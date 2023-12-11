此食記為花見團子造訪「88會館郭董私房菜」 (造訪日期 : 2023/12)
「88會館郭董私房菜」內湖私廚料理
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88會館 郭董私房菜
地址 : 台北市內湖區民善街88號5樓 (BMW台北意德旁/家樂福內湖店)
電話 : 02-2794-3839
時間 : 10:00-21:00
官網 : https://food.88mov5f.com/index.php?website_language_id=2
交通指南 : https://food.88mov5f.com/index.php?website_language_id=2
又到歲末年終和尾牙聚餐的好日子，這次團子經由友人相約來到內湖知名的「88號會館」享用以古早味經典台菜料理著稱的「88會館郭董私房菜」。「88會館郭董私房菜」是「88號會館」的新品牌，位置和店家的婚宴知名名牌「88號樂章婚宴會館」相同，採預約制，推出由士林經典台菜料理著稱的「台南海鮮會館」郭董親自傳授教導的私房手路菜料理，嚴選來自基隆崁仔頂、萬里漁港的高品質直送海鮮，加上主廚好手藝，推出後口碑俱佳。連知名美食節目「非凡大探索」也慕名來採訪過，餐廳位於家樂福內湖店5樓，鄰近有「新湖民善街口(一)」公車站，停車位很多很方便，餐廳也有在捷運松山站提供免費接駁車，交通很便利。
因「88號樂章婚宴會館」主要承辦婚宴、尾牙，一出電梯立刻被佔地500坪的的歐風廣場吸住眼球，每個場景都彷彿像一個個攝影棚，到哪都能拍出網美網帥照。羅馬的音樂噴泉、倫敦的大笨鐘、歐洲市集花果櫥窗、地中海咖啡屋等等，如同來趟歐洲旅行，感受不一樣浪漫氛圍，別忘了穿上自己漂亮的衣服，在每個不同場景拍下人人按讚的打卡照。
「88會館郭董私房菜」採私人包廂制，讓用餐保有私密性，包廂風格中西式都有，內部寬敞舒適、燈光明亮柔和，包廂可放4張10人圓桌，也有可供16人共餐的大圓桌，現場設備齊全，餐廳全館提供免費wifi，附設麥克風、舞台、音響、摸彩，很適合朋友、家族聚餐或商務會議、尾牙春酒使用。
這裡上菜採中西餐合併方式，附有碗盤、筷子、刀、叉，用餐也有儀式感，餐品器具也是餐廳精選，時尚且優雅。
「88會館郭董私房菜」共有10人（12,000元）及10人（15,000元）兩種價位，也有為小家庭、三五好友、散客推出6人（7,200元）、4人（2,388元）及2人（1,188元）的菜單，我們這次享用的是12,000元的餐點，再單點一道「游水活龍蝦海鮮粥」，接下來就一一品嚐吧！
四季豆丁香魚 / 港式臘腸 / 台灣烏魚子 / 黃金南瓜
「四季豆丁香魚」食材為四季豆加上丁香魚，採用大火油炸爆香再加上椒鹽提味，入口後四季豆清脆爽口，丁香魚越嚼越香，好吃又涮嘴。
「港式臘腸」和知名的皇上皇餐廳合作，咀嚼時臘腸香氣在口舌間緩緩蔓延，單吃就超級好吃的，配上搶眼大蒜一同品嚐，更具層次口感。
「台灣烏魚子」也發揮了主廚創意巧思，Q彈的麻糬皮內包裹著烏魚子、紅白蘿蔔、小黃瓜，入口後反覆交疊，交織出多層次的韻味，是令團子很驚喜的一道單品。
「黃金南瓜」切塊南瓜佐上金沙進行油炸，咀嚼一番後南瓜綿密鬆軟，蛋黃金沙醇厚濃香，越嚼越香。
東港現撈時令魚
