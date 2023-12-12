最近超夯的話題？你去基隆塔了嗎？期待已久的基隆塔終於開放試營運了，一開幕就造成轟動，吸引成千上萬的人前往，終於不用再爬階梯辛苦上山，搭電梯可以直達基隆塔頂端觀景平台，一出來就有360度無敵山海美景，難怪就算要排隊，大家還是想來一睹風采，還可以順遊中正公園、希望廣場、鵲橋、大佛禪寺、信二防空洞等，品嚐基隆美食，成為假日出遊好去處。
基隆最新景點：信二防空洞
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周邊新開美食：架大碗海鮮粥•麵
基隆塔頂端有座突出去的無敵觀景台，可以360度欣賞基隆山海美景～
周邊必遊景點：大佛禪寺，可以進到觀世音裡欣賞基隆獨特視角。
基隆塔電梯：中正區義二路130號三角廣場。終於不用從信二路中正公園拱門爬階梯上山囉～
基隆塔上最新崆書屋、遠見人文空間，打造基隆高度的書香人文空間。
試營運第一個周末大家一起共襄盛舉。影片分享
基隆塔試營運2023/12/5-2023/12/10，2023/12/16後正式營運，開放時間：10:00-22:00
全台首創依山傍海建築，豎梯造型以橋式起重機為造型發想的基隆塔。
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基隆塔電梯入口在三角廣場旁。
周邊景點：三角廣場防空洞（未開放）
這裡有二台景觀電梯，一台約載客20人，一台約載客10人，搭乘時間約一分鐘。
搭乘透明景觀電梯，還可欣賞窗外風景。
基隆塔：由三角廣場搭景觀電梯，直接上扇形廣場。
上面的視野極好，可以居高臨下將整個基隆巿區美景盡收眼底。影片分享
旁邊有個突出去的觀景平台為基隆塔最佳美拍視角。
周邊景點有鵲橋觀景平台、大佛禪寺、主普壇、龍頭山觀景台。
主普壇視野極好，可惜未開放～
基隆最新景點：鵲橋，可連接通往大佛禪寺。
通過鵲橋後上山約300公尺即可扺達大佛禪寺。
白色觀世音像內外都好拍，裡面開放免費參觀
從觀世音像內看出去的視角。
觀世音內部還有一尊觀世音，一睹神秘風貌。
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基隆塔豎梯串起了山、海、空旅遊景點，擁有絕佳觀景平台和天空步道，成為基隆必遊新景點。
周邊海景咖啡：好饗咖啡
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周邊美食：架大碗海鮮麵、粥
最新DM，實際DM以店家為主。
不僅可以吃麵還有三隻貓陪伴。影片分享
招牌必點：海三寶飯160元
海鮮麵、海鮮粥120元
基隆塔：基隆市中正區義二路130號；營業時間：10:00-21:00
好饗咖啡：基隆市中正區中正路1號1樓：營業時間：平日：08:00-17:00；假日：09:00-18:00
架大碗海鮮粥•麵基隆市中正區信三路16號；營業時間：10:30-21:00
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