的婚宴知名名牌「88號樂章婚宴會館」相同，採預約制，推出由士林經典台菜料理著稱的「台南海鮮會館」郭董親自傳授教導的私房手路菜料理，嚴選來自基隆崁仔頂、萬里漁港的高品質直送海鮮，加上主廚好手藝，推出後口碑俱佳。連知名美食節目「非凡大探索」也慕名來採訪過，餐廳位於家樂福內湖店5樓，鄰近有「新湖民善街口(一)」公車站，停車位很多很方便，餐廳也有在捷運松山站提供免費接駁車，交通很便利。

因「88號樂章婚宴會館」主要承辦婚宴、尾牙，一出電梯立刻被佔地500坪的的歐風廣場吸住眼球，每個場景都彷彿像一個個攝影棚，到哪都能拍出網美網帥照。羅馬的音樂噴泉、倫敦的大笨鐘、歐洲市集花果櫥窗、地中海咖啡屋等等，如同來趟歐洲旅行，感受不一樣浪漫氛圍，別忘了穿上自己漂亮的衣服，在每個不同場景拍下人人按讚的打卡照。

「88會館郭董私房菜」採私人包廂制，讓用餐保有私密性，包廂風格中西式都有，內部寬敞舒適、燈光明亮柔和，包廂可放4張10人圓桌，也有可供16人共餐的大圓桌，現場設備齊全，餐廳全館提供免費wifi，附設麥克風、舞台、音響、摸彩，很適合朋友、家族聚餐或商務會議、尾牙春酒使用。

這裡上菜採中西餐合併方式，附有碗盤、筷子、刀、叉，用餐也有儀式感，餐品器具也是餐廳精選，時尚且優雅。

「88會館郭董私房菜」共有10人（12,000元）及10人（15,000元）兩種價位，也有為小家庭、三五好友、散客推出6人（7,200元）、4人（2,388元）及2人（1,188元）的菜單，我們這次享用的是12,000元的餐點，再單點一道「游水活龍蝦海鮮粥」，接下來就一一品嚐吧！

四季豆丁香魚 / 港式臘腸 / 台灣烏魚子 / 黃金南瓜

「四季豆丁香魚」食材為四季豆加上丁香魚，採用大火油炸爆香再加上椒鹽提味，入口後四季豆清脆爽口，丁香魚越嚼越香，好吃又涮嘴。

「港式臘腸」和知名的皇上皇餐廳合作，咀嚼時臘腸香氣在口舌間緩緩蔓延，單吃就超級好吃的，配上搶眼大蒜一同品嚐，更具層次口感。

「台灣烏魚子」也發揮了主廚創意巧思，Q彈的麻糬皮內包裹著烏魚子、紅白蘿蔔、小黃瓜，入口後反覆交疊，交織出多層次的韻味，是令團子很驚喜的一道單品。

「黃金南瓜」切塊南瓜佐上金沙進行油炸，咀嚼一番後南瓜綿密鬆軟，蛋黃金沙醇厚濃香，越嚼越香。

東港現撈時令魚

擺盤很講究的「東港現撈時令魚」嚴選東港漁港直送的新鮮紅甘，做成一魚兩吃，首先登場的是紅甘生魚片，生魚片中夾著檸檬片上面再灑上新鮮蝦卵，如同一幅畫美到不行，入口後紅甘生魚片很有彈性，甘甜又豐腴，還附上兩個開胃小碟，魚子醬玉子燒及鮮蝦布丁，豐盛又浮誇，滿足視覺及味覺的雙重饗宴。

花菇津白燉魚膠

「花菇津白燉魚膠」可謂升級版的「排骨酥湯」，採用一人一盅的方式提供，內有娃娃菜、排骨酥、花菇、還有價格不菲的魚膠，入口後魚膠口感軟嫩富有膠質，Q中帶勁，排骨酥不油不膩，湯頭溫補香甜，滴滴皆精華，立刻療癒我的心和胃。

銅盤鹽烤海大蝦