擺盤很講究的「東港現撈時令魚」嚴選東港漁港直送的新鮮紅甘，做成一魚兩吃，首先登場的是紅甘生魚片，生魚片中夾著檸檬片上面再灑上新鮮蝦卵，如同一幅畫美到不行，入口後紅甘生魚片很有彈性，甘甜又豐腴，還附上兩個開胃小碟，魚子醬玉子燒及鮮蝦布丁，豐盛又浮誇，滿足視覺及味覺的雙重饗宴。
花菇津白燉魚膠
「花菇津白燉魚膠」可謂升級版的「排骨酥湯」，採用一人一盅的方式提供，內有娃娃菜、排骨酥、花菇、還有價格不菲的魚膠，入口後魚膠口感軟嫩富有膠質，Q中帶勁，排骨酥不油不膩，湯頭溫補香甜，滴滴皆精華，立刻療癒我的心和胃。
銅盤鹽烤海大蝦
「銅盤鹽烤海大蝦」嚴選新鮮的大草蝦放在粗鹽上，加上八角、胡椒等辛香料進行鹽烤，入口後海大蝦新鮮肥美，散發濃濃的天然海味，扎實有咬勁，吃過就會立刻愛上。
原味清蒸活鮑魚
「原味清蒸活鮑魚」鮑魚採用原味清蒸的方式直球對決，並貼心切成三小塊，讓享用更加容易，入口後鮑魚Q彈有嚼勁，鮮味十足，旁邊的配菜也是不簡單，增色添味的青花菜、豆腐在主廚的巧手調味下，入味軟嫩，是團子個人很推薦的單品喔！
蒲燒鰻手做油飯
擺盤如同一道盛開的花朵的「蒲燒鰻手做油飯」吃好也吃巧！主廚嚴選長糯米及短糯米，不加1滴水，完全以麻油和米酒依黃金比例攪拌製作而成，油飯軟硬適中，口感很有韌性，蒲燒鰻輕嫩柔軟，在嘴巴輕輕一咬即會化開，讓我們吃得津津有味。
鹽烤雙吃魚
一魚雙吃的第二道料理來了，「鹽烤雙吃魚」同樣使用紅甘，魚背上有畫刀讓燒烤更加入味，入口後魚肉香酥細緻，且會越嚼越香，無論是香氣或口感都讓人無可挑剔。
砂鍋一品芽白雞
呈現金黃色澤的「砂鍋一品芽白雞」嚴選放山土雞整隻全雞，再加入雞腳、豬腳、干貝、金華火腿、白菜、使用砂鍋慢火熬煮8個小時以上，富含滿滿膠質的湯頭濃郁香醇，雞肉嫩而不柴，白菜完全吸飽了精華湯汁，這道湯品我們全部人都大推，喝了還想在喝第2碗。
精緻美西點
「精緻美西點」是店家手工自製的瑪德蓮，大小剛剛好，扎實香甜，單吃就好吃，也可加上水果和鮮奶油，又是另種美味。
新式甜湯
「新式甜湯」白木耳加上蓮子、枸杞、紅棗燉煮多時，白木耳Q彈滑嫩，蓮子扎實芬芳，甜而不膩，是飯後最佳收尾甜點。
四季鮮水果
「四季鮮水果」最後再來片甜香柔滑的西瓜，為美好的一餐畫下最完美的句點。
游水活龍蝦海鮮粥 (單點)
超級奢華「游水活龍蝦海鮮粥」使用足足1斤重澳洲活龍蝦，市價1兩200元，一隻就要3200元，再加入蛤蠣、鮮蚵、蒜酥精心調製熬煮，讓白粥完全吸附了海鮮的精華，嚼起來米香四溢，龍蝦綿軟柔滑，鮮美風味淡淡從尾韻散發，鮮蚵肥美飽滿，蛤蠣鮮味十足，一碗喝下立刻感受冬季時光裡最溫暖的療癒。這道是屬於15000+10％的料理，但可單點，原訂價為3600元，現在優惠價只要3200元，喜愛龍蝦的老饕可事先和餐廳預約加點。
這次感謝友人邀約，才讓我吃得到相見恨晚的美味郭董私房菜，整體而言，團子覺得「88會館郭董私房菜」是很適合多人聚餐好地方，食材新鮮，料理豐盛份量多，連擺盤都很講究，是團子近期吃過最推薦的桌菜餐廳，很多道料理都讓我驚喜不已。店家環境舒適，典雅大方，吃飯吃餘還可以在歐風廣場留下美麗倩影。又到了歲末年初與親朋好友相聚的時刻，團子也迫不及待揪一桌，把這次的感動分享給大家一同享用！
另外，郭董私房菜的郭董與88會館殷維雄總經理，兩位都是台灣人都熟悉的鴻海創辦人郭台銘董事長的粉絲，也是全球郭氏宗親會成員， 很期盼有機會邀請郭台銘董事長品嚐活魚兩吃的「88會館郭董私房菜」精緻又美味的饗宴喔！
(圖說 88會館 郭董私房菜殷總與郭董在工商建研會上合影)
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