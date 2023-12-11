健養坊港式健康小廚位在桃園市政府附近，由香港出身的主廚親自操刀，以道地的港式家常菜聞名。每天都有不同口味的養生港式湯品，真是令人期待！健養坊港式健康小廚特別注重健康飲食，使用橄欖油和原形食材巧手烹調各種小菜，為顧客帶來美味與健康的雙重享受。

健養坊港式健康小廚怎麼去？

健養坊港式健康小廚位於桃園市政府附近的大廈一樓。若開車前來，建議停在永豐廈門停車場或廈門街立體停車場，然後步行前往餐廳。

健養坊港式健康小廚由道地香港主廚操刀，專注販售道地港式家常菜。想要嚐嚐道地港味的話，絕對不能錯過這一家哦！

健養坊港式健康小廚用餐環境

踏入健養坊港式健康小廚，瞬間被翠綠的裝潢所環繞，用餐環境溫馨宜人，主要以2-4人桌為主，適合與親朋好友共度美好時光。牆上貼著各款美味介紹，在品味的同時，深入了解食材的來源與營養價值。 健養坊港式健康小廚菜單

健養坊港式健康小廚提供豐富多元的菜單，包括港式養生湯、飯類、小菜、單點、飲料和甜湯，滿足多樣化的美食需求。因健養坊港式健康小廚人手有限，每份餐都需要現點現炒。建議可利用iChef線上點餐系統，可以提前預訂外帶，這樣就不用在店裡等太久了。如果有計畫到店內用餐的話，也可以提前在這裡點餐，只要說明一下要在店內用，及用餐時間和人數，這樣店家就可以事先安排位置和備餐啦！

餐點

我們當天選擇了健養坊港式健康小廚，然後點了一堆好吃的東西。這裡的菜單挺豐富的，尤其適合多人一起來，可以一桌點滿各種料理互相分享。吃得開心，氛圍也挺輕鬆的，真的是個很不錯的聚餐選擇！

港式養生湯

健養坊港式健康小廚以港式煲湯為招牌，有黨蔘四神雞湯、猴頭菇白木耳無花果雞湯、蕃茄豆腐鱸魚湯、沙蔘玉竹雞湯和蟲草花准山枸杞豬腱湯等美味選擇。點選套餐，加50元即可升級港式養生湯。每天的湯品請到粉絲專頁查看。

這碗猴頭菇白木耳無花果雞湯，雞肉嫩滑，加上猴頭菇和白木耳的口感有嚼勁，再搭配無花果的微甜，整體湯味清爽又美味。

蟲草花准山枸杞豬腱湯，豬腱肉入口鮮嫩多汁，蟲草花和杞子提味，湯頭濃郁香甜，喝起來暖身又開胃。

五香牛腱套餐

健養坊港式健康小廚的套餐中，每天都會搭配三款不同的小菜，我們當天有花椰菜、南瓜和蕃茄。牛腱肉質鮮嫩、多汁，入口感受到韌香且飽滿，同時還帶有獨特的五香風味。

蝦仁炒蛋套餐

港式蝦仁炒蛋吃起來超順口，蝦仁Q彈多汁，蛋炒得香濃綿密。一口咬下去，蝦仁和蛋的味道完美融合。

紅燒雙菇燉排骨套餐

排骨燉得軟綿入味，滑嫩多汁，充滿肉汁的香氣。雙菇的香味彌漫其中，口感鮮嫩有嚼勁。

香菇川耳炒青花椰菜套餐

青花椰菜脆嫩，帶有淡淡的甜味，吃起來清脆可口。香菇和川耳質地韌，搭配的時候入口有嚼勁。這道菜吃起來清爽又有層次。

雞腿肉炒飯配太陽蛋套餐

搓破太陽蛋的瞬間，濃郁的蛋液順著每顆炒飯滲透開來。這一刻，整碗炒飯瞬間變得更加濕潤，每一口都充滿了蛋香和滑嫩的口感。雞腿肉的鮮嫩和蛋液的濃郁交融在一起，讓整碗粒粒分明的炒飯更上一層樓。

牛魔王炒飯套餐

這牛魔王炒飯套餐真是太香了！牛肉入口超嫩，一咬就散，而且肉汁超多。炒飯的米粒QQ的，香氣滿溢，讓人停不下來。

涼拌3拼(蘿蔔+蓮藕片+豆腐)

蘿蔔絲爽口微甜，蓮藕片脆有嚼勁，而豆腐則滑嫩入味。三者搭配在一起，口感豐富多樣，是開胃的絕佳選擇！

香煎港式干貝蘿蔔糕

這香煎港式干貝蘿蔔糕真是太讚了！外皮酥脆，內裡又鬆軟，咬一口能感受到蘿蔔的滑順，再加上香煎的那層脆口，實在是太有味道了。而且裡面還有干貝的鮮美，一點都不油膩，吃了一口就停不下來。

南乳雞翅

南乳雞翅可說是粤菜中備受歡迎的一道美味。南乳，俗稱「紅腐乳」，是以紅麴發酵製成的豆腐乳，吃起來香氣撲鼻，口感嫩滑。這道菜的獨特之處在於雞翅肉的嫩度，再搭配上南乳的香醇滑爽，真的好好吃哦！

蒸鱸魚(送白飯一碗)

選擇蒸爐魚的客人將享有一碗免費的白飯！由於食材都是現點現做，因此需預留約20分鐘的時間進行烹製。建議客人提前打電話預訂，以免等待過長時間。魚肉蒸得剛剛好，不乾不柴，入口很嫩滑。

五彩蝦球

整隻蝦肉鮮嫩，搭配紅蘿蔔、木耳、花椰菜、荷蘭豆和蓮藕，五彩繽紛，吃起來超有層次感。

糖醋里肌

豬里肌內部綿密軟嫩，咬下去感受到豐富的肉汁，帶有一定的嚼勁，讓口感更豐富。淋上糖醋醬汁，一甜一酸的味道搭配得恰到好處，令人垂涎欲滴。

港式絲襪奶茶(冰)

港式絲襪奶茶喝起來口感滑順，散發著濃郁的茶香，奶味濃厚。糖分可以根據個人口味來調整。

桂圓枸杞紅棗茶、港式絲襪奶茶(熱)

桂圓枸杞紅棗茶以桂圓、枸杞和紅棗搭配，呈現出溫潤回甘的口感。每一口都帶有自然的甘甜，使整體喝起來更加順口。另外一杯是熱的港式絲襪奶茶，喝起來有點微微澀口，店家貼心提供糖包，供顧客依個人口味斟酌加入。

港式退火涼茶

港式退火涼茶很像台灣的青草茶，也有分無糖和有糖的。我個人偏好無糖的口感，喝起來帶有一點苦澀，但相對於青草茶，它的苦味更加溫和。

白木耳蓮子百合甜湯、蛋白杏仁茶

白木耳蓮子百合甜湯口感就像果凍般滑順口，喝起來清新香甜。蛋白杏仁茶喝起來很順口，有點香甜的味道。

冷凍食材

健養坊港式健康小廚推出了各式各樣的美味冷凍湯包和港式干貝蘿蔔糕，想嚐鮮的朋友歡迎私訊訂購。讓你在家也能品嚐到正宗港式美食的美味！

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