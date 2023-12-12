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基隆新地標|基隆塔扇形廣場|鵲橋大佛禪寺|搭透明景觀電梯直達360度無敵觀景台|基隆山海美景盡收眼底|基隆巿區一日遊

2023-12-12 08:44:33 大海愛上藍天 人氣：102
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1564篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：基隆市 > 中正區

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最近超夯的話題？你去基隆塔了嗎？期待已久的基隆塔終於開放試營運了，一開幕就造成轟動，吸引成千上萬的人前往，終於不用再爬階梯辛苦上山，搭電梯可以直達基隆塔頂端觀景平台，一出來就有360度無敵山海美景，難怪就算要排隊，大家還是想來一睹風采，還可以順遊中正公園、希望廣場、鵲橋、大佛禪寺、信二防空洞等，品嚐基隆美食，成為假日出遊好去處。

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基隆最新景點：信二防空洞

基隆最新海景餐廳|基隆好食城|基隆叁肆行海景第一排景觀餐廳|麗都蝶客花園海派AR花火秀|消失的洞限時展覽|基隆港東3東4旅運中心 

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周邊新開美食：架大碗海鮮粥•麵

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基隆塔頂端有座突出去的無敵觀景台，可以360度欣賞基隆山海美景～ 

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周邊必遊景點：大佛禪寺，可以進到觀世音裡欣賞基隆獨特視角。

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基隆塔電梯：中正區義二路130號三角廣場。終於不用從信二路中正公園拱門爬階梯上山囉～

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基隆塔上最新崆書屋、遠見人文空間，打造基隆高度的書香人文空間。

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試營運第一個周末大家一起共襄盛舉。影片分享

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基隆塔試營運2023/12/5-2023/12/10，2023/12/16後正式營運，開放時間：10:00-22:00

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全台首創依山傍海建築，豎梯造型以橋式起重機為造型發想的基隆塔。

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2023基隆最新美拍景點｜基隆塔｜國門廣場綠色草皮吹海風看海景｜麗都蝶客花園｜看郵輪吃美食｜基隆巿區旅遊推薦景點 

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基隆塔電梯入口在三角廣場旁。

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周邊景點：三角廣場防空洞（未開放）

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這裡有二台景觀電梯，一台約載客20人，一台約載客10人，搭乘時間約一分鐘。

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搭乘透明景觀電梯，還可欣賞窗外風景。

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基隆塔：由三角廣場搭景觀電梯，直接上扇形廣場。

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上面的視野極好，可以居高臨下將整個基隆巿區美景盡收眼底。影片分享

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旁邊有個突出去的觀景平台為基隆塔最佳美拍視角。

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周邊景點有鵲橋觀景平台、大佛禪寺、主普壇、龍頭山觀景台。

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主普壇視野極好，可惜未開放～

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基隆最新景點：鵲橋，可連接通往大佛禪寺。

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通過鵲橋後上山約300公尺即可扺達大佛禪寺。

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白色觀世音像內外都好拍，裡面開放免費參觀

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從觀世音像內看出去的視角。

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觀世音內部還有一尊觀世音，一睹神秘風貌。

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基隆地標|基隆中正公園大觀音像|大佛禪寺|開車直達360度無敵觀景台|基隆山海美景盡收眼底|基隆中正公園一日遊 

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基隆塔豎梯串起了山、海、空旅遊景點，擁有絕佳觀景平台和天空步道，成為基隆必遊新景點。

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周邊海景咖啡：好饗咖啡

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基隆海景早餐【好饗咖啡】隱身在基隆港務局海景第一排餐廳/活力早餐69元起/低消一杯飲品40元起銅板美食/基隆CP值高咖啡廳 

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周邊美食：架大碗海鮮麵、粥

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最新DM，實際DM以店家為主。 

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不僅可以吃麵還有三隻貓陪伴。影片分享

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招牌必點：海三寶飯160元

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海鮮麵、海鮮粥120元

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基隆塔：基隆市中正區義二路130號；營業時間：10:00-21:00

好饗咖啡：基隆市中正區中正路1號1樓：營業時間：平日：08:00-17:00；假日：09:00-18:00

架大碗海鮮粥•麵基隆市中正區信三路16號；營業時間：10:30-21:00

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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