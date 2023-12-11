近期國旅掀起一波花蓮旅遊熱潮，來到花蓮玩，當然也要享受舒適又兼具美景的住宿。花蓮擁有壯闊的地理景觀、多樣性的人文風貌，還有絕不能錯過藍天白雲、碧綠山巒以及無敵海景！小編推薦的「 2023花蓮住宿推薦 」口袋名單，從平價背包客棧、網美海景民宿、高級渡假村、親子飯店、Spa溫泉湯屋、露營Glamping應有盡有。跨年連假即將到來，花蓮跨年住宿訂好了嗎？快把這篇記起來，再一間一間攻略吧！

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花蓮住宿推薦｜花蓮飯店酒店

壽豐鄉｜遠雄悅來大飯店

花蓮第一家五星級飯店，座落在海拔220公尺的高度，能夠一眼俯瞰太平洋無敵海景。「遠雄悅來大飯店」囊括了山景、海景、夜景，還可以看日出以及浪漫的月光海美景。飯店建築本身採用英式維多利亞風格，更設有唯美浪漫的英式花園供住客散步拍更多美照。來遠雄悅來住宿當然也不能錯過「遠雄海洋公園」，可以暢玩遊樂園及水族館，還有海獅、海豚表演秀，非常值得來玩一波！

花蓮遠雄悅來大飯店 地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號 Google評價： 4.4 房價參考：定價8,800元起

瑞穗鄉｜瑞穗天合國際觀光酒店

天成飯店集團在花蓮最新開幕的「瑞穗天合國際觀光酒店」，佔地兩萬坪，最吸睛的就是像歐洲莊園城堡般的外型和挑高豪華大廳。房型除了城堡區與莊園區住宿，還有適合全家渡假的獨棟格蘭別墅、設有溜滑梯的親子別墅，若帶毛小孩出遊可入住寵物友善房哦！天合酒店幾乎所有房型都設有泡湯池，讓旅客不必出房門就能好好享受五星級飯店的舒適，而且飯店設施非常多元豐富，有全台唯一結合溫泉水療及水上樂園的「黃金水樂園」、跑跑甩尾車、超跑俱樂部、市集等等，非常推薦親子旅客入住。

瑞穗天合國際觀光酒店 地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號 Google評價： 4.4 房價參考：定價10,000元起

秀林鄉｜太魯閣晶英酒店

花蓮太魯閣晶英是整個太魯閣國家公園中唯一的五星國際酒店，頂樓的無邊際泳池絕對不能錯過，露天的泳池被群山環繞，放眼望去便是美麗的國際級峽谷景色，一旁還有SPA溫水池，邊欣賞峽谷風情邊享受SPA，只有在太魯閣晶英酒店才能辦得到。

太魯閣晶英酒店 Silks Place Taroko 地址：花蓮縣秀林鄉天祥路18號 Google評價： 4.6 房價參考：定價10,000元起

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壽豐鄉｜花蓮理想大地渡假飯店

台灣唯一內建運河的飯店！滿滿異國風情的理想大地，融合西班牙高第式、拜占廷與摩爾人的建築風格的五星級飯店，必推飯店內的遊艇環河導覽、泳池，秋冬季還有落羽松可以欣賞。更可以順遊理想大地2023最新開幕的A2水岸，療癒的湖景、童話般糖果屋「星巴克理想門市」及不定期的湖畔市集，也是近期花蓮超人氣打卡景點。

花蓮理想大地渡假飯店 地址：花蓮縣壽豐鄉理想路1號 Google評價： 4.3 房價參考：定價6,000元起

花蓮住宿推薦｜花蓮背包客棧

花蓮市｜洄瀾窩青年旅舍

距離花蓮車站步行三分鐘，一出站就能看到顯目的綠色建築，就是洄瀾窩青年旅舍。絕佳的地理位置，是商旅或無代步工具旅人的首選。工業風的設計，簡約乾淨但不失溫馨感。因為是青年旅舍，所以洄瀾窩花了許多心思在公共空間上，交誼廳、閱讀區、影視區、自助式廚房等，應有盡有。洄瀾窩除了背包客房型之外，也有雙人房、四人房等多種房型可以選擇。

