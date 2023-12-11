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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 老五の秘密雞地。爆量爌肉飯挑戰大胃王極限，五哥的無菜單料理上桌，新竹「寵物友善餐廳」推薦！

老五の秘密雞地。爆量爌肉飯挑戰大胃王極限，五哥的無菜單料理上桌，新竹「寵物友善餐廳」推薦！

2023-12-11 17:44:48 小珊珊 人氣：95
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1207篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：老五の秘密雞地
phone09-7628-3539
place新竹縣湖口鄉達生八街606號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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老五の秘密雞地。爆量爌肉飯挑戰大胃王極限，五哥的無菜單料理上

大胃王YouTuber推薦！12kg巨無霸焢肉飯？！193酷哦

這家老五の秘密雞地在我名單裡面很久了，是無菜單料理，終於有機會揪團來吃一下196無敵雙俠

 

【老五の秘密雞地】位於湖口達生八街上，一整排透天，開車的朋友，路邊空位都可以停車，很方便

老五の秘密雞地。爆量爌肉飯挑戰大胃王極限，五哥的無菜單料理上

 

店裡有兩隻店狗，都很親人不怕生，還會時不時在店裡遊走找人撫摸撒撒嬌，超級可愛的啦

老五の秘密雞地。爆量爌肉飯挑戰大胃王極限，五哥的無菜單料理上

 

『寵物友善規範』

勿使用餐廳餐具、尊重每位客人用餐權益、店內勿便溺(或穿禮貌帶)

請各位毛孩家長遵守並支持友善公約，一起為更友善的寵物環境努力

老五の秘密雞地。爆量爌肉飯挑戰大胃王極限，五哥的無菜單料理上

 

整家店只有老闆一人，按順序接單，不想久等強烈建議先預約點餐，無菜單料理必須事先預約(至少前一天)

除了紙本菜單上的菜色之外，牆上的黑板還有每日限量、隱藏版菜色，有機會看到一定要點

我們今天是無菜單的料理設定，很期待這次五哥會為我們帶來哪些令人意想不到的創意料理

老五の秘密雞地。爆量爌肉飯挑戰大胃王極限，五哥的無菜單料理上

老五の秘密雞地。爆量爌肉飯挑戰大胃王極限，五哥的無菜單料理上

 

【大碗公焢肉飯10人份】

老五の秘密雞地。爆量爌肉飯挑戰大胃王極限，五哥的無菜單料理上

 

全場焦點！！！重達12公斤份量，10人份焢肉飯等你來挑戰！534大熊加油

還用整個秤重器裝擺盤，第一次看到這麼大的碗公裝飯，還用磅秤秤，份量給好給滿

老五の秘密雞地。爆量爌肉飯挑戰大胃王極限，五哥的無菜單料理上

老五の秘密雞地。爆量爌肉飯挑戰大胃王極限，五哥的無菜單料理上

 

再淋上獨門醬汁，香氣撲鼻立刻而來

老五の秘密雞地。爆量爌肉飯挑戰大胃王極限，五哥的無菜單料理上

 

巨無霸焢肉飯有整塊Q彈蹄膀，再搭10顆半熟太陽蛋，光是看了就覺得超過癮

老五の秘密雞地。爆量爌肉飯挑戰大胃王極限，五哥的無菜單料理上

 

現場看五哥扛出巨無霸大碗公真的好驚人〜015啊

老五の秘密雞地。爆量爌肉飯挑戰大胃王極限，五哥的無菜單料理上

 

用超大碗公盛裝的美味料理，瞬間大家的目光都被那誇張的巨無霸擺盤方式所吸引住，真的是太強了！

配菜超豐富，每一口都能吃到滿滿的料

老五の秘密雞地。爆量爌肉飯挑戰大胃王極限，五哥的無菜單料理上

 

突然不知道該從何下手才好哈哈

食用前用剪刀輕輕鬆鬆的剪開即可，小編好愛那ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ且不油的豬皮！

蹄膀外皮Q彈肉肥嫩多汁，且富含膠質的口感，搭配上鹹中帶甜滷汁以及蛋液，吃一口就有滿滿的幸福感〜

老五の秘密雞地。爆量爌肉飯挑戰大胃王極限，五哥的無菜單料理上

 

【烤魚台灣鯛】

每一隻台灣鯛重達兩台斤，用心調味，一隻才250有夠佛〜

烤台灣鯛也好吃，肉質很嫩，沒有土味，非常推！

老五の秘密雞地。爆量爌肉飯挑戰大胃王極限，五哥的無菜單料理上

 

【焗烤龍蝦】

老五の秘密雞地。爆量爌肉飯挑戰大胃王極限，五哥的無菜單料理上

 

最強的來了，竟然還有焗烤龍蝦，每一隻都比手掌還大

而且真的很新鮮，輕輕一撥就掉下來了

老五の秘密雞地。爆量爌肉飯挑戰大胃王極限，五哥的無菜單料理上

 

一上桌起司香氣就撲鼻而來，起司的鹹香與龍蝦肉的鮮甜碰撞出獨特新滋味

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【16盎司台塑牛小排】

切片擺盤都超大器！

保持牛排的鮮、嫩、甜滋味，口感帶勁不柴，以獨門佐料醃浸，完全入味，風味獨特

老五の秘密雞地。爆量爌肉飯挑戰大胃王極限，五哥的無菜單料理上

 

小珊珊碎碎念：

沒想到在湖口也能吃到令人驚艷的「無菜單料理」！021渴望

大家真的很努力在吃耶〜大碗公焢肉飯10人份通通吃光，肥嫩的蹄膀滷得又鹹又甜又香

，以及蔬菜爽脆感，多層次的滋味越吃越涮嘴595吐舌頭

肉肉控如果來到了湖口，可千萬不能錯過唷004拍手

老五の秘密雞地。爆量爌肉飯挑戰大胃王極限，五哥的無菜單料理上

 

【Info】

老五の秘密雞地

地址：新竹縣湖口鄉達生八街606號

營業時間：11:00-20:00(週一公休)

訂位專線：0976 283 539

粉絲專頁：老五の秘密雞地  

X提供WIFI   X一成服務費  V寵物入內(V落地牽繩 V上椅子)

 

 

 

文章標籤

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小珊珊

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你跟我一樣熱愛美食，也熱愛旅遊嗎？你還在傷腦筋要去哪吃好料，找好玩嗎？ 只要你搜尋小珊珊的部落格http://juishanchang.pixnet.net/blog，就能跟著小珊珊，一起去尋找全台灣最夯、最有特色的地方踩點哦~
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