洄瀾窩青年旅舍 地址：花蓮縣花蓮市國聯一路83號 Google評價： 4.5 房價參考：372元起

一個人的旅行，輕鬆放空的好去處，就來悅樂旅店吧！乾淨、舒適、有質感的悅樂旅店‧花蓮，採取輕奢華的設計感路線。大廳無限提供各式各樣的零食、飲料、泡麵，充滿小確幸。到了晚上，還可以走上頂樓，享受心曠神怡的夜晚。悅樂旅店的「OLAH悅樂」取自阿美族語的「愛」，融合分享概念的設計，就是希望旅人能感受到滿滿的愛呀～

悅樂旅店‧花蓮 地址：花蓮縣花蓮市中福路122號 Google評價： 4.8 房價參考：663元起

新城鄉｜煙波花時間 花蓮

煙波花時間是煙波集團旗下最新的品牌，而煙波花時間花蓮是煙波太魯閣園區的其中一館。以輕鬆、自在、舒適的氛圍，讓你能與自己或是三五好友花時間共度美好旅程時光。大片的玻璃窗，不是面海就是面山，一早醒來能夠看到大自然圍繞，心情自動好了起來。主打人工智能，採自助式check in，自由度高。大廳寬敞高挑的公共空間也讓人驚艷。從單人背包客房到八人房型都有，滿足不同住客的需求。

煙波花時間 花蓮 地址：花蓮縣新城鄉順安村草林10之6號 Google評價： 4.3 房價參考：683元起

花蓮住宿推薦｜花蓮民宿文旅

花蓮市｜OwlStay 故事所 鹽花

入住民宿看海又不想離市區太遠，OwlStay鹽花是個不錯的選擇，住於花蓮市區同時又緊臨海邊，鹹鹹的空氣隨著海浪聲飄進了純白的房內。如果不說這是間海景民宿，應該不少人會把鹽花誤認為高雅的咖啡廳吧，白色的牆面、搭配木質傢俬和淺色的裝潢，在暖色調的燈光下，給人一種放鬆安心的感受。民宿距離東大門夜市僅需步行8分鐘，若來到花蓮跨年找住宿，住這裡超方便！

OwlStay 故事所 鹽花 地址：花蓮縣花蓮市海濱街71號 Google評價： 4.7 房價參考：定價2,400起

花蓮市｜慢點海景民宿

慢點海景民宿有著米白色的外牆，門前還種著幾棵椰子樹，頗有東南亞異國風情，民宿正門口隔條馬路便是太平洋，不只從房裡便能眺望無垠的海景，從浴室裡也能看到美麗的大海，讓你邊泡澡邊看海。隔天不妨設個鬧鐘早點起床，躺在床上透過落地窗欣賞美麗的日出，自海的那一頭緩緩升起，展開美好又悠閒的旅程。

慢點民宿 地址：花蓮縣花蓮市海濱街68號 Google評價： 4.7 房價參考：定價2,500起

花蓮市｜葉宿文旅

「葉宿文旅」取自「夜宿」諧音，並有綠葉長青時而漂泊之意。12間客房皆由台灣在地藝術家及設計師負責裝潢設計，將荒廢超過35年的港務局宿舍以及糧食局穀倉翻修改建，保留老房子特有的建築外觀並將拆除後的建材等回收維護後，再利用於公共空間裡的裝潢擺設，在充滿台灣靈魂的老房子裡注入另一股屬於台灣的新生命。

葉宿文旅 地址：花蓮縣花蓮市民生路55號 Google評價： 4.6 房價參考：定價2,500元起

花蓮市｜迴音谷森林民宿

「迴音谷森林民宿」追求更明亮的採光以及開放透視感，在有限的垂直牆面裡特別採用了前傾15度的玻璃帷幕，提供房內往外窗望出更寬敞舒適的視覺效果。睡在佇立於森林裡的玻璃屋房間，就像是住在秘境森林之中，讓旅人透過視覺與嗅覺徹底體驗放鬆身心靈的森林假期。

迴音谷森林民宿 地址：花蓮縣花蓮市國福街289巷168弄21號 Google評價： 4.6 房價參考：4,000元起

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壽豐鄉｜依山午 afternoon resort

在一片翠綠庭園中的「依山午 afternoon resort」，是近期在IG熱門的花蓮住宿。客房裡採用大片落地窗，面湖房的陽台朝著園區內美麗的庭園與鯉魚池湖景，望出去的風景就像在欣賞一幅綺麗的畫作。園內特殊六角型玻璃屋咖啡廳的早餐時段是留給住宿客使用，下午茶則是採取全預約制對外開放，讓來到依山午的旅人在採光優美的空間內享用天然新鮮的食材餐點，是花蓮超熱門的下午茶餐廳。

依山午 afternoon resort 地址：花蓮縣壽豐鄉中山路101巷17號 Google評價： 4.6 房價參考：3,800元起

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壽豐鄉｜小和農村 Peaceful Village

白色建築外表看起來像是咖啡廳般的「小和農村 Peaceful Village」民宿，分為兩館，舊館走一種莊園風格，新館則像是歐洲的公寓一般乾淨俐落。旁邊的小和廚房也是來這裡住宿絕不能錯過的，部分使用自耕自種的食材，提供專屬於花蓮農村的早午餐餐點，來到小和農村一定要嚐嚐看網友大推的超好吃肉桂捲！

小和農村 Peaceful Village 住宿位置：花蓮縣壽豐鄉平和一街119號 Google評價： 4.2 房價參考：1,500元起/包棟7,200～10,800元

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新城鄉｜費斯玻璃屋民宿

民宿名稱「費斯」是取至加泰隆尼亞語裡fas代表「您」的語意，希望能在以客為尊的理念下提供最好的的服務品質。距離花蓮車站8分鐘車程，離花蓮機場跟花蓮著名景點七星潭也只需要大約5分鐘，交通十分便利。空間以東南亞及地中海的島嶼度假風格設計布置及擺設，相當有異國風情。民宿提供加購的無菜單早餐，滿滿的海鮮與時蔬，讓令人食指大動。

費斯玻璃屋民宿 地址：花蓮縣新城鄉嘉里三街260巷3號 Google評價： 4.8 房價參考： 2,000元起～

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鳳林鎮｜芳草古樹花園民宿

芳草古樹花園民宿是全台灣唯一一間合法由菸樓改建而成的民宿，外面有一棵樹齡兩百餘年的樟樹。每間房間都有獨特的風格與架構，除了民宿，還有客家美食餐廳及咖啡廳，裡面還有毛小孩陪你喝咖啡，民宿區也有露營區可以露營喔！

芳草古樹花園民宿 地址：花蓮縣鳳林鎮中和路71號 Google評價： 4.3 房價參考： 2,400元起

花蓮住宿推薦｜花蓮渡假 Villa

壽豐鄉｜都鐸王朝海洋會館

花蓮著名的斯圖亞特二館－「都鐸王朝海洋會館」以無敵海景為亮點，建築外觀正如其名，以都驛王朝歐式風格黑白兩色為主。住宿附英式下午茶，彷彿像在豪華宮殿般享受。除了沉穩高雅的的海景房外，更有豪華海景露營車可以輕鬆體驗露營的樂趣。無敵海景、棕梠樹、躺椅、陽傘，頓時將園區營造出一種偽出國的度假氛圍。

都鐸王朝海洋會館 地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村鹽寮91號 Google評價： 4.1 開幕年份：2015年 房價參考：4,000元起

吉安鄉｜峇里情人渡假別墅

位於楓林步道山腳下的峇里情人度假民宿，充滿著東南亞風情的峇里情人渡假別墅，總是能讓人忘卻大都市的喧囂。採用來自峇里島進口的傢俱、室內擺設、到戶外的發呆亭，讓人有種一秒到峇里島度假的感覺！靜謐的園區內還有湖景以及超級美的落羽松，十分享受！除了雙人房、四人房，也有villa可以住喔！

峇里情人渡假別墅 地址：花蓮縣吉安鄉福興七街459號 Google評價： 4.4 房價參考：3607元起

光復鄉｜花蓮觀光糖廠

光復糖廠內有一排排整齊漂亮的日式宿舍，是日治時期的員工宿舍。採用最原始的制式木屋構造建築的檜木木屋，有著復古懷舊的感覺，庭院、客廳、榻榻米、日式泡澡桶等，都讓人彷彿自身在當時的時光。房屋至今仍保持良好，很適合在這邊住一晚、享受日式的風情。住宿也免費提供腳踏車租借以及早餐，喜歡日式建築的朋友們記得來體驗喔！

花蓮觀光糖廠 地址：花蓮縣光復鄉糖廠街19號 Google評價： 4.6 房價參考：2,700元起 日式木屋住宿提供光復車站免費接駁車服務，需事先向旅館預約。

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豐濱鄉｜後湖水月渡假別墅

「後湖水月渡假別墅」擁有豐富的生態，兼具山、海、水三重景觀，與其說是一間民宿，不如說它是一座生態園區。館內四種獨棟玻璃屋Villa，每一棟都各有特色，空間寬敞明亮且兼顧隱私，「綠鑽石Villa」房間外就有一座無邊際私人水池，環繞生態池的「水間玻璃屋Villa」也是十分人氣的房型。

後湖水月渡假別墅 地址：花蓮縣豐濱鄉磯碕村7鄰後湖19號 Google評價： 4.7 房價參考：4,200元起

花蓮住宿推薦｜花蓮露營Glamping

新城鄉｜踏浪星辰豪華露營Camp

來享受月牙灣的星空美景吧！就在七星潭海邊、四八高地戰備坑道下的踏浪星辰，是平價免裝備的露營聖地，豪華營帳、露營車、衛浴等，還有冷氣與暖氣。離園區不遠處就有超商，輕輕鬆鬆就能享受到露營的美好，來到這邊與家人及三五好友放鬆聊天、烤肉小酌，十分療癒，非常適合想親近大自然但又沒時間準備露營裝備的露營初心者。

踏浪星辰豪華露營Camp 地址：花蓮縣新城鄉七星街41巷11號 房價參考：2500元起

湖邊特色的小木屋及露營車，可以在靜謐的湖畔愜意的享受美景，將煩惱拋諸腦後。可愛的小木屋，屋內寬敞，適合親子旅遊，而日式露營車內有著木造的設計及可愛的小茶室空間，充滿日系溫暖的氛圍。露營車外的小矮棧板，還可以坐在露營椅上發呆、放鬆，寵物友善的住宿，可以與毛小孩共度美好的假期，享受陽光灑落的湖光水景～

黑屋Camp 地址：花蓮縣壽豐鄉池南路一段27-1號 房價參考：1672元起

豐濱鄉｜海放你基地

想要體驗熱情、歡樂、有著原住民風味的露營嗎？那海放你基地會是你的首選！位於花蓮豐濱的海放你基地，取自「HAVE FUNNY」的諧音，這裡沒有城市的喧囂、只有山間樹林海洋的自然環抱、以及與三五好友共樂的歡笑聲。海放你基地沒有高級冷氣、獨立衛浴，因為來到這裡就是要體驗野炊、露營那沁人心脾的感受，放下手機，好好體驗露營的樂趣吧！

海放你基地 地址：花蓮縣豐濱鄉永豐路11-5號 Google評價：4.9 房價參考：3600元起

花蓮住宿推薦｜花蓮溫泉會館、湯屋

瑞穗鄉｜瑞穗山下的厝

擁有日系灰白色的外型、及清水模風格的瑞穗山下的厝，是間日式極簡風格的民宿。高品質的山下的厝，最大的特色就是客房內的私人半露天溫泉風呂，讓你可以盡情的泡湯、並一邊享受著戶外山林間的恬靜，將累積的疲累一掃而空。

瑞穗山下的厝 地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路三段137號 Google評價：4.6 優惠訂房：

玉里鎮｜安通溫泉飯店

宛如秘境的安通溫泉飯店，已有百年歷史，在日治時期政府更在此興建了全檜木的警察招待所。光復後輾轉為民間經營，成為了現在的安通溫泉飯店。日式的山林氛圍，很有身處世外桃源的感覺，飯店雖有歷史痕跡，但經由館方用心的照顧及改建，讓環境整體乾淨又舒適。除了客房內的私人湯屋外，還有日式泡湯區、露天溫泉SPA等公共設施。

安通溫泉飯店 地址：花蓮縣玉里鎮溫泉36號 Google評價：4.0

花蓮住宿推薦｜常見問題

花蓮住宿類型有哪些？

從平價背包客棧、海景民宿、五星飯店、親子別墅渡假村、豪華海景露營Glamping應有盡有，無論是小資輕旅行、閨蜜出遊、情侶渡假、家庭親子旅行都可以滿足你。

花蓮兩天一夜之旅推薦住哪裡？

花蓮地幅遼闊，可依照旅程目的地選擇住宿地點，例如：太魯閣、七星潭附近等；如果喜歡看海，可以選擇海景民宿；如果晚上想逛東大門夜市，花蓮市區住宿很適合你。

花蓮住宿價格大約多少？

花蓮民宿飯店平日大約平均落在2000-3000元；若預算在1000元以內，可住在花蓮火車站附近的背包客棧；若預算在4000元以上，可選擇渡假飯店及特色住宿哦～

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